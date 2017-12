A Romaest scatta una foto sulle auto dei Superpigiamini e aiuterai l’Ospedale Bambino Gesù

Parlare di calcio, fare la disanima tecnico-tattica di una partita come quella di ieri sera tra Lazio e Torino diventa un’impresa davvero complessa; per una quarantina di minuti infatti le due squadre si erano affrontate a viso aperto, dando vita ad una gara forse non bella ma sicuramente avvincente e dall’esito incerto, un esito clamorosamente indirizzato dall’operato del tutto insufficiente ed inadeguato di una coppia di direttori di gara già nota per “imprese” del genere e che pure continua imperterrita a vagare per gli stadi italiani a seminare risultati assolutamente non rispondenti alle indicazioni del campo.

La premiata ditta Giacomelli, in campo, e Di Bello, al Var, ha falsato forse più di una gara, impedendo di fatto ad una squadra, quella di Inzaghi, di inseguire un sogno, tarpandole le ali con una decisione assurda e francamente incomprensibile, tanto più che lo stesso direttore di gara, poco più di un anno orsono, in una situazione simile ma meno chiara ed evidente, aveva optato, a pochi istanti dal termine della contesa, per la concessione della massima punizione in favore dei granata, sanzionando un intervento di braccio di Parolo che addirittura voltava le spalle al suo avversario. Stavolta invece non solo riteneva di non intervenire, ma mostrando una protervia ed una presunzione che un arbitro così modesto non dovrebbe neppure immaginare di possedere, rifiutava anche il confronto con la VAR, salvo consultarla un attimo dopo per espellere Immobile e completare il suo “momento di celebrità” da condividere con l’”abile” collega.

GARA – Inzaghi ritrova finalmente Wallace e Anderson che, ancora non recuperati completamente dal punto di vista atletico, siedono al suo fianco, e schiera per l’ottava giornata consecutiva la stessa formazione; Mihajlovic, stanco di racimolare solo pareggi, prova la carta Berenguer in luogo di Ljajic, escluso per motivi disciplinari e dirottato in tribuna, rilancia Valdifiori in mezzo al campo e Molinaro sull’out di sinistra. Il Toro parte bene, meglio dei padroni di casa che risultano più lunghi e meno fluidi del solito; il pressing alto premia la formazione granata che va vicina al vantaggio già al 5’ con Belotti che da posizione angolata scuote il palo alla sinistra di Strakosha con la palla che poi attraversa tutto lo specchio della porta e finisce fuori dalla parte opposta. La Lazio reagisce e l’altro azzurro Immobile replica con una conclusione che N’Koulou devia in corner. Sebbene i biancocelesti riescano pian piano a prendere il pallino del gioco, gli ospiti ripartono con sapienti e ficcanti azioni in contropiede che colgono sovente i punti deboli della retroguardia laziale; così prima Rincon, al 19’, e poi Molinaro, al 24’, sfiorano il goal. In mezzo è bravo Sirigu a deviare una bordata di Marusic. Si procede con occasioni senza soluzione di continuità: Belotti di testa non trova lo specchio e poi, al 42’ è ancora Sirigu ad opporsi ad una punizione velenosissima di Luis Alberto. E’ l’ultima azione della partita propriamente detta, poi parte il “Giacomelli & Di Bello show”. Iago Falque in piena area interviene a braccia aperte intercettando un pallone calciato da Immobile ma per l’arbitro non è rigore; l’azione prosegue e Milinkovic scodella di gran classe il pallone per lo stesso Immobile che davanti al portiere granata opta per la soluzione di potenza ma coglie il palo alla sinistra di Sirigu, con la sfera che termina poi sul fondo; nel rientrare verso il centro dell’area, l’attaccante laziale incrocia Burdisso che abbassa la testa cercando forse di colpirlo; il centravanti tira indietro la testa poi, ancora pieno di rabbia per quanto precedentemente accaduto, replica all’argentino sfiorandolo con il collo sul viso; l’ex giocatore di Inter, Genoa e Roma cala a picco come colpito da un fulmine salvo rialzarsi subito dopo, conscio di aver esagerato. A questo punto, a gioco fermo e richiamato dagli stessi giocatori della Lazio, che vogliono il rigore, Giacomelli decide di osservare il monitor ma invece di concedere il penalty alla formazione di casa, espelle Immobile senza nemmeno ammonire Burdisso. Lo scempio è compiuto. Giocare un intero tempo in inferiorità numerica contro una formazione in palla, messa bene in campo e scarica mentalmente, portandosi sul groppone la consapevolezza di aver subito un altro torto è impresa troppo impervia per la Lazio, che riesce a tenersi aggrappata alla partita fino a che le forze fisiche e (soprattutto) psichiche reggono. Con Milinkovic più avanzato e Luis Alberto di punta, i biancocelesti provano addirittura a vincere ma scoprono fatalmente il fianco ai granata che dopo aver sventato un tentativo di Lucas Leiva, tra i migliori ieri sera, passano in vantaggio con la prima rete in A di Bereguer, abile prima a scappare sulla sinistra e poi a trafiggere Strakosha con un diagonale dopo aver vinto un rimpallo con Bastos. Inzaghi, che le aveva già predisposte prima della rete ospite, effettua due sostituzioni, con Basta ed Anderson in luogo di Bastos e Marusic. Entra pure Caicedo per Leiva e forse questa è una mossa troppo azzardata perché Parolo e Milinkovic non riescono a contenere con efficacia le scorribande degli ospiti che al 19’ raddoppiano con un sinistro potente e preciso di Rincon. La Lazio, spinta anche dal pubblico, continua nonostante tutto, a premere con furia sull’acceleratore ed al 24’ Luis Alberto, con una solitaria incursione conclusa con un colpo sotto, accorcia le distanze riaprendo alla speranza. Ma gli uomini di Inzaghi sono spesso imprecisi e gli ospiti ne approfittano. Al 28’ il colpo di grazia lo vibra il giovane Edera, anche lui al battesimo della rete, e la gara è chiusa. Lulic tenta un ultimo colpo con un bolide al volo che Sirigu respinge senza pietà.

TARE - "Vogliamo chiarezza. Stasera è stato un grosso scandalo: non ci sentiamo penalizzati, di più. La Lazio è stata danneggiata chiaramente, cerchiamo rispetto: nella stagione uno o due errori possono succedere, ma è diventata una abitudine. Siamo arrivati a questo punto senza rubare contro nessuno. Vogliamo essere padroni del nostro destino, senza che nessuno incida sui risultati. Vogliamo chiarezza sull'interpretazione degli episodi. Il tocco di mano di Iago Falque era calcio di rigore e andava concesso. Invece stasera la Var è stata usata solo per il contrasto tra Immobile e Burdisso, per un episodio in cui il difensore del Torino ha detto all'arbitro di non essere stato toccato. Ora dobbiamo stare calmi in un momento in cui è difficile, perché stasera avevamo una grande occasione".

INZAGHI – “Oggi nell’intervallo non sapevo cosa dire ai ragazzi. Abbiamo rivisto le immagini e francamente non siamo riusciti a darci una spiegazione logica. Siamo rientrati in campo furiosi ma poco lucidi; io avevo capito che avremmo perso… Siamo stanchi di continuare a subire torti così evidenti, ora il mio compito, difficilissimo, sarà quello di compattare il gruppo cercando di concentrarci solamente sul lavoro, del resto non possiamo fare diversamente”.

LAZIO-TORINO 1-3

MARCATORI: 9' Berenguer, 19' Rincon, 24' Luis Alberto (L), 28' st Edera (T)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos (10' st Basta), de Vrij, Radu; Marusic (10' st Felipe Anderson), Parolo, Leiva (13' st Caicedo), S. Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto, Immobile. (Vargic, Guerrieri, Wallace, Luiz Felipe, Patric, Lukaku, Murgia, Jordao, Palombi). All. Inzaghi.

TORINO (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, N'Koulou, Burdisso, Molinaro; Baselli (30' st Obi), Valdifiori, Rincon (40' st Acquah); Iago Falque (25' st Edera), Belotti, Berenguer. (Ichazo, V. Milinkovic-Savic, Lyanco, Fiordaliso, Moretti, Barreca, Kone, Boye', De Luca). All. Mihajlovic.

ARBITRO: Giacomelli di Trieste; VAR: Di Bello

NOTE: espulso Immobile per gioco violento al 46' pt. Ammoniti: N'Koulou, S. Milinkovic Savic. Angoli: 13-2. Recupero: 5', 1'.