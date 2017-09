Ultima settimana all'OMBRA DEL COLOSSEO!

La partita che non ti aspetti, o forse si, considerando come vanno le cose nel mondo del calcio; la Roma, apparsa in affanno a Bergamo, mostra bel calcio, a tratti bellissimo, per almeno un’ora, segna, prende tre pali e sembra poter chiudere la contesa da un momento all’altro; l’Inter, non perfetta nemmeno all’esordio, stenta ad entrare in gara, ma quando sembra sull’orlo del precipizio trova l’appiglio giusto nel suo uomo più importante, il suo fuoriclasse, Icardi, che se la carica sulle spalle e con una doppietta in 10’ stravolge l’esito della sfida, consegnandola a Spalletti, l’ex fischiato, e non solo dai “tottiani”, che consuma la più classica delle vendette sportive.

Polemiche giallorosse, giustificate, per un fallo in area su Perotti che è sembrato netto a tutti, meno che ad Irrati ed ai suoi collaboratori “televisivi”…

GARA – Privo di terzini di ruolo, a parte Kolarov che però giostra giustamente a sinistra, Di Francesco sceglie Juan Jesus a destra e preferisce Perotti ad El Shaarawy per completare il tridente con Dzeko e Defrel. Spalletti rinuncia a Joao Mario, avanzando Borja Valero e scegliendo Gagliardini al fianco di Vecino.

Dopo un discreto inizio degli ospiti, con Icardi che si divora un goal già fatto, la Roma prende possesso del pallino del match grazie ad un netto dominio del centrocampo. Al 14’ Kolarov coglie il palo dalla distanza ed un minuto dopo Nainggolan pesca Dzeko alle spalle di Skriniar, in posizione regolare, ed il bosniaco, dopo uno stop di petto, batte al volo Handanovic con una conclusione a fil di palo. L’Inter perde lucidità e s’innervosisce, la Roma cresce ad al 39’ il solito Nainggolan, meno appariscente ma sempre efficace nel ruolo assegnatogli da Di Francesco, colpisce il palo con una botta al fulmicotone che lascia fermo il portiere dei nerazzurri. Al 43’ Alisson è pronto su Icardi, che lancia il primo segnale della sua presenza.

Spalletti lascia negli spogliatoi Gagliardini, ombra di se stesso, ed inserisce Joao Mario, riportando Valero nel cuore del gioco. La sostanza non cambia molto e stavolta è lo scatenato Perotti a far vibrare il palo alla sinistra di Handanovic con un gran tiro; poi l’argentino è atterrato in area, quasi sulla linea di fondo, da Skriniar, ma nessuno, come detto, interviene… Al 22’ la svolta a sorpresa: Candreva lavora un bel pallone e serve Icardi che, spalle alla porta, si gira in un amen e fulmina Alisson con un tiro secco e preciso sul primo palo. La Roma appare un po’ stanca mentre l’Inter, galvanizzata dal pari, comincia a crederci; le squadre si allungano e sfiorano entrambe il goal: l’esordiente Dalbert salva in acrobazia su El Shaarawy (entrambi entrati da poco), e Perisic spreca un azione di contropiede ispirata da Joao Mario. Al 32’ la frittata è servita: Perisic salta Juan Jesus e serve Icardi che beffa lo statico Fazio e realizza il vantaggio! Un minuto dopo il portiere della Roma evita la tripletta argentina e dall’altra parte è ancora Dalbert a salvare su un tiro ravvicinato di Nainggolan. A tre minuti dalla fine arriva l’epilogo: Perisic, ancora dal fondo, centra per Vecino che anticipa tutti e segna il terzo goal per Spalletti che lascia di stucco i tifosi romanisti presenti all’Olimpico.

Resta il rammarico per una prestazione complessiva dei giallorossi assolutamente non corrisposta dal risultato, e tanto amaro in bocca per quella decisione mancata dalla terna arbitrale; resta però anche da riflettere sulla necessità di reclutare un altro difensore (Fazio è in difficoltà nella difesa a 4) e sul quel vistosissimo calo atletico nella ripresa.

DI FRANCESCO - "La cosa assurda è stata dare corner, Skriniar la palla proprio non la tocca. Non alleno più il Sassuolo e mi aspettavo più attenzione, più tutela da parte degli arbitri. Detto questo, abbiamo fatto una grande partita per 70'. Abbiamo preso 3 pali e messo in grande difficoltà l'Inter: a Bergamo si è giocato male e vinto, stasera bene e perso. Si accetta e guardiamo avanti. La squadra mi è piaciuta anche sull'aggressività, però se prendi gol non ti devi disunire. Ora ci lecchiamo le ferite, ma è da queste prestazioni che bisogna ripartire: abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo. Schick? Non gli ho mandato alcun messaggio e la mia società non mi ha comunicato nulla".

ROMA-INTER 1-3

MARCATORI: Dzeko (R) al 15' p.t., Icardi (I) al 22' e al 32', Vecino (I) al 42' s.t.

ROMA (4-3-3): Alisson; Juan Jesus, Manolas, Fazio, Kolarov; Strootman, De Rossi (dal 38' s.t. Ünder), Nainggolan; Defrel (dal 17' s.t. El Shaarawy), Dzeko, Perotti (dal 46' s.t. Tumminello). (Skorupski, Lobont, Moreno, Ciavattini, Gonalons, Pellegrini, Gerson, Florenzi, Antonucci). All. Di Francesco.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Nagatomo (dall'11' s.t. Dalbert); Vecino, Gagliardini (dal 1' s.t. Joao Mario); Candreva (dal 39' s.t. Cancelo), Borja Valero, Perisic; Icardi. (Padelli, Berni, Ranocchia, Vanheusden, Ansaldi, Brozovic, Jovetic, Pinamonti, Eder, Gabigol). All. Spalletti.

ARBITRO: Irrati di Pistoia.

NOTE: ammoniti Candreva (I), Juan Jesus (R)