Casaidea 2017: legno, metalli e tessuti protagonisti di una casa sempre più materica

Serviva assolutamente una vittoria per interrompere la serie nera e guardare al prossimo futuro, quello delle rimonte da compiere, con maggiore ottimismo e fiducia, e la vittoria, sia pure più larga nel risultato che non nello sviluppo del gioco, è arrivata. I giallorossi, in formazione inedita per volere di Spalletti, a fine partita carico di motivazioni nei confronti del presidente Pallotta, che ha praticato un massiccio turnover allo scopo di preservare qualche titolare per l’impegno di giovedì.

GARA – Fuori quindi per scelta De Rossi, Strootman e Dzeko, oltre allo squalificato Manolas, e dentro Mario Rui, l’oggetto misterioso Grenier ed El Shaarawy. Lopez dall’altra parte decide di sostituire il criticatissimo portiere Posavec con il carneade Fulignati, nel disperato tentativo di mantenere ancora vive le residue speranze di salvezza, nella settimana che ha visto arrivare al timone della società (almeno sembra) l’ex jena Baccaglini, la cui solidità finanziaria (sua e del gruppo che gli sta alle spalle) è ancora tutta da verificare. Il Palermo inizia subito bene ed al 5’ passa in vantaggio: Chochev lancia verso Nestorovski che dal fondo effettua un tiro cross sul quale Szczesny incredibilmente s’impapera portandosi la palla in fondo al sacco. Ma Rocchi, su segnalazione dell’assistente Preti, annulla ravvisando un tocco volante di Aleesami che, qualora ci fosse stato, porrebbe automaticamente Nestorovski in fuorigioco. Le immagini non chiariscono bene l’accaduto ma il goal comunque non viene concesso. Scampato il pericolo i romanisti pian piano vengono fuori, facendo valere il loro maggior tasso tecnico. Al 22’ Peres serve Grenier che imbuca per El Shaarawy, che, solo davanti al portiere, lo supera con un bel tocco; è la rete che in pratica decide la partita. I rosanero cercano di darsi coraggio ed al 31’ ci provano con Sallai che però calcia a lato; poi la Roma sfiora più volte il raddoppio con Rudiger al 38’, Paredes al 39’ e Nainggolan al 42’; da segnalare l’ottimo impatto di Grenier, certo ancora in ritardo di condizione ma assolutamente positivo nelle sue giocate. Nel secondo tempo Lopez tenta la carta Diamanti ma è ancora il francesino della Roma a mettere El Shaarawy in condizione di raddoppiare, stavolta respinto da Fulignati. Al 5’ però Szczesny deve impegnarsi per deviare una pericolosa conclusione dell’ex stellina del Livorno. I padroni di casa non giocano affatto male e la squadra di Spalletti vacilla; al 14’ è ancora il portiere polacco ad intervenire su tiro dalla distanza di Morganella ed allora il tecnico toscano corre ai ripari inserendo Dzeko per Grenier, ormai stanco, spostando indietro il “carro armato belga con la cresta”. Il bosniaco potrebbe subito lasciare il segno ma calcia altissimo dopo una respinta del portiere palermitano su cross di Peres. Entra pure Strootman, la Roma ritrova equilibrio e passa: servizio di Nainggolan per Dzeko che controlla bene e poi con il sinistro supera Fulignati in uscita. Al 46’ arriva anche il trerzo sigillo, ad opera di Peres, che forse punisce un po’ troppo un Palermo comunque sempre vivo nonostante la situazione incresciosa nella quale si trova.

SPALLETTI - " Non è stata una partita facile, ma abbiamo calciatori che devono accompagnarci nella maniera giusta nel finale di campionato. Abbiamo bisogno di tutta la rosa. È fisiologico che alcuni giocatori avessero alcune tossine visto che abbiamo giocato giovedì. Totti ha preferito non rischiare per un dolore alla schiena. La posizione di Paredes? Ancora la dobbiamo studiare. Se ci sono squadre che ti lasciano il pallino del gioco va bene anche davanti la difesa perché ha un piede come pochi altri e perché sa giostrare il gioco con verticalizzazioni e geometrie. Quando invece bisogna difendere e coprire a destra e a sinistra, deve migliorare. Grenier vice Nainggolan? Sì, è un po' il suo ruolo quello di giocare tra le linee, fra la mediana nostra e quella avversaria. E poi è difficile che si faccia togliere il pallone. La Juventus? Speriamo sempre in un suo calo ma loro sono un obiettivo mobile, che si allontana sempre. Noi siamo contenti di quanto facciamo, anche il Napoli probabilmente lo è. Ma loro sono fortissimi, anche quando sembrano in difficoltà tirano fuori l'orgoglio e la forza della squadra vincente. Pensiamo ad un passo alla volta senza guardare l'obiettivo finale. Le critiche di Pallotta? Le dichiarazioni del presidente sono giuste, con chi se la deve prendere se non con me? Sono io che conduco la squadra, le decisioni sono mie. Certo, non deve toccare i giocatori, in quel caso gli risponderei".

PALERMO-ROMA 0-3

MARCATORI: El Shaarawy al 22' pt, Dzeko al 31', Peres al 46' s.t.

PALERMO (4-2-3-1): Fulignati; Morganella, Cionek, Andelkovic, Aleesami; Gazzi, Chochev; Embalo (1' st Diamanti), Bruno Henrique (29' s.t. Lo Faso), Sallai; Nestorovski. (Posavec, Marson, Vitiello, Trajkovski, Gonzalez, Jajalo, Sunjic, Bonfiglio, Ruggiero). All. Lopez.

ROMA (3-4-1-2): Szczesny; Rudiger, Fazio, Juan Jesus; Peres, Grenier (19' s.t. Dzeko), Paredes, Mario Rui; Nainggolan; Salah (36' s.t. De Rossi), El Shaarawy (27' s.t. Strootman). (Alisson, Crisanto, Vermaelen, Emerson, Gerson, Totti). All. Spalletti.

ARBITRO: Rocchi di Firenze.

NOTE: ammoniti Peres e Bruno Henrique per comportamento non regolamentare, Paredes, Grenier, Gazzi per gioco scorretto. Tiri in porta 2-5. Tiri fuori 3-7. Angoli 5-5. In fuorigioco 4-4. Recuperi: 1' pt, 3' st.