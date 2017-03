STADIO DELLA ROMA: SONDAGGIO TRA I ROMANI

Prima della sfida col Napoli ci si domandava come stesse realmente la Roma dopo la sconfitta nel derby di Coppa, ed eventualmente quali potessero essere le conseguenze, anche dal punto di vista psicologico, di quella battuta d’arresto; se la risposta fosse quella che il campo ha fornito sabato pomeriggio, non ci sarebbe da stare troppo tranquilli.

Se è vero infatti che nel finale i giallorossi avrebbero potuto anche pareggiare, senza “rubare” assolutamente nulla, è anche vero che per l’intero arco della partita fino a quel momento, salvo rare eccezioni, il pallino era sempre rimasto in mano, anzi nei piedi, degli uomini di Sarri, con i padroni di casa quasi incapaci di reagire e rialzare la testa. Una manifestazione di chiara difficoltà che in questa stagione forse non si era mai vista nemmeno nelle (poche) giornate più storte. Che poi la Juventus non ne abbia approfittato del tutto, cogliendo il suo primo pareggio proprio nel giorno in cui la Roma cadeva per la prima volta all’Olimpico (in campionato), è un fattore di sollievo e rammarico allo stesso tempo, perché gli uomini di Spalletti hanno sì perso briciole di terreno dalla capolista (ora a +8) ma hanno subito il riavvicinarsi del Napoli (-2) e, più in prospettiva, delle altre pretendenti all’Europa, sia pure ancora a distanza di sicurezza.

GARA – Le formazioni non sono quelle annunciate alla vigilia: Spalletti torna alla difesa a quattro (ma senza laterali di ruolo) e sceglie El Shaarawy e Perotti lasciando fuori Salah e Peres; Sarri invece rispolvera Jorginho, concede nuova fiducia al giovane talento Rog e schiera ancora il “tridente leggero”, con Milik che resta in panchina. Inizialmente la partita è bloccata, c’è tensione e le due squadre faticano a costruire gioco, annullandosi a vicenda. Al 23’ Perotti sblocca il risultato ma il suo guizzo è vanificato da Banti che rileva un suo tocco di mano e giustamente annulla. Al 26’ ci prova il Napoli e va decisamente meglio: Hamsik è abile a servire Mertens (incontrollabile per Fazio) ed il piccolo belga non ha difficoltà a superare Szczesny con un colpo sotto di pregevole fattura. La Roma si scuote ma fallisce malamente con Strootman l’occasione per il pari e man mano perde sicurezza e tranquillità, finendo nelle spire delle trame orchestrate dai partenopei. Mertens al 39’ commette fallo per liberarsi di Fazio e quindi anche il suo raddoppio viene annullato. Nella ripresa si attende la reazione veemente della Roma, ma, dopo appena 5’, arriva la seconda rete azzurra: Fazio sbaglia in fase d’impostazione ed Hamsik serve Insigne che “gira” sul secondo palo trovando l’inserimento puntuale del solito Mertens che da due passi non fallisce l’appuntamento con il goal. La partita si scalda, la Roma si scopre ed al 9’ Rudiger chiude all’ultimo momento su Mertens (ancora lui…), mentre poi è Manolas a salvare su Zielinski. Nella Roma ci prova Salah ma al 39’ è Szczesny a salvare su Rog, tanto bravo da chiedersi perché Sarri abbia aspettato così tanto ad inserirlo in formazione… Il finale è tutto della Roma: Salah, servito da Nainggolan, supera Reina ma colpisce il palo interno e poi è Strootman a trovare il goal con una conclusione diagonale dopo uno spunto di Perotti. E’ il 44’ ma i giallorossi “sentono” la difficoltà degli ospiti ed azzannano ancora l’avversario con iniziative a raffica: Reina salva su Salah, Perotti sfiora il palo e poi ancora Reina impedisce all’argentino, con un riflesso straordinario e l’aiuto della traversa, il pareggio che sembrava ormai fatto. Per il Napoli una boccata d’ossigeno puro dopo un periodo difficile, per la Roma un brutto passo falso da rimediare in fretta.

SPALLETTI - "Dobbiamo essere realisti, se per noi la corsa scudetto prima era difficilissima, ora è quasi impossibile. Non è un addio definitivo ma è un discorso tosto, perché quando perdi questi scontri diretti si ribaltano le situazioni di morale ed entusiasmo, c'è da giocare nel modo giusto e da affrontare i problemi in maniera professionale. Ci sono ancora tante partite, ma si fa dura. Comunque i miei calciatori non sono stanchi, lo ha detto il finale di partita, non lo dico io. Secondo me parlare di stanchezza peggiora la situazione, nel finale di gara si è visto che la squadra ha avuto un comportamento totalmente diverso. Loro sono stati molto più bravi nella velocità e nel far girare palla nel primo tempo, quando non riuscivamo mai ad alzare i ritmi. Nel primo tempo il Napoli ha costruito un vantaggio meritato. Nella ripresa si è vista tutta un'altra partita, determinata da un po' di casualità. Salah in panchina all'inizio? È stata una scelta tattica, ho deciso di dare più spazio a Perotti ed El Shaarawy, che hanno fatto abbastanza bene anche se non sono stati aiutati dalla squadra. A volte si incide di più e a volte meno, ma l’impegno c’è stato. Oggi anche Fazio, che è quello che ha più qualità per farlo, è riuscito poco a costruire dalla retroguardia".

ROMA-NAPOLI 1-2

MARCATORI: Mertens (N) al 26' p.t.; Mertens (N) al 5', Strootman (R) al 44' s.t..

ROMA (4-2-3-1) Szczesny; Rüdiger, Fazio (dal 7' s.t. Bruno Peres), Manolas, Juan Jesus; De Rossi (dal 34' s.t. Paredes), Strootman; El Shaarawy (dal 7' s.t. Salah), Nainggolan, Perotti; Dzeko (Alisson, Lobont, Mario Rui, Emerson, Vermaelen, Grenier, Gerson, Totti). All. Spalletti.

NAPOLI (4-3-3) Reina; Hysay, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Rog, Jorginho (dal 21' s.t. Diawara), Hamsik (dal 34' s.t. Milik); Callejon, Mertens (dal 29' s.t. Zielinski), Insigne (Sepe, Rafael, Maggio, Maksimovic, Chiriches, Strinic, Giaccherini, Allan, Pavoletti). All. Sarri.

ARBITRO Banti di Livorno.

NOTE: spettatori 30.909, incasso 1.142.991 euro. Espulso Sarri al 25' s.t. Per proteste. Ammoniti: Rog, Manolas e De Rossi per gioco scorretto, Ghoulam per comportamento non regolamentare, Perotti per simulazione. Angoli: 7-6. Recupero: 0' p.t., 5' s.t.