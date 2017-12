A Romaest scatta una foto sulle auto dei Superpigiamini e aiuterai l’Ospedale Bambino Gesù

Ancora una volta 1-0; la Roma , ormai impenetrabile in difesa, riprende la marcia dopo il mezzo passo falso di Verona superando, non senza difficoltà, l’arcigno Cagliari, ricompattato dall’arrivo in panchina di Lopez che nelle ultime settimane gli ha restituito forza e dinamicità.

La vittoria arriva proprio all’ultimo assalto grazie ad un protagonista insolito, l’aitante difensore centrale Fazio, che insacca sotto la Sud e cancella tutte le ansie accumulate fino a quel momento, nonché la delusione per il rigore fallito da Perotti, quest’anno meno infallibile del solito.

GARA - Di Francesco conferma titolare Schick ma stavolta lo affianca a Dzeko, formando una coppia inedita quanto attesa; a centrocampo c’è Nainggolan, nonostante la diffida, a dimostrazione che il tecnico teme “la buccia di banana” che un minimo calo di concentrazione potrebbe provocare. Lopez va avanti col suo gruppo, nel quale inserisce Van der Wiel lasciando fuori Ceppitelli. Il ritmo della Roma è troppo basso per mettere in ambasce gli ospiti che si difendono con ferocia agonistica e sagacia tattica, praticando un pressing alto che infastidisce non poco l’avvio dell’azione giallorossa. Così la prima scossa arriva al 34’ proprio da Nainggolan, con un destro che finisce di poco a lato. Dzeko e compagni ruminano gioco fino all’intervallo ma la pericolosità sotto porta non s’intravede. Al 4’ della ripresa sembra arrivare la svolta: il centravanti bosniaco è atterrato da Cragno in area ma Damato non ci crede ed ammonisce l’attaccante per simulazione, poi, richiamato dal VAR, ripulisce la fedina “penale” della punta e concede il penalty alla Roma. Dal dischetto Perotti, al termine della sua consueta camminata, appoggia troppo debolmente in porta e Cragno, bravo a restare fermo fino all’ultimo, si tuffa dalla parte giusta e blocca in due tempi. Di Francesco mette dentro anche El Shaarawy nell’intento di schiacciare il Cagliari nella propria area ed aggirarlo sugli esterni, ma l’occasione propizia capita addirittura a Farias, che però sparacchia malamente alto. La manovra della Roma resta farraginosa e sterile fino al 49’: punizione dalla trequarti di Kolarov, il portiere opta per la respinta di pugno ma indirizza la palla verso la marea giallorossa che si è spinta tutta in avanti, spunta Fazio che controlla con petto e braccio (forse) e la mette in fondo al sacco; due minuti d’attesa per il necessario controllo VAR ed il popolo romanista può esultare con la squadra!

DI FRANCESCO – “Abbiamo subito il primo tiro all'85', avremmo potuto e dovuto segnare molto prima. Ma ci prendiamo questi tre punti importantissimi. La fatica nel segnare? Ma quando vedo certe cose sono comunque contento. Loro non ci hanno permesso di avere la solita supremazia territoriale. E personalmente non ho la bacchetta magica per far segnare i miei... Nonostante la squadra sia stata un pochino 'sporca' in alcune fasi di gioco, ha cercato fino all'ultimo il risultato. Per questo sono soddisfatto".

ROMA-CAGLIARI 1-0

Marcatore: 94' Fazio

ROMA (4-3-3): Allison; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan (dal 79' Strootman), De Rossi, Pellegrini (dal 71' El Shaarawy); Schick (dall'87' Under), Dzeko, Perotti. A disposizione: Skorupski, Romagnoli, Castan, Bruno Peres, Moreno, Juan Jesus, Emerson, Gonalons, Gerson. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Romagna, Pisacane, Andreolli; Van der Wiel, Ionita, Cigarini, Barella (dal 71' Deiola), Padoin (dal 92' Ceppitelli); Joao Pedro (dal 59' Farias), Pavoletti. A disposizione: Daga, Rafael, Capuano, Miangue, Cossu, Giannetti, Melchiorri, Sau. Allenatore: Diego Lopez.

ARBITRO: Antonio Damato di Barletta.

NOTE: spettatori 33.133, incasso 880.289 euro. Ammoniti: Joao Pedro, Pellegrini, Cigarini e Deiola per gioco scorretto. Perotti sbaglia un calcio di rigore al 6' del s.t.. Angoli: . Recupero: 0' p.t., 6' s.t..