“A spasso con Ettore, alla scoperta del Patrimonio Artistico del nostro Paese”

Nessun contraccolpo psicologico per l’eliminazione in Coppa Italia; la Roma risponde alla Juventus passeggiando sul Bologna e restando nella scia della capolista. La speranza in casa giallorossa è che la “vecchia Signora” mostri qualche ruga, causata dai prossimi impegni in Champions con il Barcellona, per poterne approfittare e lanciare l’attacco decisivo, magari proprio nello scontro diretto dell’Olimpico…

GARA – Donadoni recupera Masina (non proprio un vantaggio visto il secondo goal della Roma) e punta sulla fantasia di Verdi e Krejci per “stimolare” Destro, cannoniere in crisi e mai rimpianto dalla tifoseria romanista. Spalletti ripropone Fazio e De Rossi dal primo minuto e per il resto conferma il classico “undici” titolare degli ultimi mesi. L’inizio della partita non passerà alla storia; le squadre faticano a trovare le misure e non costruiscono azioni particolarmente pericolose. Al 25’ però la Roma sblocca ed in pratica decide la gara: angolo di El Shaarawy che De Rossi spizza, carambola Manolas – Gastaldello e palla sul piedone di Fazio che dal centro dell’area non sbaglia e batte Mirante. D’ora in poi la Roma gioca sul velluto, il Bologna non sembra mai dare l’impressione di poter davvero impensierire la difesa giallorossa. Così, dopo un paio di tentativi di Dzeko ed El Shaarawy, al 41’ è Salah a chiudere perfettamente con un tocco morbido una splendida combinazione volante tra Strootaman e Dzeko. Qualcosa cambia ad inizio ripresa quando Donadoni è costretto a togliere l’infortunato Verdi ed inserire Di Francesco; l’azzurrino è imprendibile e prima innesca Dzemaili che sbaglia l’impossibile, e poi coglie il palo a Szczesny battuto. Passata la buriana però i felsinei tornano nel loro torpore ed i giallorossi controllano senza troppi affanni. Perotti ci prova due volte a chiudere il match, ma il definitivo colpo di grazia lo sigla il solito Dzeko (al 24esimo sigillo in campionato), che deposita in rete su assist dell’argentino a sua volta servito da un bellissimo lancio di Salah che taglia completamente fuori la difesa dei padroni di casa. Punto, partita e incontro: per la Roma l’ennesimo successo di un campionato comunque da incorniciare, per il Bologna la solita brutta figura.

SPALLETTI - "Vanno fatti i complimenti ai ragazzi che si sono comportanti da professionisti; hanno assorbito bene il contraccolpo del derby e siamo venuti a giocare una partita importante. Non era facile, faceva molto caldo ma la squadra è stata perfetta: abbiamo fatto molto bene a livello difensivo contro attaccanti forti come Di Francesco e Destro, che teneva molto a questa gara. Siamo riusciti a gestire bene il vantaggio e abbiamo mantenuto un grande equilibrio: Rudiger e Juan Jesus hanno fatto una grande partita. Noi dobbiamo continuare a fare il meglio possibile; ora avremo delle partite molto difficili, dove dovremo lottare. Bisogna abituarsi ad avere un rendimento di livello costante: per ora abbiamo fatto ridere. Mancano ancora sette partite determinanti per la classifica: se riusciremo a fare bene in queste ultime gare l’annata prenderebbe un altro sapore. Di lati positivi ne possiamo trovare tantissimi in questa stagione ma dovremo fare bene questi ultimi match e poi tireremo le somme. I numeri che abbiamo fatto, paragonandoci con le altre squadre, da quando sono arrivato sono importanti. Dobbiamo continuare a credere che si possa vincere nonostante gli avversari, dobbiamo mantenere sempre la testa lucida sul pezzo. I miei giocatori hanno bisogno di essere stimolati, hanno giocato tante partite, possono essere stanchi, bisogna stare attenti a non fermarsi".

BOLOGNA-ROMA 0-3

MARCATORI Fazio al 25', Salah al 41' p.t.; Dzeko al 30' s.t..

BOLOGNA (4-3-3) Mirante; Krafth, Gastaldello, Maietta (dal 31' s.t. Torosidis), Masina; Nagy (dal 18' s.t. Petkovic), Pulgar, Dzemaili; Verdi (dal 1' s.t. Di Francesco), Destro, Krejci (Da Costa, Sarr, Mbaye, Oikonomou, Viviani, Donsah, Taider, Rizzo, Sadiq). All. Donadoni.

ROMA (4-2-3-1) Szczesny; Rüdiger, Manolas (dal 33' Vermaelen), Fazio, Juan Jesus; De Rossi, Strootman; Salah, Nanggolan, El Shaarawy (dal 20' s.t. Perotti); Dzeko (dal 40' s.t. Totti) (Alisson, Lobont, Bruno Peres, Mario Rui, Paredes, Gerson, Grenier). All. Spalletti.

ARBITRO Damato di Barletta.

NOTE spettatori 22.947, incasso di 468.012 euro. Ammoniti: Manolas, Strootman, Maietta per gioco scorretto. Petkovic per simulazione.