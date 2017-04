“A spasso con Ettore, alla scoperta del Patrimonio Artistico del nostro Paese”

Massimo risultato con il minimo sforzo: la Roma supera anche l’Empoli e risparmia energia in vista della gara di Coppa Italia di martedì che la vedrà impegnata nel tentativo di rimonta nei confronti della Lazio dopo lo 0-2 dell’andata. Ma è stata soprattutto la serata di Edin Dzeko che ha spazzato via definitivamente il suo stesso fantasma (quello visto in campo lo scorso anno), e da sabato sera è il calciatore in maglia giallorossa ad aver realizzato più reti (33) in una sola stagione, superando gente come Volk, Manfredini e lo stesso Totti!

Per il resto si è visto certamente un bell’Empoli che, a centravanti invertiti, avrebbe senza dubbio ottenuto di più; la Roma, forse per scelta, forse per scarsa concentrazione, è rimasta un po’ a guardare, affidandosi alle parate di Szczesny, i guizzi di Salah e naturalmente al suo centrattacco.

GARA – Spalletti rinuncia al turnover limitandosi a sostituire Strootman, squalificato, e De Rossi, infortunato, con Perotti e Paredes; dentro anche Mario Rui per il neoitaliano Palmieri. Martusciello prova a sorprendere con la coppia d’attacco Thiam – Marilungo. E proprio il giovane senegalese mette i primi pensieri alla difesa romanista: al 7’ su lancio di Pasqual s’invola verso la porta e viene atterrato in area dal portiere giallorosso. Rigore ed espulsione? No, perché il guardalinee Tasso segnala un fuorigioco che in realtà non c’è, e la Roma si salva. Scampato il pericolo i padroni di casa ci provano al 9’ con Dzeko che poi, 3 minuti dopo festeggia il suo 22° goal in campionato: angolo di Paredes da destra e zampata vincente sottoporta del bosniaco. La Roma non cambia registro, continua a trotterellare senza intensità, e l’Empoli ne approfitta per dettare i tempi, senza però riuscire a pungere con continuità. Al 29’ Skorupski devia su Paredes ed al 32’ è El Kaddouri sull’altro fronte a calciare sull’esterno della rete. Spreca anche Perotti di testa e poi tocca a Marilungo la buona occasione, ma l’ex centravanti dell’Atalanta tira fuori da buona posizione. Lo stesso attaccante potrebbe pareggiare in apertura di ripresa ma Szczesny è superlativo sulla sua girata di esterno destro. Ancora una volta, fiutato il pericolo la Roma colpisce, ed ancora con Dzeko che infila Skorupski su assist di testa di Salah, servito da Mario Rui. Cominciano i cambi ma l’inerzia della partita resta la stessa: i tentativi di Thiam e Krunic risultano vani e Salah sfiora la terza rete con un colpo di testa che centra la traversa. Nel finale spazio a Totti che lancia l’egiziano in campo aperto ma l’ex viola tira fuori. Si chiude con una conclusione di Buchel che sfiora l’incrocio da fuori area. Per i toscani è la settima sconfitta consecutiva, per la Roma solo una tappa verso il match stracittadino…

SPALLETTI - "Abbiamo fatto un primo tempo sotto livello ma nel secondo tempo abbiamo fatto una bella partita, e credo che il nostro 2-0 non faccia una piega. A volte si va a guadare le partite dei nostri concorrenti in classifica sperando in qualcosa, ma intanto noi abbiamo fatto la nostra parte vincendo: pensare che sarebbe successo se non avessimo vinto. Ci saremmo trovati a dover esaminare gli errori per poi cambiare e preparare una partita nuova, fondamentale per noi come il derby di Coppa Italia, e sarebbe stato ben difficile collegare i fili. Come ho già detto in conferenza stampa Napoli-Juventus è una bella partita e me la guardo volentieri. Sarei anche andato al San Paolo, ma me lo hanno sconsigliato...".

ROMA-EMPOLI 2-0

MARCATORI Dzeko al 12' pt; Dzeko all'11 s.t.

ROMA (3-4-2-1) Szczesny; Manolas, Fazio (dal 40' s.t. Juan Jesus), Rudiger; Peres, Paredes, Nainggolan, Mario Rui; Salah, Perotti (dal 17' s.t. Grenier); Dzeko (dal 28' s.t. Totti). (Alisson, Lobont, Emerson, Vermaelen, Nura, Gerson, El Shaarawy). All. Spalletti.

EMPOLI (4-3-1-2) Skorupski; Laurini, Veseli, Barba (dal 32' s.t. Cosic), Pasqual; Krunic, Buchel, Croce; El Kaddouri (dal 28' s.t. Maccarone); Thiam, Marilungo (dal 13' s.t. Tello). (Pelagotti, Pugliesi, Dimarco, Bellusci, Zambelli, Mauri, Zajc, Pucciarelli, Mchedlidze). All. Martusciello.

ARBITRO Massa di Imperia.

NOTE spettatori 12.924, incasso di 367.126 euro. Abbonati 19.022, quota di 474.746 euro. Ammoniti Krunic per gioco scorretto. Tiri in porta 6 (una traversa)-3. Tiri fuori 9-8. Angoli 14-4. In fuorigioco 1-3. Recuperi: 0 pt, 4' st.