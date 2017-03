STADIO DELLA ROMA: SONDAGGIO TRA I ROMANI

La Lazio supera il primo esame post derby, dimostrando di aver assimilato la vittoria nella stracittadina senza essersene inebriata, come molti nell’ambiente biancoceleste temevano potesse accadere. Gli uomini di Inzaghi invece hanno mostrato a Bologna una buona personalità, facendo valere la propria superiorità tecnica nei confronti dei felsinei dall’inizio alla fine, ad eccezione di un piccolo intervallo di tempo, a cavallo delle due frazioni di gioco, nel quale hanno concesso ai padroni di casa un paio di occasioni per riaprire un match che, al di là del risultato, tenuto in bilico a causa di qualche errore di troppo sottoporta degli avanti capitolini, era apparso da subito al sicuro.

GARA – Inzaghi riparte dai quattro nello schieramento difensivo iniziale, con Hoedt preferito a Wallace ed i due senatori, Radu e Lulic che riprendono il loro posto dopo la squalifica di Coppa; davanti è ancora Keita a partire dalla panchina. Ma dopo una manciata di minuti, di riflesso allo schieramento del Bologna, nel quale Donadoni manda in campo Petkovic e non Destro ad affiancare l’estro di Verdi, i biancocelesti si riposizionano a tre, con Basta più avanzato a destra ed Anderson libero di giostrare dietro ad Immobile insieme al sempre più indispensabile ed irrefrenabile Milinkovic-Savic. I biancocelesti afferrano subito le redini del gioco e già al 9’ spezzano l’equilibrio: Basta cambia gioco per Lulic che pesca Immobile liberissimo al centro dell’area; colpo di testa e vantaggio in cassaforte! Un minuto dopo il centravanti doma con eleganza un perfetto lancio di Biglia e s’invola dalla sinistra verso Mirante ma, quando va al tiro, lo alza troppo, sfiorando soltanto la traversa e l’immediato raddoppio. Il Bologna è stordito e la Lazio ha gioco facile: al 20’ lancio millimetrico di Milinkovic per Anderson che fallisce l’ultimo tocco prima di calciare a rete, consentendo a Mirante di recuperare la sfera in uscita bassa. Al 26’ il portiere bolognese è pronto, con la gamba a deviare una conclusione ravvicinata del solito Milinkovic, smarcato in piena area da Biglia. Al 42’, nonostante il netto dominio ospite la gara potrebbe tornare in parità: Strakosha e Biglia non s’intendono su un rinvio del portiere albanese e Petkovic si ritrova a tu per tu con l’estremo difensore laziale, letteralmente graziato dall’attaccante rossoblu che spara fuori. Poi ci prova anche Basta ma la sua conclusione è preda di Mirante. Alla ripresa delle ostilità è Viviani a cercare il goal su punizione ma Strakosha è pronto. La Lazio riprende il comando delle operazioni ma gli uomini di Donadoni sono più presenti e maggiormente partecipi al gioco. Al 10’ esce Biglia per infortunio ed Inzaghi inserisce al suo posto Murgia che, tranne in un paio di circostanze nelle quali ricorre al fallo tattico, si comporta molto bene, mostrando personalità e carattere, oltre alle sue naturali doti tecniche. Al 29’ la gara si chiude definitivamente; sontuoso assist di esterno destro di Milinkovic per Immobile che non si fa pregare e batte Mirante in uscita: per il napoletano è la sedicesima rete in campionato. Al 42’ Murgia coglie la parte superiore della traversa direttamente da corner e lentamente l’incontro si spegne, lanciando la Lazio a ridosso delle battistrada; ora sarà il momento di mantenere la giusta concentrazione e determinazione per sfruttare al massimo ogni minima possibilità d’inserimento nel giro che conta, mantenendo la posizione rispetto alle rivali che la seguono da vicino. Ma la strada imboccata ieri sera sembrerebbe davvero essere quella giusta.

INZAGHI - “Noi vogliamo affrontare una partita alla volta. Il nostro obiettivo è quello di rimanere più in alto possibile. Una cosa poi è sicura: stiamo crescendo sempre di più. Nel derby avevamo speso tanto, ma quella era la partita da fare e quella partita abbiamo fatto. Io penso che stasera va sottolineata la disponibilità dei miei. Ci siamo adattati ed ho optato in corsa per la difesa a tre, quando invece dovevamo fare il 4-3-3. Tensione fra Milinkovic e Keita? Non è successo niente. Ora nello spogliatoio erano abbracciati. Ci sono delle piccole discussioni in campo, è tutto normale”.

BOLOGNA-LAZIO 0-2

MARCATORE: Immobile al 9' p.t. e al 29' s.t.

BOLOGNA (5-3-2): Mirante; Krafth, Maietta, Oikonomou, Helander, Masina (dal 32' s.t. Krejci); Nagy, Viviani (dal 30' s.t. Pulgar), Dzemaili; Verdi (dal 17' s.t. Destro), Petkovic. (Da Costa, Sarr, Taider, Donsah, Mbaye, Rizzo, Di Francesco, Sadiq). All. Donadoni.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Basta, De Vrij, Hoedt, Radu; Parolo, Biglia (dal 9' s.t. Murgia), Milinkovic (dal 36' s.t. Wallace); Felipe Anderson (dal 22' s.t. Keita), Immobile, Lulic. (Vargic, Adamonis, Bastos, Lukaku, Mohamed, Crecco, Lombardi, Luis Alberto, Djordjevic). All. Inzaghi.

ARBITRO: Russo di Nola.

NOTE: ammoniti Maietta (B), Dzemaili (B), Keita (L) per gioco scorretto.