“A spasso con Ettore, alla scoperta del Patrimonio Artistico del nostro Paese”

Decisamente troppo questo Napoli per la Lazio “mutilata” di domenica sera; le assenze contemporanee di Marchetti, De Vrij, Lulic e Biglia, lungi dal costituire un facile alibi, sono davvero insostenibili per potersi frapporre in maniera credibile alla squadra che al momento gioca forse il miglior calcio del nostro campionato ed arrivata all’Olimpico con una consapevolezza ed una convinzione assolutamente rafforzate dalla recente doppia sfida con la Juventus. L’entusiasmo per la finale di Coppa Italia conquistata ai danni della Roma non è sufficiente invece agli uomini di Inzaghi per colmare il gap con la formazione di Sarri, specie nelle condizioni del momento.

GARA – I padroni di casa, rabberciati, presentano lo stesso modulo della semifinale con Bastos, Wallace e Radu centrali e la coppia Basta – Lukaku sulle fasce; in mezzo tocca a Murgia sostituire Biglia mentre Anderson e Milinkovic giocano in supporto di Immobile, acciaccato ma sempre al suo posto. Sarri schiera i suoi “titolarissimi” con il tridente “leggero” ed Hamsik a menare le danze in mezzo al campo. Non c’è Ghoulam ma Strinic. L’avvio della gara è tutto del Napoli che di fatto s’installa nella metà campo laziale con i suoi prolungatissimi ed eleganti palleggi; i padroni di casa non riescono a “respirare”, restano schiacciati verso Strakosha e mostrano evidenti difficoltà specie in Bastos e Wallace che faticano anche a rilanciare l’azione, in Murgia che palesa la sua inesperienza ed in Parolo, lontano dalla sua miglior condizione. Tuttavia, paradossalmente, i primi acuti sono proprio dei biancocelesti che quando abbozzano delle ripartenze mostrano il lato debole dei partenopei. Di Milinkovic il primo tiro che Koulibaly devia in angolo. Lo stesso serbo impegna Reina, dando un po’ di coraggio alla Lazio. Ma al 25’, al primo vero affondo, il Napoli vede premiata la sua superiorità: Insigne si libera della “morsa” Bastos-Wallace e serve Hamsik che dalla sinistra sferra un tiro cross sul quale Strakosha non può arrivare; Radu chiude malissimo la diagonale difensiva ( stile derby di due stagioni orsono) e Callejon, appostato sul secondo palo, infila da due passi. Anderson prova a raddrizzare subito il risultato ma Reina ne blocca la conclusione. Il Napoli cresce ed Insigne fallisce al 44’ il colpo di un ko soltanto rinviato. Inzaghi avrebbe la mossa per cercare di riprendere in mano la gara: dentro Keita e Hoedt per Murgia e Bastos, magari anche passando a quattro dietro, ma indugia, rispedendo in campo gli stessi 11 della prima frazione. Gli azzurri, in maglia nera, ne approfittano e dopo averne falliti un paio, al 6’ assestano il colpo letale, proprio con Insigne, colpevolmente libero tra Basta e Bastos. A questo punto il tecnico laziale esegue i cambi, proprio quelli auspicati, e poco dopo inserisce anche Patric per Basta. La Lazio, anche in concomitanza con un vistoso calo degli ospiti, comincia a mettere palle dentro, e si rende pericolosa in almeno tre occasioni proprio con Keita e Patric (due volte), che in rapida successione vanno vicini alla rete che riaprirebbe il match. Ci prova anche Hoedt con un tiro da fuori, ma evidentemente non è serata. Nel finale arriva la seconda rasoiata di Insigne che forse punisce troppo severamente la compagine laziale. Alla fine i giocatori di entrambe le squadre vanno sotto le rispettive curve; da una parte i tifosi ringraziano la squadra, dall’altra avviene l’opposto…

INZAGHI - "Siamo quarti in classifica e in finale di Coppa Italia, nessuno lo avrebbe preventivato; stasera abbiamo incontrato una grandissima squadra, dovevamo essere perfetti e invece abbiamo commesso qualche errore che i nostri avversari non ci hanno perdonato. Sapevo che con gli ingressi in campo avremmo fatto meglio, ma mentre facevo le sostituzioni abbiamo preso il 2-0. Non ci voleva, perché forse saremmo riusciti a cambiare la partita. Avevamo una grandissima occasione, davanti al nostro pubblico: potevamo andare a un punto dal Napoli. Onore ai nostri avversari, ma onore anche al secondo tempo della Lazio. Perché Keita non parte mai dall’inizio? Tante volte lo ha fatto: in questo momento abbiamo cambiato l’assetto, valuteremo di partita in partita. Cosa mi aspetto dal futuro? Spero di poter fare come quest’anno: anche stasera siamo usciti con gli applausi della nostra gente, perché abbiamo dato tutto".

LAZIO-NAPOLI 0-3

MARCATORI: 25'pt Callejon; 6' e 47'st Insigne

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Bastos (7'st Hoedt), Wallace, Radu; Bast (14'st Patric), Parolo, Murgia (7'st Keita), Lukaku; Felipe Anderson, Milinkovic-Savic; Immobile. (Vargic, Adamonis, Biglia, Cardoselli, Crecco, Luis Alberto, Djordjevic, Lombardi, Tounkara). All. Inzaghi

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Strinic; Allan, Jorginho, Hamsik (34'st Rog); Callejon (28'st Zielinski), Mertens (38'st Milik), Insigne. (Rafael, Sepe, Maggio, Leandrinho, Maksimovic, Chiriches, Pavoletti, Diawara) All. Sarri

ARBITRO: Irrati di Pistoia

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Bastos, Milinkovic-Savic, Allan, Zielinski, Hysaj, Patric. Angoli: 3-3. Recupero: 1'; 4'