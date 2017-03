STADIO DELLA ROMA: SONDAGGIO TRA I ROMANI

La notte della Lazio, la vittoria di Inzaghi. La Roma, così bella a San Siro, si ritrova improvvisamente con vecchi fantasmi, quelli di una certa presunzione che da sempre ne mina prestazioni e risultati, puntualmente falliti nei momenti cruciali della stagione. Sia chiaro, e questo vale per entrambe, che la qualificazione non è affatto decisa, la Lazio ha di fatto vinto soltanto il primo di una gara con due tempi da 90’ (ed oltre), ed i giallorossi, classifica alla mano, hanno tutte le possibilità per ribaltare la situazione.

Ieri sera però, in un Olimpico per metà (quella biancoceleste) tornato a riempirsi di fascino e colori, la gara l’ha stravinta la formazione di Inzaghi, con il tecnico piacentino che ha azzeccato ogni mossa, dando scacco matto al più celebrato e titolato rivale. Tra i protagonisti in campo bisogna sottolineare la prestazione di Immobile, Biglia e soprattutto Milinkovic nella Lazio, mentre il solo Nainggolan è sembrato alla sua altezza tra i romanisti.

GARA – Privo di Marchetti, Radu e Lulic, Simone Inzaghi opta per lo schieramento a tre, spesso criticato nel recente passato, anche se la scelta di Basta e Lukaku come esterni di centrocampo garantisce spessissimo una copertura a quattro se non addirittura a cinque. Davanti resta fuori Keita con Anderson che giostra liberamente alle spalle di Immobile. Spalletti, a parte Florenzi ha disposizione tutta la rosa e manda in campo una formazione vicinissima a quella di Milano con Alisson in luogo di Szczesny, Emerson per Jesus e Paredes per De Rossi. Le squadre dopo una prima, breve, fase di studio, si calano nel clima – derby e ne esce una gara complessivamente piacevole anche se le occasioni nitide per segnare non fioccano in maniera cospicua. Per primo ci prova Dzeko e poi è Milinkovic a vedersi respingere da Alisson un bel colpo di testa. Ancora il portiere brasiliano si oppone ad Immobile che aveva colpito dal limite con forza e precisione. La Roma tiene più la palla, ma cozza contro il muro dei biancocelesti, abilissimi a ripartire in velocità con Anderson ed ispirati da un Milinkovic che domina in mezzo al campo nonostante l’opposizione di gente del calibro di Strootaman e Nainggolan, mentre Paredes soffre parecchio. Al 29’ la Lazio sblocca: Anderson è velocissimo sulla sinistra e praticamente dal fondo riesce a centrare una palla che Milinkovic arrivando da dietro e bruciando gli avversari batte a rete superando l’incolpevole Alisson. Poco dopo Bastos e De Vrij non riescono ad arginare Dzeko che prima di testa e poi di piede al volo colpisce ma non centra la porta. Nella ripresa la Roma parte subito col piede schiacciato sull’acceleratore nell’intento di ristabilire l’equilibrio, ma la difesa laziale stavolta non si concede distrazioni, Wallace evita inutili fronzoli ed all’occorrenza allontana la palla dalla zona pericolosa senza guardare tanto per i sottile. Al 14’ Parolo, che sarà squalificato al ritorno, sfiora il raddoppio con una rasoiata di prima intenzione che termina di poco a lato. Cambio di fronte e stavolta è Salah a rendersi davvero pericoloso: pregevole infilata di Nainggolan e l’egiziano di sinistro colpisce l’esterno del palo alla destra di Strakosha. La gara è intensa, la tensione palpabile. Spalletti prova a scompaginare le carte con l’inserimento di Perotti per Paredes e conseguente arretramento del Ninja. Inzaghi toglie Andersson, un po’ stanco, e butta dentro Keita. La Roma prova ad insistere ma al 33’ è proprio il senegalese che lascia nettamente sul posto Manolas e serve ad Immobile un pallone solo da appoggiare in fondo al sacco; il napoletano non si fa pregare e raddoppia mandando in estasi la curva Nord. Entra l’esordiente Crecco per uno stremato Lukaku e poi Strakosha respinge in modo non certo elegante ma efficace un colpo dalla distanza di Emerson. Da qui alla fine (compresi ben 6’ di recupero) solo mischie e ribattute; la Lazio va un po’ in affanno ma la Roma, nonostante Totti, non riesce a sfondare ed il derby torna sulla sponda biancoceleste; l’ultima volta era stata il 26 maggio del 2013, sempre in Coppa Italia. Un segno del destino?

INZAGHI - "Abbiamo fatto una partita perfetta, contro una squadra a detta di tutti imbattibile. Avevamo poco tempo per prepararla ma i miei ragazzi hanno dato tutto e siamo riusciti a vincere un derby, che mancava da tanto tempo, la festa della curva Nord alla fine è stata bellissima. Sappiamo che è ancora aperta e c'è il ritorno, ma stasera è giusto godersela e sono fiducioso, quando vedo la mia squadra giocare così... Il 5 aprile giocheremo la gara di ritorno e servirà un'altra grande prestazione come questa".

SPALLETTI - "Che impatto può avere questa sconfitta sul morale della Roma? Lo vedremo nelle prossime partite. Ultimamente i miei calciatori mi hanno costretto a usare questo aggettivo di squadra matura. Nella reazione ora vedremo se questa maturità l’abbiamo trovata oppure no. È una sconfitta che dà fastidio, perché è arrivata in un derby, e perché c'è da ribaltare un 2-0. Bisognerà provare a farlo con attenzione, perché loro sono pronti a colpire in quelle situazioni, ma in casa è un risultato che possiamo assolutamente ribaltare”.

LAZIO-ROMA 2-0

MARCATORI: Milinkovic al 29' p.t.; Immobile al 33' s.t.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, De Vrij, Wallace; Basta, Parolo, Biglia, Milinkovic (dal 46' s.t. Murgia), Lukaku (dal 35' s.t. Crecco); Felipe Anderson (dal 22' s.t. Keita), Immobile. (Adamonis, Vargic, Hoedt, Spizzichino, Luis Alberto, Mohamed, Djordjevic, Lombardi). All. Inzaghi.

ROMA (3-4-2-1): Alisson; Manolas, Fazio, Rüdiger; Bruno Peres (dal 41' s.t. Totti), Paredes (dal 18' s.t. Perotti), Strootman, Emerson Palmieri; Salah (dal 24' s.t. El Shaarawy), Nainggolan; Dzeko. (Szczesny, Lobont, Vermaelen, Juan Jesus, Mario Rui, Gerson, De Rossi, Grenier). All. Spalletti.

ARBITRO: Irrati di Pistoia.

NOTE: ammoniti Parolo (L), Rüdiger (R), Biglia (L) per gioco scorretto, Strakosha (L) per comportamento non regolamentare.