Casaidea 2017: legno, metalli e tessuti protagonisti di una casa sempre più materica

La rimonta alla Roma riesce soltanto a metà; i giallorossi, spinti anche da un pubblico finalmente tornato numeroso, giocano una buona gara, vincono con merito, ma falliscono l’obiettivo primario, quello cioè di ribaltare il 4-2 subito a Lione quando un secondo tempo davvero da dimenticare consentì ai francesi, certamente buon complesso ma non considerabile nell’elite del calcio europeo ed ampiamente alla portata degli uomini di Spalletti, di tracciare quel solco che ieri sera non sono riusciti a colmare. Resta quindi l’amaro in bocca per quel che poteva essere e non è stato, un sapore che i sostenitori romanisti conoscono ormai fin troppo bene…

GARA – Spalletti manda in campo dal primo minuto Mario Rui in luogo del malconcio Emerson, con Peres, recuperato in extremis dall’altra parte; per il resto è la Roma-base; Genesio invece lancia a sorpresa Cornet, lasciando fuori Ghezzal e Fekir. Come facilmente ipotizzabile la Roma parte all’assalto ed al 6’ Rudiger scuote la traversa con una bordata che avrebbe meritato miglior fortuna, e subito dopo Lopes inaugura la sua giornata di grazia allontanando dal sette un preciso colpo di testa di Salah. Al 16’ la Roma mostra di non aver imparato la lezione subendo il vantaggio francese nel medesimo modo dell’andata: punizione laterale da destra e colpo di testa vincente di Diakhaby che salta indisturbato sul secondo palo. I padroni di casa recuperano subito grazie a Strootman che, sia pure in maniera alquanto goffa e rocambolesca, riesce a deviare sottoporta una punizione da sinistra di De Rossi. La Roma, rinfrancata dal pericolo scampato, continua a giocare con grinta e determinazione ma l’unica vera occasione, doppia, capita a Strootman che però trova la ferma opposizione di uno strepitoso Lopes. Il Lione subisce la pressione dei padroni di casa e stenta a ripartire; a soffrire sono soprattutto Tolisso e Lacazette che toccano davvero pochi palloni. Nella Roma non brilla Dzeko, che comunque cerca di darsi da fare, Peres è meno attivo e più confusionario del solito, mentre Rui attacca troppo timidamente sulla sinistra; di fatto la Roma non riesce a sfruttare bene le fasce e, con il senno del poi, è facile pensare che l’azzardo di schierare sin dall’inizio El Shaarawy forse non sarebbe stato tale. Si va al riposo sul pari e con la formazione giallorossa che recrimina per un tocco di mano in area di Tousart, giudicato involontario dall’arbitro al 19’. Nella ripresa la musica non cambia: Roma in avanti a testa bassa, ma con meno veemenza con il trascorrere dei minuti, e francesi ripiegati all’indietro ma più svegli nelle ripartenze, sempre orchestrate con ottimi fraseggi e buone verticalizzazioni. Ancora protagonista Lopes su colpo di testa di Nainggolan, poi Salah reclama per una trattenuta di Diakhaby non rilevata dal direttore di gara e Valbuena fallisce un goal sicuro da distanza ravvicinata, a testimonianza di un maggiore equilibrio in campo. Equilibrio che Spalletti riesce a spezzare dando finalmente spazio ad El Shaarawy, che, al primo affondo, mette in mezzo un pallone velenoso che Jallet e Tousart si “sbattono” addosso provocando un autorete degna di “Mai dire goal”. Lo stesso faraone sprinta poco dopo in area, ma poi calcia troppo alla destra di Lopes, fallendo di poco il bersaglio. Al 20’ Cornet calcia altissimo dal centro dell’area e poco dopo, con la Roma sbilanciata dall’ingresso in campo anche di Perotti, è Alisson a respingere un bel tiro a giro di Tolisso. E’ il momento migliore per gli ospiti che sfiorano il colpo del ko con Cornet, fermato ancora da Alisson in perfetta uscita bassa, e con Fekir. Negli ultimi spiccioli di partita Spalletti si ricorda anche di Totti, l’arma della disperazione, ed il capitano per poco non compie il miracolo, piazzando due palloni invitanti in area che però i compagni non riescono a sfruttare in modo importante. Poi il triplice fischio che lascia spazio all’ennesima delusione.

SPALLETTI - "Se facciamo l'addizione di quanto successo nei 180 minuti meritavamo di passare il turno. Non ci sono recriminazioni, forse sono io che porto sfiga alla Roma. Siamo fuori perché nella somma delle due gare paghiamo qualche ingenuità. Non abbiamo avuto quel mestiere che richiedono questo tipo di partite. Purtroppo, in alcuni momenti ci perdiamo. Forse potevo azzardare qualcosa di differente per creare uno stimolo o una novità alla squadra. Qualcosa ho sicuramente sbagliato, ma molto ha inciso questo gruppo di partite ravvicinate che ci sono capitate tutte insieme. So che qui a Roma non mi sopportano, mi hanno fatto tre note, io mi difendo. Noi vincemmo 7-0 con il Catania e scoppiò un casino, l'Inter ha battuto l'Atalanta con lo stesso risultato e solo complimenti. Qui non si riesce mai ad avere i meriti che ci spettano...".

ROMA-LIONE 2-1

MARCATORI al 16' Diakhaby (L), al 17' p.t. Strootman (R); al 15' s.t. autogol di Tousart (R)

ROMA (3-4-2-1) Alisson; Manolas, Fazio, Rudiger; Bruno Peres (dal 14' s.t. El Shaarawy), Strootman, De Rossi (dal 39' s.t. Totti), Mario Rui (dal 31' s.t. Perotti); Salah, Nainggolan; Dzeko. (Szczesny, Juan Jesus, Paredes, Emerson). All.: Spalletti.

LIONE (4-2-3-1) Lopes; Jallet, Mammana (dal 33' s.t. Yanga-Mbiwa), Diakhaby, Morel; Tousart, Gonalons; Cornet, Tolisso, Valbuena (dal 46' s.t. Rafael); Lacazette (dal 39' s.t. Fekir). (Gorgelin, Ghezzal, Ferri, Darder). All.: Genesio.

ARBITRO Kassai (Ungheria)-

NOTE Spettatori 40mila circa. Ammoniti: Manolas, Tousart, Strootman, Nainggolan, Mammana, Gonalons, Lopes, Perotti. Angoli: 11-4 per la Roma. Recupero: 4'; 5'. Lione qualificato ai quarti di Europa League.