OPENARTMARKET L’arte tra promozione culturale e mercato

Si blocca la serie positiva della Roma che in trasferta aveva finora inanellato soltanto vittorie; a Genova, contro i rossoblù ridisegnati e corretti da Ballardini, arriva un pareggio che sa di beffa per i giallorossi, perché la sensazione chiara è di aver sprecato un’ottima occasione per restare saldamente aggrappati al treno scudetto, e la rabbia più grande nasce dalla consapevolezza che la responsabilità, e non è la prima volta, ricada quasi al 100% sulle spalle di Daniele De Rossi.

Senza il gestaccio del capitano, non nuovo a simili “colpi di testa” resta infatti difficile pensare che i padroni di casa, fino a quel momento mai davvero pericolosi dalle parti di Alisson, sarebbero riusciti ad agguantare il risultato.

GARA – Di Francesco risparmia Manolas e per il resto schiera la squadra vincente nel derby; Ballardini punta sull’esperienza di Spolli in difesa e di Pandev e Taarabt in attacco; il primo tempo è lento e noioso: la Roma tiene il pallino ma non affonda quasi mai ed il Genoa, prudente all’inverosimile, non ci pensa minimamente a scoprirsi, nell’intento di mantenere i ritmi bassi e non smuovere troppo le acque. Nella seconda frazione però l’equilibrio si spezza dopo la prima mossa del tecnico romanista che inserisce Defrel per un opaco Perotti portando El Shaarawy a sinistra; alla prima occasione il faraone, su lancio di Florenzi, anticipa il suo diretto avversario e gira in porta senza dare scampo a Perin. Sembra la svolta decisiva della partita ma al 25’ avviene l’imponderabile: su azione da corner De Rossi strattona vistosamente il neo entrato Lapadula e non contento lo colpisce inspiegabilmente con uno schiaffo in pieno viso, ed il direttore di gara, con il sussidio della VAR, espelle il giallorosso e concede il rigore. Il centravanti ex Milan realizza la sua prima marcatura con i grifoni e rivitalizza la propria squadra che quasi quasi crede nell’impresa di poterla vincere. Nonostante l’inferiorità numerica anche i capitolini sembrano più vivi e così la sfida prende vita, regalando nei minuti finali le emozioni fino a quel momento negate. Arrivano così l’occasione incredibile di Strootman, che da pochi passi coglie l’incrocio dei pali su scorribanda del solito Kolarov (anche ieri il migliore dei suoi), il contropiede di Lapadula, impreciso a tu per tu con il portiere della Roma e quella in extremis di Dzeko e Schick frenati sulla riga da Perin ed Izzo. L’arbitro fischia la fine, il popolo rossoblù tira un sospiro di sollievo, quello romanista apre il processo al suo figlio prediletto.

DI FRANCESCO - "Quella di De Rossi è stata una grande ingenuità, lui è il primo a saperlo perché non è un ragazzino. Non ci ho ancora parlato, ma sicuramente è dispiaciuto: ne usciamo tutti sconfitti, non solo lui. Il rigore c'è, con la Var non si scappa, anche se l'arbitraggio secondo me ha concesso un po' troppo: un solo ammonito loro, tanti nostri. Le squadre che giocano a calcio vanno un filo tutelate. Non dobbiamo farci male da soli: siamo una squadra che sta crescendo, specialmente in consapevolezza, e questa volta abbiamo perso due punti più che averne guadagnato uno, anche se della prestazione sono contento e anche se venire a Genova a vincere non è mai facile. Il Genoa ci concedeva poca profondità, noi con calma e continuità attaccavamo senza concedere nulla a loro. Nel finale nonostante l'inferiorità numerica ho cercato fortemente la vittoria, ma non ci siamo riusciti, anche se l'avremmo meritata: anche nelle difficoltà riusciamo a mantenere la nostra identità. Non è gravissimo, il campionato è lungo. E alla fine vince chi sbaglia meno, non chi non sbaglia proprio. Quanto mancano i gol di Dzeko? Anche oggi si è messo a disposizione della squadra. Sono sereno su Edin, tornerà anche a fare gol perché ce l’ha nel sangue".

GENOA-ROMA 1-1

MARCATORI: El Shaarawy (R) al 14' s.t., Lapadula (G) su rigore al 25' s.t..

GENOA (3-5-2): Perin; Izzo, Spolli, Zukanovic; Rosi, Bertolacci, Miguel Veloso (95' Cofie), Rigoni, Laxalt; Taarabt (86' Omeonga); Pandev (63' Lapadula). (Lamanna, Zima, Rossettini, Gentiletti, Migliore, Biraschi, Lazovic, Pellegri, Palladino, Centurion, Ricci). All. Ballardini.

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Nainggolan (87' Schick), De Rossi, Strootman; El Shaarawy (78' Gonalons), Dzeko, Perotti (58' Defrel). (Skorupski, Lobont, Manolas, Moreno, Bruno Peres, Emerson, Pellegrini, Gerson, Ünder). All. Di Francesco.

ARBITRO: Giacomelli di Trieste.

NOTE: espulso al 69' De Rossi (R). Ammoniti Fazio (R), Nainggolan (R), J. Jesus (R), Taarabt (G).