STADIO DELLA ROMA: SONDAGGIO TRA I ROMANI

Una splendida Roma, con un Nainggolan semplicemente superlativo, ha espugnato la Milano nerazzurra, approfittando appieno del passo falso del Napoli e blindando la sua seconda posizione, al tempo stesso mantenendo invariata la distanza dalla Juventus, e quindi le residue speranze di scudetto; il modo migliore per inaugurare un ciclo di partite (Inter, Lazio in Coppa Italia, Napoli e Lione), probabilmente decisivo per il proseguo della stagione.

GARA - Nonostante la posta in palio la partita è stata da subito piacevole, soprattutto per merito della Roma, fresca, spigliata ed aggressiva, decisa da subito a metter in chiaro la sua attuale superiorità nei confronti dei nerazzurri, che, senza Miranda, sono sembrati in grossa difficoltà a livello difensivo, anche per la scarsa copertura assicurata dagli esterni alti, Candreva e Perisic, particolarmente inadatti ad arginare le scorribande di Peres e Salah e soprattutto con Gagliardini che, sacrificato a ridosso di Nainggolan ne soffriva la poderosa spinta centrale. Proprio il belga, all’11’ sfondava sulla sinistra e con un destro a giro degno del miglior Del Piero superava Handanovic, già impegnato precedentemente da Salah. L’inter non restava a guardare ma Szczesny è sempre stato pronto a respingere le incursioni dei padroni di casa, peraltro non troppo precisi in fase conclusiva. Al 37’ la Roma potrebbe raddoppiare, legittimando una maggiore padronanza del gioco e una migliore disposizione tattica, ma il portiere dell’Inter è pronto su Dzeko, servito da un ottimo Strootman. Proprio sul finire del tempo è l’estremo difensore giallorosso che, allungandosi, si oppone ad una conclusione di Brozovic. La ripresa sembra inizialmente poter cambiare il corso della partita perché Icardi si carica la squadra sulle spalle e cerca di scuotere la difesa avversaria. Candreva, comunque largamente insufficiente, impegna Szczesny con un tiro sul primo palo e pochi minuti dopo è Peres che salva su Perisic. Il pareggio dell’Inter, se non proprio nell’aria, comincia a sembrare possibile quando Nainggolan decide di chiudere il match: il ninja prende palla con la forza a Gagliardini (che protesta inutilmente con l’arbitro) nella propria metà campo e, quasi indisturbato, s’invola verso Handanovic, che fredda per la seconda volta con una conclusione imprendibile dal limite. Un goal che ne esalta le capacità che lo rendono davvero incontenibile! L’Inter sbanda ma non molla ed al 28′ reclama, stavolta giustamente, per un fallo netto di Strootman su Eder in piena area; dall’altra parte è ancora Dzeko che di testa manda alto, imitato poco dopo da Manolas. A 10’ dal termine Icardi prova a riaprirla insaccando in scivolata sul secondo palo dopo un’incursione di Perisic sulla destra terminata con una conclusione non proprio irreprensibile che di fatto diventa un assist. Ma lo sforzo profuso dai meneghini è vano perché in una ripartenza Dzeko arriva per primo sul pallone e viene travolto da Medel che in scivolata lo stende; è rigore ineccepibile che Perotti, da poco entrato, realizza con la consueta freddezza. In pieno recupero ci prova anche Eder ma Szczesny è bravo a chiudergli lo specchio.

SPALLETTI – “Gli episodi? Parlare subito degli episodi mi sembra che strida, non capisco la gente cosa cerchi. Ha vinto la Roma meritatamente. Il calcio di Strootman non è fallo. Non sono d'accordo nemmeno sulla punizione di Nainggolan, lui non sposta nulla. Mi interessa la partita, dove la Roma ha meritato di vincere. Per tutta la settimana tutti gli ex interisti sono stati sguinzagliati in tutte le trasmissioni per parlare dei fatti arbitrali, ma a me non interessa. Io lo scorso anno su 19 partite ho avuto un solo calcio di rigore a favore e non mi sono mai lamentato. Ora non mi dite che i punti di differenza sono i calci di rigore. E' stato fatto un lavoro certosino sull'insoddisfazione dell'Inter sulla classe arbitrale. L'Inter è una grandissima squadra, in alcuni momenti ci ha messo in difficoltà, ma la Roma ha fatto una buona gara e non ha rubato niente. Pioli è uno coerente: la sua squadra è bella e oggi lo stadio l'ha sostenuta a lungo non a caso. Certo, questa sera gli mancava Miranda. Che potesse giocare Perisic a tutta fascia lo sapevamo. È stato compagno di Dzeko in Germania e lì spesso giocava a tutta fascia".

INTER-ROMA 1-3

MARCATORI: 12' p.t. e 11' s.t. Nainggolan, 36' s.t. Icardi, 40' s.t. Perotti su rig..

INTER (3-4-2-1): Handanovic; Murillo, Medel, D'Ambrosio; Candreva (dal 30' s.t. Gabigol), Gagliardini, Kondogbia, Perisic; Brozovic (dal 9' s.t. Eder), Joao Mario (dal 35' s.t. Banega); Icardi. (Carrizo, Andreolli, Palacio, Biabiany, Ansaldi, Sainsbury, Santon, Nagatomo). All. Pioli.

ROMA (3-4-2-1): Szczesny; Rudiger, Fazio, Manolas; Bruno Peres (dal 44' s.t. Vermaelen), De Rossi (dal 9' s.t. Paredes), Strootman, Juan Jesus; Salah (dal 26' s.t. Perotti), Nainggolan; Dzeko. (Lobont, Alisson, Grenier, Totti, Mario Rui, Gerson, Emerson, El Shaarawy). All. Spalletti.

ARBITRO: Tagliavento di Terni.

NOTE: ammoniti Perisic (I), Fazio (R) e Murillo (I) per comportamento non regolamentare, De Rossi (R) per gioco scorretto.