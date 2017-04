Maratona di Roma: il piano della viabilità

La testa forse al derby di martedì che può valere una stagione, ed un Sassuolo molto volitivo e determinato ad interrompere la sua serie negativa, hanno reso ancora più difficile una trasferta che già sulla carta, alla vigilia, riservava non poche insidie.

Poi, alla lunga, la Lazio è riuscita a fare quadrato, e grazie agli spunti dei suoi fuoriclasse, che ieri hanno brillato ad intermittenza, ed ad una buona dose di fortuna, è riuscita a far suoi tre punti davvero pesanti, proprio perché solo in parte meritati; un successo che farà passare in secondo piano anche i bronci di Hoedt e Anderson, non certo felici delle sostituzioni subite, consentendo di ricaricare le pile, soprattutto psicologiche, in vista della sfida alla Roma.

GARA – La partita ci mette un po’ ad entrare nel vivo e per lunghi tratti ricalca quella di Cagliari, con le squadre un po’ bloccate ed incapaci di rendersi pericolose; i padroni di casa attuano un pressing molto alto e la Lazio sembra davvero poco ispirata specie nei suoi uomini migliori; Lulic si da un gran da fare ma spesso è confuso nelle sue iniziative, Biglia soffre la marcatura asfissiante e Anderson è assente. Dietro Hoedt e De Vrij, recuperato in extremis, soffrono gli inserimenti di Defrel ed i tagli di Pellegrini e Politano, “curati” da Patric e Radu con un po’ di fatica. Al 26’ il Sassuolo scuote la gara: lancio di Missiroli che fa fuori la retroguardia laziale, Berardi s’invola e subisce l’entrata di Strakosha che lo tocca con la mano destra sul petto provocandone la caduta: rigore ed ammonizione per l’albanese. L’attaccante nero verde, a secco da agosto ma spesso a segno contro i biancocelesti e quasi sempre dal dischetto, realizza il gol, per un vantaggio che ci potrebbe stare e che il Sassuolo legittima pochi attimi dopo: azione analoga con Defrel, che supera il portiere in uscita con un bel tocco che però finisce di pochissimo a lato. Ci prova anche Lirola ma l’esito è il medesimo e così la Lazio, finalmente, esce dal suo torpore e comincia a farsi minacciosa dalle parti di Consigli. Al 42’ Felipe Anderson torna se stesso e dopo una bella serpentina serve una palla dolcissima ad Immobile che non si fa pregare e realizza il pari. Poco dopo è Lulic ad andarsene sulla sinistra e servire il centravanti che si vede respingere la conclusione, deviata da Acerbi, da una spettacolare rovesciata di Cannavaro, che riesce ad allontanare con l’aiuto della traversa. Incoraggiata dal finale del primo tempo la formazione di Inzaghi sembra più sveglia nella ripresa e cerca di imprimere il proprio superiore tasso tecnico alzando anche i ritmi; Consigli non si fa sorprendere però dalle iniziative di Immobile e Lulic e la gara resta in parità. I tecnici provano a modificarne l’esito con i cambi: Duncan da una parte e Keita dall’altra si prodigano ma di fatto non riescono a spezzare l’equilibrio. Così l’innesto decisivo diventa Lombardi che al 38’ riceve da Keita, doma il pallone e lo spedisce con forza in mezzo all’area, innescando una carambola (l’ultimo tocco sembra di Acerbi) che porta il pallone in fondo al sacco per l’1-2 definitivo. Per la verità gli emiliani potrebbero pareggiare, ma prima Pellegrini (gran bel prospetto!) colpisce l’interno del palo con un bellissimo colpo di testa, e poi Berardi calcia malamente a lato da buona posizione…

INZAGHI – “Primo tempo sottotono, abbiamo sbagliato diversi passaggi in uscita e loro erano organizzati, ma senza la rovesciata di Cannavaro l'avremmo chiuso avanti. Nella ripresa abbiamo dimostrato di essere maturi, abbiamo preso in mano la partita, e dimostrato di avere risorse valide in panchina. Per molti non sarà facile vincere qui. Vittoria meritata, per noi è importantissima. I cambi? avevo Hoedt e Lulic ammoniti e per un fallo potevamo restare in 10. Ho optato per la sostituzione.Tra 2 giorni avremo il derby che sarà importantissimo e difficilissimo. Ho fatto scelte non pro-derby, poi da mercoledì penseremo al Napoli. Pensiamo partita dopo partita, il calendario è difficile ma con la concentrazione giusta potremo toglierci soddisfazioni".

SASSUOLO-LAZIO 1-2

MARCATORI: Berardi (S) su rigore al 26', Immobile (L) al 42' p.t.; autorete di Acerbi (S) al 38' s.t.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Acerbi, Cannavaro, Dell’Orco; Pellegrini, Aquilani, Missiroli (dal 19' s.t. Duncan); Berardi, Defrel (dal 25' s.t. Matri), Politano (dal 39' s.t. Ragusa). (Pomini, Pegolo, Letschert, Peluso, Antei, Adjapong, Sensi, Mazzitelli, Iemmello). All. Di Francesco.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Patric, de Vrij, Hoedt (dal 13' s.t. Lukaku), Radu; Parolo, Biglia, Milinkovic; Felipe Anderson (dal 33' s.t. Lombardi), Immobile, Lulic (dal 13' s.t. Keita). (Vargic, Borrelli, Basta, Wallace, Bastos, Crecco, Murgia, Luis Alberto, Djordjevic). All. Inzaghi.

ARBITRO: Giacomelli di Trieste.

NOTE: ammoniti Lulic (L), Strakosha (L), Pellegrini (S), Hoedt (L), Lirola (S) per gioco scorretto; Keita (L) per proteste.