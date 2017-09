XXXII edizione del Romaeuropa Festival: cento giorni di eventi nella Capitale

Una mattinata da tregenda; violento nubifragio su Roma e partita fortemente in dubbio; poi, verso le 13 arriva il comunicato della Prefettura che “sposta” la gara di un’ora, alle ore 16,00, per consentire un afflusso il più possibile regolare da parte di tifosi ed appassionati. Il cielo è plumbeo ma regge, chi non regge è il Milan, schiantato da una Lazio dirompente, che travolge gli argini difensivi dei rossoneri e dilaga con merito, accendendo improvvisi sogni nella testa dei propri sostenitori.

GARA – Inzaghi, senza Anderson e Nanì, ripropone la stessa formazione di Verona, con Leiva a protezione della retroguardia e la “strana” coppia Milinkovic – Luis Alberto alle spalle di Immobile, unica punta; dall’altra parte Montella insiste su Cutrone e Borini davanti, mentre Calabria sostituisce l’infortunato Conti. Biglia, sommerso dai fischi laziali, fa il suo esordio dal primo minuto in cabina di regia. I rossoneri partono meglio e nei primi minuti si fanno pericolosi con Kessie che, servito da Biglia, impegna Strakosha, bravo anche su Borini qualche minuto dopo. Al 15’ il tecnico laziale è costretto a rinunciare a Wallace per un problema al polpaccio (da valutarne l’entità), ed inserisce Bastos. Proprio l’angolano sfiora il goal da due passi su corner di Luis Alberto e dà il segnale di svolta della partita: da li in poi è quasi solo Lazio. I biancocelesti cominciano a guadagnare campo con Lucas Leiva che stronca ogni azione avversaria e Milinkovic molto presente nel cuore del gioco; lo spagnolo invece s’intende a meraviglia con Immobile, duettando con l’azzurro e mettendo in difficoltà la difesa del Milan, statica e poco reattiva. Al 38’ proprio Luis Alberto penetra in area di rigore e Kessie lo affronta goffamente atterrandolo: penalty netto che Immobile trasforma con freddezza nonostante Donnarumma intuisca. Il Milan è frastornato e 4’ dopo Lulic, per una volta sulla destra, crossa dalla parte opposta dove Immobile con una spettacolare girata al volo trafigge ancora il portiere rossonero, raddoppiando il vantaggio dei padroni di casa. Dopo l’intervallo la Lazio chiude definitivamente il match con altri due goals nei primi 5 minuti: al 3’ è ancora Immobile con un preciso tocco di sinistro a fulminare Donnarumma dopo una bellissima azione corale orchestrata da Lulic e rifinita con classe da Parolo. Due minuti dopo ancora il centravanti protagonista, stavolta in veste di assist man per Lui Alberto che deposita in rete la quarta palla laziale. Montella prova a mescolare le carte con Calhanoglu al posto di uno spento Cutrone e Kalinic per l’inefficace Borini, ma i risultati sono scarsi anche se, all’11’, arriva la rete della bandiera: dopo una respinta su calcio di punizione di Calhanuglu è Montolivo a metterla dentro. La Lazio regge bene l’urto rossonero ed in contropiede sfiora il quinto goal, ancora con lo scatenato Immobile che si fa mezzo campo in solitario, portandosi a spasso gli avversari, e poi calcia di poco a lato. Poi, per una volta, Donnarumma è bravo a respingere ancora sulla punta laziale, mentre Bonaventura subentra a Suso. In casa Lazio c’è Lukaku per Lulic e poi Luiz Felipe, all’esordio, per Radu, colpito da crampi. Al 48’ Parolo viene espulso dal fiscale Rocchi ma ormai la festa è pronta: la folla canta Battisti e gioisce, in barba a Giove Pluvio…

INZAGHI - "Se giocheremo come oggi, da squadra e da gruppo compatto, potremo toglierci delle soddisfazioni. Ero davvero molto fiducioso perché avevo visto bene la squadra fin da venerdì: era tonica e ci credeva come me, e infatti quando stamattina ho saputo che la partita sarebbe potuta essere rinviata ero dispiaciuto. Obiettivo Champions? Non ha senso dirlo ora, quest'anno sarà più difficile dello scorso perché spenderemo tantissime energie fisiche e mentali tra campionato ed Europa League. Sappiamo di sfidare delle corazzate e che il livello si è alzato ma la nostra forza è l'umiltà. Per me la Lazio è casa mia, sono tifoso, i miei figli tifano Lazio e per me questo è il mio punto d'arrivo. Ho finito le parole per descrivere Immobile: già l'anno scorso mi ha subito colpito per la disponibilità e ora è davvero uno dei leader della squadra perché se l'è meritato sul campo e con i fatti".

LAZIO-MILAN 4-1

MARCATORI: Immobile (L) su rig. al 38' e al 42' p.t.; Immobile (L) al 3', Luis Alberto (L) al 5', Montolivo (M) all'11' s.t.

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Wallace (dal 15' s.t. Bastos), De Vrij, Radu (dal 35' s.t. Luiz Felipe); Basta, Leiva, Parolo, Lulic (dal 20' s.t. Lukaku); Milinkovic, Luis Alberto; Immobile. (Vargic, Guerrieri, Patric, Marusic, Crecco, Di Gennaro, Murgia, Palombi, Caicedo). All. Inzaghi.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Musacchio, Rodriguez; Kessie, Biglia, Montolivo; Suso (dal 28' s.t. Bonaventura), Cutrone (dall'11' s.t. Calhanoglu), Borini (dall'11' s.t. Kalinic). (A. Donnarumma, Storari, Abate, Zapata, Romagnoli, Antonelli, Locatelli, Mauri, André Silva). All. Montella.

ARBITRO: Rocchi di Firenze.

NOTE: espulso Parolo (L) per doppia ammonizione; ammoniti Lulic (L), Bonaventura (M).