Casaidea 2017: legno, metalli e tessuti protagonisti di una casa sempre più materica

Ancora una sconfitta per la Roma, maturata al termine di una gara iniziata con il piede sbagliato ma poi ben giocata nel primo tempo, chiuso in vantaggio; nella ripresa però la maggior freschezza atletica dei francesi, peraltro fini palleggiatori e qualitativamente molto dotati, ha avuto nettamente la meglio sulla formazione romana, apparsa stanchissima negli ultimi venti minuti di gioco, tanto da far prendere quasi per buono il 4-2 finale, certamente pesante, ma ancora ribaltabile dai giallorossi, a patto che gli stessi ritrovino quello smalto, quella verve, quella determinazione che sembrano aver smarrito in quel di Milano, unica nota lieta dell’ultimo periodo, segnato da ben 4 sconfitte nelle ultime 5 partite disputate! La rosa ristretta (specie in alcuni ruoli) e la difficoltà a concretizzare nei momenti cruciali delle stagioni, non sono limiti nuovi, ma il tempo ed il modo per recuperare, almeno nelle Coppe, ci sarebbero ancora ed è questo il momento, per Spalletti, forse troppo in guerra con l’ambiente esterno, e per il gruppo, di stringere i denti ed estrarre il massimo da se stessi, onde evitare che anche questa, possa alla fine risultare l’ennesima occasione gettata al vento per tornare a vincere qualcosa…

GARA – Il Lione spinge subito ed all’8’ è già in vantaggio, complice una difesa della Roma non proprio attenta che lascia deviare senza troppo disturbo da Diakhaby, appostato sul secondo palo, una punizione calciata da Valbuena e prolungata di testa da Rafael; 20’ dopo lo stesso centrale difensivo del Lione, classe 96’, scivola malamente per recuperare ad un suo errato piazzamento, e lascia via libera a Salah, che s’invola verso Lopes e lo batte facendogli passare il pallone sotto le gambe. Il goal premia la squadra giallorossa, sensibilmente cresciuta, che al 33’ infatti passa meritatamente in vantaggio: Nainggolan recupera al volo un pallone respinto da corner e serve De Rossi che centra nel mucchio: Fazio insacca con un perentorio colpo di testa. Il peggio sembra passato tanto più che l’aver realizzato due reti in trasferta rappresenterebbe già una bella sicurezza anche per il ritorno, ma nel secondo tempo improvvisamente la partita cambia totalmente registro. Al 2’ Lacazette e Tolisso, rimasti in ombra nella prima frazione, dialogano tra loro ed il centrocampista (già in rete contro la Juventus in Champions) spara un diagonale sul quale Alisson non arriva. Jallet, nuovo entrato, scompagina le carte sulla destra, e Lacazette cresce con il passare dei minuti. Il portiere brasiliano della Roma deve compiere interventi importanti su Gonalons, Valbuena e lo stesso Lacazette, che arrivano alla conclusione approfittando dell’evidente calo dei romanisti. Al 29’ l’altro subentrato, Fekir, s’incunea tra tre avversari e con il sinistro lascia partire un imprendibile tiro a giro che sancisce il controsorpasso. La Roma cerca di reggere l’urto, almeno per limitare i danni, ma in pieno recupero capitola ancora: Lacazette con un missile sotto l’incrocio chiude il match sul definitivo e pesante 4-2 per i padroni di casa.

SPALLETTI - "Bisogna fare di più: rimettere a posto alcune cose e parlare in maniera chiara e più profonda. Le possibilità di ribaltare ci sono. Quello che è successo è successo, ora dobbiamo modificare qualcosa e parlarci profondamente: non si può dire che siamo bravi e forti, dobbiamo scavare in profondità e fare qualcosa di più. Quando tutto va bene, ci si esalta, mentre quando non è così non siamo in grado di direzionare il tutto. Siamo abbastanza puliti come temperamento. In realtà pensavo si potesse fare di più sotto l'aspetto delle nostre qualità: se mettiamo in campo le nostre caratteristiche, si può colmare qualche lacuna che si ha, altrimenti è tutto più difficile. Le occasioni per chiudere la partita ci sono capitate, forse anche più di quelle costruite dal Lione. Il ritorno sarà difficile, perché loro son bravi in campo aperto"

LIONE-ROMA 4-2

MARCATORI: Diakhaby (L) all'8', Salah (R) al 20', Fazio (R) al 33' p.t.; Tolisso (L) al 2', Fekir (L) al 29' s.t.

LIONE (4-3-3): Lopes; Rafael (dal 1' s.t. Jallet), Mammana (dal 26' s.t. Fekir), Diakhaby, Morel; Tousart, Gonalons, Tolisso; Ghezzal (dal 31' s.t. Cornet), Lacazette, Valbuena. A disp.: Gorgelin, Yanga-Mbiwa, Darder, Ferri. All.: Genesio.

ROMA (3-4-2-1): Alisson; Manolas, Fazio, Juan Jesus; Bruno Peres, De Rossi (dal 37' s.t. Paredes), Strootman, Emerson Palmieri; Salah, Nainggolan (dal 40' s.t. Perotti); Dzeko. A disp.: Szczesny, Vermaelen, Mario Rui, El Shaarawy, Totti. All.: Spalletti.

ARBITRO: Taylor.

NOTE: Ammoniti Emerson, Tousart, Manolas per gioco scorretto. Recuperi 2' p.t.; 4' s.t.