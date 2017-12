Voglia d'Italia. Il collezionismo internazionale nella Roma del Vittoriano

Serviva una scossa per togliersi dalla testa le tossine della sconfitta nel derby, ritrovare la consapevolezza della propria forza e ripartire con slancio; una scossa del genere può arrivare da una partita sofferta, magari neppure tanto ben giocata, come quella contro la Fiorentina, oppure da una gara dominata per lunghi tratti, nella quale determinazione, grinta e capacità tecniche e tattiche si mescolano in maniera quasi perfetta, come successo domenica sera contro la Sampdoria.

Il successo fallito con i Viola, per colpe proprie ed altrui, alla Lazio è riuscito a Marassi, al termine, anzi nel recupero, di una delle più belle ed avvincenti gare della stagione biancoceleste; e stavolta Caicedo, sfortunato protagonista una settimana orsono, si è preso le luci della ribalta, siglando la rete decisiva all’ultimo assalto.

GARA – Giampaolo, privo di Strinic e Linetty, schiera Murru sull’out sinistro e punta molto sulla verve di Torreira e Barreto in mezzo al campo e sulla potenza ed agilità della coppia Zapata – Quagliarella in avanti; Inzaghi, che non recupera nessuno degli infortunati cronici, conferma per la settima giornata consecutiva la stessa formazione, con Immobile unico terminale offensivo e Lulic esterno di centrocampo, con buona pace di Lukaku che parte ancora dalla panchina. Le squadre non si studiano, partono subito a spron battuto, affrontandosi a viso aperto ed apparentemente senza troppi tatticismi. Le continue ripartenze allungano subito gli schieramenti e ne guadagna lo spettacolo. Le occasioni più pericolose sono inizialmente di marca doriana con Praet e Ramirez che ci provano da lontano e soprattutto con Zapata, disinnescato da un ottimo intervento di Strakosha. Per la Lazio i più pericolosi sono Parolo e Marusic che, quasi in fotocopia, mancano la porta di un soffio con colpi di testa ravvicinati. Con il trascorrere dei minuti la formazione ospite comincia a guadagnare metri ed a prendere decisamente in mano la partita; sale soprattutto Milinkovic e con lui tutta la squadra. Immobile ci prova con un tiro potente e preciso che Viviano respinge, Luis Alberto a botta sicura ribadisce in diagonale ma Bereszynski salva quasi sulla linea. Al riposo è 0-0 ma la sensazione è quella di una partita che si stia per “sbloccare” e che la Lazio si faccia preferire per quantità e qualità del gioco espresso. Le attese non sono tradite; al 7’ Parolo, servito da Marusic, supera Viviano ma coglie in pieno la base interna del palo, che risputa la sfera tra le braccia del portiere blucerchiato. Il vantaggio laziale sembra imminente ma tre minuti dopo passa la Samp: lancio dell’inesauribile Torreira (una specie di Pizarro più piccolo e più veloce…) per Quagliarella che anticipa De Vrij e serve Zapata, lasciato solo al centro dell’area da uno svagato Bastos; il colombiano non sbaglia e supera Strakosha. Subito dopo ci manca poco che arrivi anche il raddoppio al termine di una carambola in mischia nell’area laziale. Inzaghi interviene con decisione e dopo aver inserito Patric per Bastos, al 30’ rompe gli indugi passando al 3-5-2 con Caicedo e Lukaku per Leiva (un po’ stanco) e Lulic. Passano 5’ e la pressione laziale, comunque in crescita, porta al pareggio: punizione di Luis Alberto spizzata da Parolo e corretta in rete da Milinkovic-Savic. Mancano 10’ e ci si aspetterebbe la tregua delle armi, specie dai biancocelesti, “sazi” per lo sventato pericolo, invece gli uomini di Inzaghi vogliono vincere ed attaccano con convinzione e tenacia, chiudendo i padroni di casa nella loro metà campo. Arbitro e VAR non vedono un probabile rigore per fallo di mano di Bereszynski, e tutto sembra ormai deciso quando, in pieno recupero, l’instancabile Milinkovic marcia sulla destra e centra per Caicedo che, temendo di essere in fuorigioco, lascia passare la sfera; alle sue spalle Immobile non riesce a realizzare la rete perché ostacolato da Viviano, ma il pallone resta lì e Caicedo, che anche il Var conferma in posizione regolare, lo butta dentro per il definitivo e meritato 1-2; la Lazio resta incollata al gruppo di testa, mentre la Samp esce sconfitta ma non ridimensionata.

INZAGHI - “Segnali importanti oggi dopo settimane non facili, era una partita importantissima che non meritavamo di perdere. Nelle ultime giornate avevamo raccolto meno del previsto. Oggi abbiamo avuto una grande reazione e abbiamo vinto meritatamente, questa vittoria vale doppio. Non possiamo prendere gol come quello di oggi, ma la reazione è stata importante. Milinkovic è un top player, oggi ci ha aiutato tanto, non dimentichiamoci che è solo un classe ’95. Deve continuare ad impegnarsi e migliorare. Immobile questa settimana l’ho visto bene, stasera si è battuto e ci ha dato una mano. Al di là dei gol, per noi è un leader. Lukaku ha avuto problemi fisici, al momento determina di più quando entra a partita in corso.

SAMPDORIA-LAZIO 1-2

MARCATORI: 11' Zapata (S), 35' Milinkovic Savic (L), 46' st Caicedo

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Praet (39'st Verre); Ramirez (32'st Alvarez); Quagliarella (25'st Kownacki), Zapata. (Puggioni, Tozzo, Andersen, Sala, Dodo', Regini, Capezzi, Djuricic, Caprari. All. Giampaolo

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos (17'st Patric ), de Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva (30'st Caicedo), Milinkovic-Savic, Lulic (30'st Lukaku); Luis Alberto, Immobile. (Vargic, Guerrieri, Luiz Felipe, Basta, Murgia, Neto, Palombi). All. Inzaghi.

ARBITRO: Mazzoleni di Bergamo.

NOTE: serata fredda, terreno in non buone condizioni. Ammoniti: Immobile. Angoli: 6-5 per la Lazio. Recupero: 0'; 3'.