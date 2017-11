OPENARTMARKET L’arte tra promozione culturale e mercato

Poteva essere la classica vittoria pesante, quella ottenuta nonostante una prestazione non proprio di spessore, priva della solita brillantezza ed efficacia, tirata con i denti, di quelle che servono a dare morale e che per la Lazio sarebbe stata la panacea per superare la delusione patita nel derby; ed invece proprio allo scadere, in pieno recupero, arriva un pareggio beffardo e pure velenoso perché il rigore assegnato da Massa in campo e soprattutto da Fabbri davanti al monitor ci può stare, ma ci si chiede come mai la stessa coppia arbitrale non si sia posta il benché minimo dubbio su un intervento ai danni di Parolo nel primo tempo che avrebbe potuto chiudere la partita.

Certo la Lazio deve rammaricarsi soprattutto con se stessa per le occasioni fallite e per un atteggiamento non certo feroce come si era visto in altre circostanze, ma è chiaro che la sensazione di essere stata in qualche modo penalizzata prende il sopravvento e potrebbe ingenerare una pericolosa inversione di tendenza in vista di un finale di girone non certo semplice.

GARA – Inzaghi recupera Lulic nonostante un attacco influenzale, e schiera la solita formazione con i recuperati Wallace e Caicedo in panchina. Pioli, ex non troppo amato, ha a disposizione tutti i suoi giocatori migliori, con Laurini, Biraghi, Badelj e Thereau che tornano titolari. I ritmi sono inizialmente alti: la Lazio prova a fare il suo gioco ma è la Fiorentina, velocissima nelle ripartenze, a farsi vedere per prima dalle parti di Strakosha con Simeone, che al 6’ segna ma in netto fuorigioco, e Thereau che al 9’ non centra il bersaglio. Al 12’ si vede Luis Alberto che alza troppo la mira su calcio di punizione. Dopo un altro tentativo di Thereau è ancora il trequartista spagnolo a sfiorare la rete con un bel diagonale da 20 metri che Sportiello, allungandosi sulla sua destra riesce a deviare in angolo. Non riuscendoci in prima persona, l’ex oggetto misterioso si trasforma in assist man, crossando una punizione precisa sulla testa dell’accorrente De Vrij che stacca e realizza la sua terza rete personale in stagione. Una volta spezzato l’equilibrio, per la Lazio dovrebbe venire la parte meno complicata della questione, ed in effetti il finale di tempo è quasi tutto di marca laziale; al 31’ Marusic è protagonista di un cost to cost che entusiasma il pubblico (non proprio quello delle grandi occasioni per la verità) ma che frutta soltanto un angolo. Al 40’ è ancora Luis Alberto, il migliore dei suoi sia pure non brillante come di consueto, a calciare di poco a lato ed al 42’ Parolo, appena dentro l’area e pronto a calciare, viene vistosamente spinto da Veretout, senza che Massa (e Fabbri che evidentemente ha il monitor spento…) decidano d’intervenire.

Nel secondo tempo la Lazio mostra ancora più evidenti i segni di una stanchezza sia fisica sia morale che colpisce soprattutto alcuni uomini fondamentali quali Milinkovic e Parolo, e la Fiorentina prende campo, arrivando con una certa facilità nei pressi dell’area di rigore laziale, anche se le conclusioni, quasi tutte dalla distanza, non spaventano più di tanto Strakosha, chiamato a numerosi interventi di ordinaria amministrazione. La Lazio si rivede al 25’ con Immobile, lontano dalla forma migliore, che lascia partire una conclusione potente ed angolata sulla quale Sportiello riesce a compiere una prodezza. Strakosha vigila ancora su Simeone e Babacar e poi è ancora Sportiello, al 42’ a chiudere la porta a Parolo che di testa, a botta sicura, non riesce a trasformare in goal un cross dal fondo di Lukaku; sulla respinta del portiere gigliato Luis Alberto, con la porta parzialmente incustodita, non trova lo specchio e conclude di poco a lato. Lo spagnolo nei minuti finali lascia il posto a Caicedo. Sembra un cambio d’alleggerimento ed invece sarà decisivo. Al 47’ in pieno recupero, Strakosha compie una vera prodezza sventando una mezza rovesciata di Pezzella e sembra l’ultima emozione della sfida. Ma quando sembra finita Fabbri, richiama l’attenzione di Massa riportando indietro l’azione ad un minuto e mezzo prima quando Pezzella, prima ancora di calciare in porta, era venuto in contatto con l’irruente Caicedo, finendo a terra: il rigore è trasformato da Babacar nel gol del pareggio. Un pareggio che ci può anche stare per quanto visto in campo, specie nel secondo tempo, ma che lascia dubbi e tante recriminazioni in casa biancoceleste.

INZAGHI - "C’è molta amarezza: prendere un rigore così, che rivedi venti volte senza capire il motivo per cui è stato fischiato, è amareggiante. Caicedo è in anticipo e Pezzella gli alza la gamba davanti, non c’è alcun fallo. E anche se ci fosse, nel primo tempo lo stesso metro non è stato adottato in occasione del contatto su Parolo. È evidente che con il Var bisogna ancora progredire; questo non toglie che la Fiorentina sia un’ottima squadra che darà fastidio a tanti. E’ stata una buona gara giocata a viso aperto da entrambe le squadre, ma Strakosha ha fatto parate di ordinaria amministrazione”.

LAZIO – FIORENTINA 1-1

LAZIO (3-5-2) — Straskosha; Bastos, de Vrij, Radu; Marusic (32'st Basta), Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic(17'st Lukaku); Luis Alberto (43'st Caicedo), Immobile. In panchina: Vargic, Guerrieri, Wallace, Patric, Luiz Felipe, Murgia, Neto, Palombi. Allenatore: Inzaghi

FIORENTINA (4-3-3) — Sportiello; Laurini (20'st Vitor Hugo), Pezzella, Astori, Biraghi; Benassi (32'st Saponara), Badelj, Veretout; Chiesa, Simeone, Thereau (15'st Babacar). In panchina: Dragowski, Cerofolini, Gaspar, Milenkovic, Olivera, Sanchez, Cristoforo, Gil Dias, Eysseric, Lo Faso. Allenatore: Pioli

ARBITRO — Massa di Imperia

RETI — 25'pt de Vrij; 49'st Babacar (rigore)

NOTE — pomeriggio freddo, terreno in discrete condizioni.

Ammoniti: Astori, Laurini, Radu, Milinkovic-Savic.

Angoli: 6-5 per la Lazio.

Recupero: 1'; 3'+3'.