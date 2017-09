Ultima settimana all'OMBRA DEL COLOSSEO!

Vittoria sofferta, sia pure nel complesso meritata, della Lazio in quel di Verona, contro un Chievo sempre coriaceo e ben disposto in campo dal sagace Maran, un tecnico poco reclamizzato e che forse avrebbe meritato, e meriterebbe ancora, una chance ad un livello superiore; chance che spesso viene concessa ad allenatori anche meno capaci ma più bravi nel “vendersi” dal punto di vista prettamente mediatico…

I biancocelesti non hanno affatto brillato, manifestando tutti quei dubbi ed evidenziando tutte quelle lacune tecniche e tattiche che hanno alimentato ed ancora alimentano, le “tavole rotonde” estive inerenti il calciomercato. La mancanza di un regista di ruolo, la necessità di un’altra valida alternativa in difesa e soprattutto in attacco, appaiono lampanti e lo stesso Simone Inzaghi lo ha ribadito in sede di commento alla partita. I tre punti, insomma, sono importanti, ma come la vittoria in Supercoppa non devono e non possono servire per evitare quegli investimenti che, anche alla luce di quanto incassato per le cessioni (indipendentemente dall’”affaire-Keita”), occorrono necessariamente per consentire al tecnico stesso di competere su tre fronti.

GARA – Il Chievo è quello di sempre; unico innesto è Pucciarelli che in attacco fa da spalla ad Inglese; difesa molto attenta ed arcigna, capitan Hetemaj che “mulina” a tutto campo e Birsa che risulta temibilissimo da fermo e dalla distanza. Inzaghi ritrova Leiva e ripropone la formazione anti Juve con Luis Alberto e Milinkovic a ridosso di Immobile. Dopo le prime fasi di studio la Lazio si fa pericolosa; prima Immobile “filtra” per Luis Alberto, “murato” da Sorrentino & co, poi, su corner, il bomber azzurro inzucca in porta su battuta tesa dello spagnolo. I padroni di casa, tutt’altro che scoraggiati, cominciano a prendere possesso del centrocampo mentre la Lazio, forse “ammorbidita” dal veloce vantaggio, arretra il raggio d’azione e fa una fatica tremenda a ripartire. Castro impegna Strakosha al 29’ con un bel colpo di testa (Lulic chiude in ritardo), e poco dopo Luis Alberto serve ad Immobile il pallone del raddoppio ma il centravanti, pur scavalcando Radovanovic e Sorrentino in uscita, non riesce a metterla dentro. Un minuto dopo (34’), arriva il pari: la difesa laziale non riesce ad allontanare con efficacia e dopo due rimpalli la sfera finisce a Pucciarelli che, di potenza, la piazza sotto la traversa superando Strakosha che, poco dopo, evita il sorpasso ancora su Castro. Il Chievo mantiene l’iniziativa di fronte ad una Lazio quasi spaesata e lo fa anche ad inizio ripresa, quando Birsa costringe ancora agli straordinari il portiere laziale. Finalmente Inzaghi decide di “sciogliere” Lukaku, che sulla sinistra si fa vedere eccome, e, grazie all’ingresso di Caicedo (ancora impacciato e fuori condizione), ridisegna un 3-5-2 più consono alle caratteristiche dei suoi giocatori, con Luis Alberto e soprattutto Milinkovic, riportati nel fulcro del gioco. Il serbo cresce tantissimo e prende in mano la squadra con forza e qualità. Al 23’ Basta sfiora un gran goal con palla che lambisce la rete esterna, poi è Inglese a mancare di poco il bersaglio grosso. Al 26’ elegantissimo “tocco sotto” di Milinkovic per Immobile che però, da posizione favorevolissima, spara fuori. L’ex centrocampista del Genk non perdona al 44’ quando infila Sorrentino con un forte colpo di collo esterno destro ad incrociare su servizio di Parolo: rete bellissima e decisiva perché Castro fa un ultimo tentativo al 46’ ma il suo colpo di testa termina alto.



INZAGHI - “Per noi era importante vincere. Sapevamo che non sarebbe stata semplice e non lo è stata. Nel primo tempo si è fatto poco e concesso troppi traversoni a loro. Non siamo stati corti, mentre la ripresa è stata ottima. Segnare a un minuto dalla fine è stato importante. La società sa che abbiamo perso Hoedt, per noi un ottimo giocatore. Lui voleva andare in Inghilterra a giocare e ora dobbiamo capire come va a finire con Keita. Se parte dovremo intervenire: dopo la sosta si gioca ogni tre giorni fino a Natale. Prima si risolve il caso Keita meglio è, sappiamo che se uscirà dovrà essere sostituito. Dobbiamo far qualcosa, perché ci servono rotazioni. Più avanti diventa tutto difficile e dispendioso. Sul sistema di gioco siamo partiti in un modo ma potremo anche cambiare. Caicedo per me ha avuto un buon impatto”.

CHIEVO-LAZIO 1-2

MARCATORI: Immobile (L) 11', Pucciarelli (C) 34' del p.t.; Milinkovic-Savic (L) al 44' de s.t.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Dainelli (dal 30’ s.t. Cesar), Gamberini, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Inglese (dal 40’ s.t. Pellissier), Pucciarelli (dal 35’ s.t. Garritano). (A disp Pavoni, Seculin, Jaroszynski, Rigoni, Leris, Bani, Depaoli, Vignato, Bastien). All. Maran.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Basta (dal 35’ s.t. Marusic), Parolo, Leiva (dal 15’ s.t. Caicedo), Milinkovic, Lulic (dal 15’ s.t. Lukaku); Luis Alberto; Immobile. (A disp Guerrieri, Vargic, Crecco, Bastos, Ramos, Palombi, Di Gennaro, Murgia). All Inzaghi.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo

NOTE: spettatori 10mila circa. Ammoniti Birsa (C) e Wallace (L) per proteste. Angoli 9-6. Recuperi: p.t. 2’, s.t. 4’