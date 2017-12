A Romaest scatta una foto sulle auto dei Superpigiamini e aiuterai l’Ospedale Bambino Gesù

Il pareggio tra Juventus ed Inter aveva fornito l’occasione d’oro per avvicinare sensibilmente la vetta ma la Roma, complice una giornata davvero speciale del portiere avversario, l’ha sprecata, raccogliendo soltanto un punto a Verona al termine di una gara che lascia senza dubbio l’amaro in bocca per quello che poteva essere e non è stato.

GARA – Anche se per motivi diversi i due tecnici operano parecchi cambi rispetto alle ultime uscite; Maran, privo di uomini importanti a centrocampo, ricorre al giovane De Paoli e a Bastien; in avanti sceglie Meggiorini per affiancare Inglese. Di Francesco invece opta per un ampio turnover e lascia in panchina Florenzi, Manolas e Perotti; la vera sorpresa però è Schick, non tanto perché schierato dal primo minuto, quanto perché inserito in luogo di Dzeko, che resta fuori, affiancato da El Shaarawy e Gerson. In mezzo al campo, nonostante le prestazioni tutt’altro che convincenti, c’è ancora Gonalons a sostituire lo squalificato De Rossi, mentre Pellegrini resta a guardare. La prima fase della partita è abbastanza equilibrata ed avvincente perché il Chievo, che verrà poi progressivamente schiacciato nella sua metà campo, non si limita ad ingolfare ogni varco, ma tenta anche pericolose ripartenze; i clivensi per la verità si giovano anche della poco ortodossa condotta di gara del signor Maresca che sembra aver dimenticato i cartellini e deglutito il fischietto. In pratica vale qualsiasi cosa e nella “lotta” uomo contro uomo i padroni di casa spesso prevalgono. Le prime occasioni sono comunque per Nainggolan e Gonalons ma anche Birsa ed Inglese (che scheggia la traversa) si vedono pericolosamente dalle parti di Alisson. La Roma, senza impressionare, sale con il passare dei minuti e al 23’ il vantaggio sembra fatto: conclusione da fuori area dell’immenso Kolarov che diventa un assist per Schick che con il tacco impegna severamente Sorrentino che respinge d’istinto; sulla sfera arriva per primo Gerson che batte a botta sicura ma centra in pieno lo stesso Sorrentino che si oppone addirittura col volto, inaugurando il suo strepitoso pomeriggio! Meggiorini, volitivo ma evanescente, tira fuori al 25’ e tre minuti dopo stessa sorte subisce un fendente del solito Kolarov; la Roma pende sempre a sinistra perché il serbo spinge con continuità mentre dalla parte opposta Peres e Gerson non incidono nonostante gli spazi a disposizione. Nella ripresa la Roma alza la pressione, il Chievo si limita solo a difendersi, salvo ripartire di tanto in tanto senza troppa convinzione. Nei primi 10 minuti ci provano El Shaarawy, Kolarov, Gonalons e Nainggolan, sempre senza centrare lo specchio della porta! Al 15’ è ancora il francese a sfiorare il vantaggio su servizio di Schick che si muove discretamente ma sembra ancora troppo fragile, soprattutto atleticamente, per giocare da solo in mezzo all’area avversaria; Sorrentino si fa trovare pronto e replica pure su Kolarov qualche minuto dopo. Entra Dzeko con l’attaccante ceco che “scivola” sulla destra e cresce di qualità nonostante non abbia i 90’ nelle gambe. Il Chievo però ritrova un po’ di smalto in avanti anche perché i giallorossi si allungano, perdono lucidità e cominciano a lasciare varchi per i contropiede degli uomini di Maran. Sia Cacciatore sia Birsa non trovano però la precisione da buona posizione. Dzeko si divora un goal da due passi al 34’ mentre al 37’ Sorrentino è quasi disumano intervenendo di puro istinto col piede su una conclusione di Schick ravvicinata, potente e pure deviata da Tomovic! Ancora Birsa spreca dall’altra parte e poi la Roma si affievolisce e si abbandona ad un pari che le va stretto, strettissimo e la lascia con la sensazione di poter fare molto ma molto di più…

DI FRANCESCO - “Primo tempo regalato? No, anche i dati dicono che abbiamo fatto il 70% di possesso palla ed abbiamo avuto due palle gol, una con Gerson che ha tirato addosso al portiere sdraiato. Ogni squadra non può pensare di fare 90 minuti perfetti. Noi abbiamo fatto il nostro, abbiamo provato ad esser aggressivi ed abbiamo anche rischiato, come è giusto che sia perché si può concedere qualche ripartenza con questo atteggiamento. Chi meritava i tre punti eravamo noi, è solamente colpa nostra se non ci siamo riusciti. Ho cambiato un po’ di giocatori rispetto al Qarabag, ho messo freschezza, ma non siamo stati lucidi. Siamo la migliore difesa del campionato ma in attacco possiamo e dobbiamo fare di più“.

CHIEVO VERONA-ROMA 0-0

CHIEVO VERONA (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Tomović, Gamberini, Jaroszyński; Bastien, Radovanović, Depaoli (dal 72' Dainelli); Birsa; Meggiorini (dal 76' Stepinski), Inglese. A disposizione: Seculin, Confente; Dainelli, Garritano, Gaudino, Leris, Cesar, Gobbi, Pucciarelli, Pellissier, Vignato. Allenatore: Rolando Maran.

ROMA (4-3-3): Alisson; Peres, Fazio, Jesus, Kolarov; Nainggolan, Gonalons, Strootman (dall'80' Under); Gerson (dal 63' Dzeko), Schick, El Shaarawy (dal 71' Perotti). A disposizione: Lobonț, Skorupski; Pellegrini, Moreno, Nura, Florenzi, Emerson, Manolas, Castán. Allenatore: Eusebio Di Francesco .

ARBITRO: Fabio Maresca (sez. di Napoli)

NOTE: Ammoniti: 39' Strootman (R) per proteste, 80' Nainggolan (R) per gioco scorretto, 44' Depaoli (CV) per gioco scorretto. Recuperi: 1' p.t., 4' s.t..