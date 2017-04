“A spasso con Ettore, alla scoperta del Patrimonio Artistico del nostro Paese”

Alla Roma non riesce la rimonta; i giallorossi alla fine conquistano una vittoria effimera, valida solo per le statistiche e gli annali, ma in finale di Coppa Italia, per la terza volta negli ultimi cinque anni, ci va la Lazio, e lo fa con pieno merito, al termine di una doppia sfida giocata meglio, nella quale ha saputo sfruttare le sue qualità mettendo a nudo i difetti dell’avversaria, più quotata, certamente più completa, ma evidentemente me

no calata nella realtà del derby e poco adatta alle sfide dirette, viste le eliminazioni subite in questa stagione anche ad opera di Porto e Lione.

STADIO – Anche se l’afflusso all’Olimpico non è stato quello previsto (43.000 gli spettatori complessivi) lo spettacolo delle curve è finalmente tornato simile a quello di una volta. Complice il quasi totale abbattimento delle bandiere infatti, i tifosi organizzati sono rientrati in massa allo stadio, dando nuovamente vita a quelle “scenografie” che hanno reso storicamente quello di Roma uno dei derbies più belli ed affascinanti nel mondo.

GARA – Il tema tattico era scritto in anticipo; Roma tutta avanti, Lazio a proteggere il vantaggio dell’andata e pronta a punzecchiare in contropiede. Spalletti per l’arrembaggio sceglie di tornare al 4-2-3-1 con Jesus centrale in luogo del fuori forma Fazio; in mezzo c’è Paredes per l’acciaccato De Rossi; davanti il cannoniere Dzeko è supportato da Nainggolan, Salah ed El Shaarawy. Inzaghi risponde riproponendo il 3-5-2 dell’andata con Lulic al posto dello squalificato Parolo e la conferma di Lukaku sulla sinistra (con Radu in panca). La prima occasione, come all’andata è per la Roma, ma Dzeko, da buona posizione, allunga la sfera sul fondo. Nonostante lo schieramento “abbottonato” la Lazio reagisce subito ed Immobile sfiora la rete dopo una carambola tra Jesus e Manolas. La Roma tiene palla cercando un affondo che però non arriva, la manovra è troppo lenta e soffocata dal pressing dei laziali che restano molto corti, stringendosi in fase di non possesso e provando ad allargare il campo quando prendono il pallone. Tra i più attivi c’è El Shaarawy che impegna Strakosha in tuffo per una deviazione che Salah non arriva a correggere in porta. Al 37’ la partita si sblocca: passa la Lazio grazie alla caparbietà di Immobile che mette in crisi Manolas e calcia con forza ma centrale, Alisson respinge ma non può nulla sul tap in di Milinkovioc-Savic, tra i migliori e letale come all’andata. Gli uomini di Spalletti ora devono fare 4 reti per qualificarsi e psicologicamente accusano il colpo. Sei minuti dopo però trovano il pareggio grazie ad un rinvio sfarfallato di DeVrij sul quale si avventa con successo El Shaarawy. L’equilibrio alla fine del primo tempo riporta in pratica la gara all’inizio, con la Roma che deve fare tre reti per passare, ma scongiura l’ipotesi dei supplementari. Nella ripresa il tecnico giallorosso inserisce Peres per Jesus, spostando Rudiger al centro della difesa a tre. Ne esce una squadra fin troppo sbilanciata che davanti non guadagna molto dall’ingresso del brasiliano ma dietro perde copertura, offrendo il fianco alle micidiali ripartenze laziali. Dall’altra parte Hoed subentra all’infortunato De Vrij. Il quadro tattico è chiaro e si palesa tre volte: nelle prime due Immobile, servito da Anderson, spreca l’opportunità di raddoppiare, ma nella terza, su splendido taglio di Milinkovic, non può fallire, e dopo 20 metri di corsa in solitaria piazza la palla alle spalle di Alisson. E’ il 17° della ripresa ma la partita, in chiave qualificazione, è chiusa. I biancocelesti a questo punto vanno in scioltezza, i romanisti in confusione, ma i primi non chiudono le azioni con il necessario cinismo e la Roma torna in gioco con Salah, che al 23° deposita in porta un pallone respinto dal palo su tiro del solito El Shaarawy. I giallorossi insistono con Strootman, deviato in angolo da Bastos, ed ancora con Salah, sul quale Strakosha si supera. Il goal della vittoria, per quanto inutile ai fini qualificazione, arriva comunque nel finale con Salah che è il più lesto di tutti sulla ribattuta, non proprio irreprensibile, del portiere laziale su Nainggolan. Finisce 3-2 e la Lazio festeggia con i suoi tifosi; stasera saprà se affronterà il Napoli o la Juventus.

INZAGHI - "Ero fiducioso già prima dell'inizio, abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Sappiamo cosa sia un derby per la nostra gente, abbiamo regalato una grande gioia e poi i nostri tifosi sono stati fantastici, sembrava di giocare in casa. I miei ragazzi sono stati fantastici tutti, li ringrazio. Domani (oggi, ndr) grazie a loro passerò il compleanno più bello della mia vita. Immobile è stato straordinario, non si era allenato, ma è un gladiatore e ha stretto i denti. De Vrij mi aveva chiesto il cambio, non l'ho voluto sostituire e abbiamo preso il primo gol della Roma. Questo mi è un po' dispiaciuto. Comunque è stata la qualificazione di tutti, di un gran gruppo. Nell'arco dei 180' la finale è stata meritata e dire che nei quarti avevamo già eliminato l'Inter... Godiamoci quest'altra impresa e poi prepariamoci alla finale, ancora una volta davanti ai nostri tifosi".

SPALLETTI - "È una sconfitta che ci dispiace ma non possiamo cambiare il passato; la Roma ha fatto abbastanza bene secondo me... ma quando vieni da quel risultato all'andata devi stare particolarmente attento. Alla prima volta che sono venuti giù hanno fatto gol, e in quei casi c'è il rischio di perdere la testa. Di pressare in maniera scriteriata e lasciare spazi, cosa che in parte ci è anche successo, in occasione del secondo gol. Bisogna sempre prendere atto del verdetto del campo, e fare un'analisi corretta, purtroppo abbiamo fatto ottimi numeri, tante cose, sbagliando però quei due appuntamenti con le cose importanti. Quando prendi gol cambia tutto il contesto della partita, ma tutto quel contorno rimane. Ho messo il mio futuro in mano ai miei calciatori: se non si vince bisogna prendersi delle responsabilità. Ora c'è un'altro traguardo da superare, un lavoro importantissimo da fare, nelle partite che rimangono: la nostra posizione in classifica è straordinaria, quando siamo partiti lo scorso anno eravamo a 12 punti dal Napoli, 6-7 dall'Inter, 5-6 dalla Fiorentina. Adesso ce la giochiamo con il Napoli, e stiamo provando a diminuire la distanza con la Juventus: dovremo essere bravi a non disperdere energie con questa sconfitta. La qualificazione secondo me l'abbiamo persa col secondo gol della prima partita".

ROMA-LAZIO 3-2 (tot. aggregato: 3 -4)

MARCATORI Milinkovic (L) al 37', El Shaarawy (R) al 43' p.t; Immobile (L) al 17', Salah (R) al 21' e 45' s.t..

ROMA (4-2-3-1) Alisson; Rüdiger, Manolas, Juan Jesus (dal 1' s.t. Bruno Peres), Emerson; Strootman, Paredes (dal 36' s.t. Totti); Salah, Nainggolan, El Shaarawy (dal 26' s.t. Perotti); Dzeko (Szczesny, Lobont, Vermaelen, Fazio, Mario Rui, Gerson, Grenier, De Rossi). All. Spalletti.

LAZIO (3-5-2) Strakosha; Bastos, De Vrij (dal 1' s.t. Hoedt), Wallace; Basta, Milinkovic, Biglia (dal 26' s.t. Murgia), Lulic, Lukaku; Felipe Anderson (dal 12' s.t. Keita), Immobile (Adamonis, Vargic, Patric, Radu, Crecco, Luis Alberto, Lombardi, Djordjevic, Tounkara). All. Inzaghi.

ARBITRO Rizzoli di Bologna.

NOTE spettatori 43.721, incasso 1.706.533 euro. Ammoniti: Nainggolan, Paredes, Lukaku per gioco scorretto, Dzeko e Felipe Anderson per comportamento non regolamentare, Perotti per simulazione. Angoli: 11-0. Recupero: 2' p.t., 4' s.t..