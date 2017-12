Voglia d'Italia. Il collezionismo internazionale nella Roma del Vittoriano

Doveva essere una vittoria senza troppi patemi e così è stato: la Roma supera la Spal quasi in scioltezza, con il ritorno al goal di Dzeko e Strootman (quest’ultimo alla prima rete stagionale) ed il battesimo sotto porta di Lorenzo Pellegrini, un altro romano a segno con la maglia giallorossa; di contro le lamentele, a dire il vero piuttosto giustificate, della formazione di Semplici (che per protesta non si presenta nemmeno in conferenza stampa) per alcune decisioni non proprio lineari della coppia Abisso – Pairetto.

GARA – Di Francesco in vista della partita decisiva di martedì con il Qarabag, rinuncia a Nainggolan e Perotti ma a sorpresa preferisce il giovane turco Under a Schick, evidentemente ancora non ritenuto al meglio. Semplici invece conferma in attacco Bonazzoli lasciando in panchina il polemico ex Borriello. La trama della sfida è chiara da subito, con la Roma avanti tutta e gli ospiti in evidente difficoltà, anche se la prima incornata a rete, fuori misura, è di Paloschi al 4’. All’11’ arriva la prima svolta della serata: Felipe si fa sfuggire Dzeko e poi lo trattiene, atterrandolo. Abisso concede la punizione dal limite ed ammonisce il difensore brasiliano ma poi, richiamato da Pairetto , addetto al VAR, opta per un’espulsione, forse un po’ troppo severa, che inclina ancor di più il verso della contesa. Semplici commette l’errore di reimpostare i suoi sul 4-4-1 senza operare cambi e la Roma, con un El Shaarawy scatenato, ne approfitta alla grande, segnando il goal del vantaggio con Dzeko al 19’ proprio su assist del faraone. Il bosniaco esulta di rabbia, polemizzando forse con le troppe critiche piovute su di lui per le 7 gare di campionato senza reti (ma sempre al servizio della squadra in maniera proficua!). “Stappata” la partita, la Roma deborda e tenta di chiuderla subito con lo stesso Dzeko che ci prova due volte e con Manolas che trova una strepitosa respinta di Gomis. Al 32’ il raddoppio arriva con Strootman che supera il portiere con un potente diagonale ravvicinato al termine di una lunga azione offensiva dei giallorossi; ancora una volta l’assist decisivo è di El Shaarawy che però, immagini alle mani, è in posizione millimetrica di fuorigioco; il dubbio viene pure ad Abisso ma dalla postazione VAR il goal viene convalidato tra la disperazione dei biancoazzurri. Al 36’ è ancora Dzeko a mancare di poco la deviazione su iniziativa di Kolarov, mentre al 37’, lanciato da Rizzo (!) si lascia irretire da Gomis in uscita. Ci prova pure Under, per il resto molto in ombra, ma Gomis è pronto. La ripresa ricalca fedelmente il primo tempo ed all’8’, dopo l’ennesimo tentativo di Dzeko qualche minuto prima, arriva il terzo goal con Pellegrini, che di testa butta dentro un preciso cross di Kolarov. Un minuto dopo la Spal trova la rete su rigore, realizzato al secondo tentativo da Viviani, cresciuto nel vivaio giallorosso. Il fallo è di Manolas su Mora. Di Francesco tira fuori Gonalons (prestazione scialba e secondo cartellino giallo scampato per un paio di volte…), per Gerson e soprattutto, al 19’, inserisce l’attesissimo Schick al posto di Under. La Roma continua ad attaccare, anche se i ritmi non sono elevatissimi, e Kolarov si vede respingere una bella conclusione dal bravo Gomis. Al 30’ si rivede finalmente in campo Emerson Palmieri, altra nota felice della serata. La Roma al 39’ potrebbe realizzare il quarto goal ma prima Gomis devia sulla traversa una punizione di Pellegrini e poi Gerson fallisce l’ultimo tocco da un passo. Finisce 3-1 e forse è giusto così: la Roma domina senza soffrire ed intasca tre punti pesanti, la Spal non viene punita troppo severamente per una partita sicuramente sbagliata ma con qualche recriminazione.

DI FRANCESCO - "La squadra voleva la vittoria a tutti i costi è l’ha ottenuta con merito. Le proteste della Spal per l'arbitraggio? Di arbitraggi potremmo dirne anche noi tante, ma abbiamo tirato 37 volte e 3 gol sono pochi. Possiamo fare meglio per quello che creiamo, oggi era importante vincere. Ogni domenica facciamo un’ingenuità regalando un gol e dobbiamo migliorare su questo: certe disattenzioni vanno eliminate. A volte si può evitare di toccare un avversario di spalle che deve inventare un gol. Gonalons l’ho tolto per l’ammonizione e volevo evitare di riaprire la partita. Schick non giocava da tanto, deve avere continuità nell’allenamento ma il talento si vede. Under deve migliorare nelle scelte. Sono convinto che la squadra inizi ad essere consapevole dei propri mezzi. Dobbiamo migliorare su questi episodi di disattenzione, ma oggi bisognava vincere, le partite facili non esistono".

ROMA-SPAL 3-1

MARCATORI: Dzeko (R) al 19', Strootman (R) al 32' pt; Pellegrini (R) all'8', Viviani (S) all'11' s.t.

ROMA (4-3-3) Alisson; Florenzi, Manolas, Juan Jesus; Kolarov (dal 30' s.t. Emerson); Pellegrini, Gonalons (dal 16' s.t. Gerson), Strootman; Under (dal 19' s.t. Schick), Dzeko, El Shaarawy. (Skorupski, Lobont, Fazio, Moreno, Castan, Peres, Antonucci). All. Di Francesco.

SPAL (3-5-2) Gomis; Cremonesi, Vicari, Felipe; Lazzari, Rizzo, Viviani, Grassi (dal 25' s.t. Schiavon), Mattiello; Paloschi (dal 33' s.t. Borriello), Bonazzoli (dal 20' p.t. Mora). (Marchegiani, Poluzzi, Oikonomou, Bellemo, Floccari, Vitale, Schiattarella). All. Semplici.

ARBITRO Abisso di Palermo.

NOTE spettatori paganti 14.510, incasso di 426.109 euro. Abbonati 21.099, quota di 502.121 euro.

Espulso (tramite Var) Felipe (S) all'11' p.t. per chiara occasione da rete.

Ammoniti Gonalons (R), Grassi (S) e Schiavon (S) per gioco scorretto.

Angoli 10-0. In fuorigioco 2-2. Recuperi: 3' pt, 4' st.