Iniziata la RACCOLTA GIOCATTOLI per la BEFANA DELLA GIOIA 2018

Vince il derby la squadra che di più lo ha voluto vincere, la squadra che lo ha giocato meglio e che, quindi, lo ha meritato. Se la vittoria nella stracittadina valesse davvero, come sostenuto da molti alla vigilia, il lasciapassare per la lotta scudetto, allora la Roma se lo è aggiudicato a pieno titolo, in virtù di una condotta di gara quasi perfetta, nei confronti di una Lazio presente a se stessa ma quasi mai all’altezza delle sue prestazioni migliori.

E’ stato il derby di Di Francesco, che “ruba” al dirimpettaio la sua caratteristica più spiccata, quella di plasmare la propria formazione sull’avversario, pur senza snaturarla, ma esaltandone le doti e nascondendone le magagne; è stato il derby di Nainggolan, incerto alla vigilia e poi assolutamente il migliore in campo; è stato il derby di Bastos, suo malgrado protagonista nelle azioni determinanti del match; è stato il derby del pubblico romano che, unito, ha ricordato Gabriele Sandri ed ha sfoggiato, da una parte e dall’altra, due scenografie di rara bellezza; è stato, infine, il derby della VAR, che mette lo zampino nei due rigori concessi (giustamente) facendo il suo esordio nella partita più sentita nella Capitale.

GARA – Di Francesco recupera in extremis il suo calciatore più importante: Nainggolan è in campo, a dividersi la mediana con Strootaman e capitan De Rossi; dietro a destra c’è Florenzi mentre davanti sono Perotti ed El Shaarawy i “paggetti” di Dzeko; Inzaghi può disporre di Immobile, e conferma la formazione al momento titolare in attesa del ritorno di Anderson. Pronti, via e la Lazio va in vantaggio, ma solo per pochi istanti: la rete di Immobile infatti viene giustamente annullata per fuorigioco dello stesso centravanti.

Sembra l’inizio di una gara scoppiettante ed invece il primo tempo è piuttosto bloccato con le due squadre tese e molto preoccupate di non commettere errori; inizialmente la Lazio abbozza un paio di ripartenze pericolose ma Manolas è sempre puntuale nelle chiusure; con il passare dei minuti la Roma sale di tono e guadagna campo. Merito della straordinaria forza di Nainggolan, uomo ovunque, ma anche della tattica di Di Francesco; il tecnico giallorosso, infatti, lontano dalla spocchia mostrata lo scorso anno dal suo predecessore, imposta la Roma “sulla Lazio”: pressing altissimo che chiude la partenza delle azioni laziali, uomo (a volte Strootman a volte De Rossi o lo stesso “Ninja”) su Lucas Leiva, il che produce un allargamento dello schieramento biancoceleste, generalmente molto più compatto. Spesso uno spiraglio viene concesso solo dalla parte di Bastos, evidentemente ritenuto l’anello meno forte della retroguardia, specie in fase d’impostazione; Strakosha è costretto diverse volte al lancio lungo ed affrettato, riconsegnando la palla agli avversari.

Al 20’ arriva la prima occasione con Dzeko che sfiora la rete con un colpo di testa; il centravanti bosniaco si ripete al 36’ con una girata di piatto destro che il portiere laziale respinge. Dalla parte opposta arrivano alla conclusione Immobile, con un colpo di testa alto, e Parolo, che però colpisce debolmente da ottima posizione. In entrambi i casi azione sulla destra di Marusic, poco sollecitato dai compagni.

Inzaghi, come riferirà a fine partita, capisce che deve cambiare qualcosa ma attende qualche minuto di troppo e la Roma, complice due svarioni di Bastos, sempre sotto pressione, passa all’incasso, monetizzando in 5 minuti la superiorità accennata nella prima frazione di gioco. Al 47’ Kolarov s’insinua nell’area laziale ma non sembrerebbe trovare lo spazio per far male, quando l’angolano, in scivolata, lo tocca facendolo cadere; il rigore, confermato via Var, viene realizzato freddamente da Perotti che poco dopo, al 53’ soffia la sfera a Bastos e serve Nainggolan che, dal limite dell’area, batte Strakosha con un fendente in diagonale.

La Lazio sbanda e Inzaghi finalmente interviene inserendo Nanì e Lukaku in luogo di Leiva e Lulic, entrambi ammoniti. Il modulo diventa un 3-4-2-1 con il portoghese che affianca Luis Alberto (in ombra) alle spalle di Immobile. Lukaku si rivela subito una mossa azzeccata (e forse tardiva), mettendo seriamente in difficoltà Florenzi e chiunque cerchi di sbarrargli il passo; anche Nanì non si muove male ed un suo cross riapre la partita. Stavolta a sbagliare è Manolas che controlla la palla col braccio, anche se senza la Var l’arbitro avrebbe concesso un semplice corner. Dal dischetto Immobile supera Alisson ed illude i biancocelesti che continuano a spingere ma senza le necessarie calma e precisione, tanto da non rendersi mai davvero pericolosi dalle parti del brasiliano, protetto benissimo dai suoi compagni. Uscito Florenzi, Di Francesco vara addirittura un 5-3-1-1 che la dice lunga sulla voglia di portare a casa la vittoria ma anche sull’umiltà di un tecnico che giorno dopo giorno sta superando l’iniziale e forse ingiustificata diffidenza nei suoi confronti.

INZAGHI - "Quando si commettono errori individuali di questo tipo i derby non si vincono: non dovevamo far accadere quegli episodi. Abbiamo perso per questo. Il primo tempo è stato un derby guardingo: la Roma aveva il baricentro più alto, sono stati bravi e non ci hanno permesso di esprimere il nostro solito gioco. Confidavo nella ripresa per avere maggiori spazi, ma quei 4 minuti ci hanno condannato. La posta in gioco era alta, entrambe le squadre avrebbero potuto fare meglio... Ora però ripartiremo, abbiamo fatto un grande avvio di stagione e ci rimetteremo subito in corsa".

DI FRANCESCO - "Grande soddisfazione, per come ha affrontato la gara la squadra, concedendo poco. Da allenatore si soffre di più che da giocatore: è stato bellissimo. Fino al rigore c’era stato un grande predominio nel gioco e nelle aggressioni, che ci ha fatto vincere la partita. Non volevo cambiare la nostra mentalità anche se loro sono letali nelle ripartenze. Nel primo tempo abbiamo concesso poco e nulla, nel secondo abbiamo cambiato passo, specie nei primi 20′ in cui abbiamo messo la Lazio nella sua metà campo, meritando a mio modo di vedere il risultato. Abbiamo lavorato bene con la linea difensiva e alzato bene la pressione. Siamo stati poco cinici nell’ultimo passaggio e la palla finale. Nel primo tempo abbiamo cercato poco la verticalità. Nainggolan è proprio un ninja, riesce ad assorbire una lesione vera in pochi giorni, anche con la testa. Sul suo gol c'è una grande pressione ma anche un movimento seguente che è la migliore dote di questa squadra in questo momento: avevamo fatto un gol simile anche a Firenze. Ora siamo in alto, cerchiamo di rimanerci. A Roma la cosa più difficile è entrare nella testa dei giocatori, ma quel problema oggi è superato: i miei giocatori sono convinti di quello che facciamo, ma bisogna dare anche continuità".

ROMA-LAZIO 2-1

MARCATORI: Perotti (R) al 4' su rig. e Nainggolan (R) all'8', Immobile (L) su rig. al 27' s.t..

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi (dal 35' s.t. Bruno Peres), Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan (dal 40' s.t. Juan Jesus), De Rossi, Strootman; El Shaarawy (dal 27' s.t. Gerson), Dzeko, Perotti (Lobont, Skorupski, Juan Jesus, Pellegrini, Moreno, Gonalons, Castan, Under, Defrel, Palmieri). All. Di Francesco.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu (dal 32' s.t. Patric); Marusic, Parolo, Leiva (dal 13' s.t. Nani), Milinkovic, Lulic (dal 13' s.t. Lukaku); Luis Alberto; Immobile (Guerrieri, Vargic, Basta, Luiz Felipe, Palombi, Neto, Mauricio, Jordao, Murgia). All. S. Inzaghi.

ARBITRO: Rocchi di Firenze.

NOTE: spettatori 55.775, incasso .2.298.820 euro Ammoniti: Lulic, Leiva, Luis Alberto, Nani e Nainggolan per gioco scorretto, Fazio per comportamento non regolare. Angoli: 6-7. Recupero: 1' p.t., 6' s.t..