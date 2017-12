A Romaest scatta una foto sulle auto dei Superpigiamini e aiuterai l’Ospedale Bambino Gesù

Una partita davvero bella, ricca di emozioni e pregevoli gesti tecnici; un pareggio complessivamente giusto che premia in egual misura le due squadre in campo, scese sul terreno di gioco con l’obbiettivo dichiarato di vincere; alla Lazio resta il rammarico dei punti persi precedentemente (in un modo o nell’altro) che la tengono un po’ ai margini della zona più ambita della classifica offuscandone la soddisfazione per la doppia rimonta effettuata al vecchio”Brumana”.

GARA – Gasperini conferma la formazione corsara di Genova con Palomino al posto di Toloi in difesa; in mezzo al campo c’è Cristante ad occupare la posizione dello squalificato De Roon mentre Ilicic va a comporre il tridente offensivo con Petagna e Gomez. Inzaghi, privo di Immobile appiedato dal giudice sportivo, si limita a sostituire il suo bomber con Caicedo, alla prima apparizione da titolare in campionato. La sfida entra subito nel vivo: gli orobici fanno la partita aggredendo alto e cercando di offendere con velocità e precisione, i biancocelesti cercano nuove strade rispetto alla solita manovra in quanto Caicedo è più statico di Immobile ed agisce prettamente da sponda per gli inserimenti dei centrocampisti. Luis Alberto ed Ilicic, che operano prevalentemente tra le linee, sono guardati a vista dai rispettivi avversari nel tentativo di arginarne gli spunti, Bastos soffre la velocità del “Papu” Gomez in serata di vena. L’equilibrio si spezza al 19’: Petagna, ottimo nei movimenti quanto deficitario nelle conclusioni, crossa dalla destra per Caldara che brucia tutti con il suo inserimento, stacca alto e batte Strakosha. La Lazio sbanda e l’Atalanta, conscia della situazione, azzanna la preda; trascorrono appena 3’ ed arriva il raddoppio: lancio di Gomez in verticale per Ilicic che si coordina splendidamente e di sinistro batte di prima intenzione superando l’incolpevole portiere laziale. Ancora un minuto e Cristante, solo in piena area, calcia a botta sicura per un 3-0 che saprebbe di sentenza; Strakosha si supera ribattendo la sfera e fa altrettanto sul tentativo di replica di Petagna. E’ nel momento più difficile che i capitolini si scuotono e cominciano a gettarsi con forza nella metà campo dell’avversaria, forse bisognosa di rifiatare. Al 27’ Milinkovic fa tutto da solo: porta palla dalla trequarti (con i suoi consueti ma sempre deliziosi tocchi di suola), semina gli avversari e giunto in area calcia di sinistro beffando un poco attento Berisha. La palla incoccia il palo interno alla destra del portiere albanese e s’infila in porta. Il segnale è chiaro e forte: la Lazio c’è! I biancocelesti insistono ed otto minuti dopo agguantano il pari: Luis Alberto è imprendibile sulla sinistra, s’infila in area e lascia a Parolo che tocca per l’accorrente Milinkovic che batte di nuovo il suo ex compagno di squadra per il meritato 2-2. A questo punto la Lazio comincia a credere di poterla vincere e chiude il primo tempo in attacco, senza però riuscire a “bucare” nuovamente la difesa avversaria. In avvio di ripresa però passa di nuovo l’Atalanta: il solito Gomez entra in area dopo un pregevole scambio con Petagna, trova l’opposizione fallosa di Bastos (stile derby per intenderci) e l’arbitro non può che concedere il rigore che Ilicic trasforma spiazzando Strakosha. Poco dopo Inzaghi sostituisce l’angolano con Wallace ma sono ancora i padroni di casa a sfiorare la rete del definitivo ko con lo scatenato Ilicic. La Lazio ci prova con Leiva che trova stavolta la pronta risposta di Berisha ma poi è Caldara a realizzare il 4-2 su azione conseguente a corner; la posizione però è sospetta ed il VAR provvede ad annullare la rete. Wallace, ancora imballato dopo l’infortunio, commette un errore clamoroso lasciando via libera al solito Gomez che però, davanti a Strakosha, s’impappina e conclude centralmente consentendo al portiere laziale di salvare la “baracca”. E’ l’ultimo acuto atalantino perché a questo punto riparte la Lazio. Al 34’ Luis Alberto chiude una perfetta e bellissima triangolazione col subentrato Anderson e Caicedo e con un diagonale preciso porta il risultato sul 3-3. I biancocelesti nell’ultimo quarto d’ora sono più incisivi degli avversari e provano addirittura a vincerla ma il pareggio non si schioderà più, ed in fondo è giusto così.

INZAGHI - "E' stata la terza partita in sei giorni, sapevamo che avremmo affrontato tante insidie in questa trasferta, ma sono positivo perché siamo stati bravi a recuperare due volte e a restare uniti. Abbiamo cominciato a giocare dopo i primi due schiaffi. Di fronte avevamo una squadra forte, organizzata e fisica: non sarà facile per nessuno venire a giocare a Bergamo. Bastos ha fatto delle buone gare, stasera aveva un brutto cliente: Gomez. In generale in fase difensiva dobbiamo migliorare e con lui mi sono arrabbiato e l'ho sostituito perché era anche ammonito".

ATALANTA-LAZIO 3-3

MARCATORI: Caldara (A) al 19’, Ilicic (A) al 22’, S. Milinkovic (L) al 27’ e al 35’ p.t.; Ilicic (A) su rigore al 5’, L. Alberto (L) al 34’ s.t.

ATALANTA (3-4-3) Berisha; Masiello, Caldara, Palomino (14’ s.t. Toloi); Hateboer, Cristante, Freuler, Spinazzola; Ilicic, Petagna (26’ s.t. Kurtic), A. Gomez (Gollini, Rossi, Mancini, Castagne, Gosens, Schmidt, Haas, Orsolini, Vido, Cornelius). All. Gasperini

LAZIO (3-5-1-1) Strakosha; Bastos (9’ s.t. Wallace), De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva (30’ s.t. F.Anderson), S.Milinkovic, Lulic (30’ s.t. Lukaku); L. Alberto; Caicedo (Vargic, Guerrieri, Luiz Felipe, Patric, Basta, Neto, Murgia, Jordao, Palombi). All. S.Inzaghi

ARBITRO Irrati di Pistoia

NOTE Espulso il tecnico Inzaghi per proteste al 39' s.t. Ammoniti Freuler per proteste, Gomez per c.n.r., Hateboer per gioco scorretto, Bastos e Wallace per gioco scorretto