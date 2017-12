A Romaest scatta una foto sulle auto dei Superpigiamini e aiuterai l’Ospedale Bambino Gesù

Quella con il Crotone doveva essere una tappa di avvicinamento al doppio confronto con Fiorentina ed Inter, sfide decisive per la Coppa Italia ed il quarto posto, ma per quasi un’ora la gara è stata più complicata del previsto. Una volta sbloccata però la Lazio è tornata a girare con una certa scioltezza ed ha chiuso con un 4-0 secco e forse fin troppo penalizzante per gli ospiti.

GARA – Inzaghi per una volta si dà al turnover: recuperato Immobile al centro dell’attacco, in difesa sceglie Patric e Wallace ai fianchi di De Vrij ed in mezzo al campo lascia a riposo Leiva e Lulic per fare posto a Murgia e Lukaku. Anderson invece parte dalla panchina. Zenga e Carbone (in panchina perché l’ex portiere azzurro è squalificato) confermano gli undici che hanno battuto il Chievo. La Lazio parte a razzo ma cozza contro una squadra arroccata nella propria metà campo e che chiude ogni spiraglio, raddoppiando e triplicando sul portatore di palla biancoceleste. La manovra dei padroni di casa non è fluida, Milinkovic appare appannato e Parolo impreciso, Murgia fatica a vestire i panni del regista arretrato e ad Immobile giungono pochi palloni giocabili. Il primo tempo se ne va senza che Cordaz sia costretto a fare gli straordinari. Nella ripresa le cose non sembrano poi tanto diverse anche se la Lazio appare più determinata ed all’11’ passa in vantaggio: lancio in profondità per Immobile che sembra allungarsi troppo la sfera ma riesce a raggiungerla e serve in mezzo per l’accorrente Lukaku, che realizza la sua prima rete in maglia biancoceleste. La partita ora cambia perché gli uomini di Inzaghi dimenticano paure ed incertezze e cercano il raddoppio. Al 14’ Luis Alberto coglie la traversa direttamente da corner ma al 15’ una leggerezza di Strakosha, che poi rimedia, rischia di concedere il pari a Budimir. Al 20’ Inzaghi inserisce Lulic e Leiva per Milinkovic e Murgia mentre nel Crotone è Stoian a lasciare il posto a Tonev. Al 26’ Marusic, servito da Lulic, ha un’occasione d’oro, tutto solo davanti a Cordaz, ma incredibilmente calcia a lato. Poi ci prova Immobile con un diagonale che sfiora il palo, ed al 33’ il raddoppio, ormai nell’aria, arriva: azione di Lukaku sulla sinistra e palla per Lulic che pennella un cross preciso per la testa del centravanti, che torna al goal su azione anche in campionato. Entra Felipe Anderson, per il sempre positivo ma stanco Luis Alberto, ed in pochi minuti il brasiliano prima confeziona il terzo goal con una delle sue serpentine conclusa con l’assist per Lulic, e poi segna da due passi su servizio di Parolo per il definitivo ed inappellabile 4-0 che significa il ritorno al successo in casa dopo circa due mesi.

INZAGHI - "Avevamo davanti una squadra che ha fatto la partita che doveva fare, organizzata e attenta. Ci hanno concesso poco, avremmo dovuto sfruttare meglio quelle poche occasioni; trovato il vantaggio è stato tutto più semplice. Ora pensiamo al quarto di finale di Coppa Italia con la Fiorentina e superata quella partita penseremo all'Inter, sarà una partita importante contro una squadra in salute. Per la prima volta ho avuto tutti i giocatori d'attacco a disposizione e ho potuto scegliere, cercherò di farlo nel migliore dei modi con delle scelte giuste e ponderate. Nani e Caicedo non sono entrati, dovrò essere bravo basandomi sulle condizioni dei singoli. Felipe Anderson ha grandissima voglia, è sempre a disposizione, sono contento che abbia fatto gol e sicuramente la nostra squadra, con il suo rientro, si rinforza ulteriormente. Milinkovic? Sergej ha grandi margini di miglioramento vista l'età, oggi l'ho tolto perché era ammonito: sapevo che Lulic avrebbe potuto fare la mezz'ala nel migliore dei modi".

LAZIO-CROTONE 4-0

Marcatori: 11' st Lukaku (L), 33' st Immobile (L), 41' st Lulic (L), 44' st Felipe Anderson (L).

Lazio: Strakosha; Patric, de Vrij, Wallace; Marusic, Parolo, Murgia (21' st Leiva), Milinkovic-Savic (21' st Lulic), Lukaku; Luis Alberto (38' st Felipe Anderson); Immobile. A disp. Vargic, Guerrieri, Basta, Bastos, Luiz Felipe, Radu, Jordao, Caicedo, Nani. All. Inzaghi.

Crotone: Cordaz; Sampirisi (38' st Faraoni), Ceccherini, Ajeti, Martella; Barberis, Mandragora, Rohden; Trotta, Budimir (38' st Simy), Stoian (21' st Tonev). A disp. Festa, Viscovo, Aristoteles, Kragl, Suljic, Pavlovic, Cabrera, Crociata. All. Carbone (Zenga squalificato).

Arbitro: Calvarese.

Ammoniti Milinkovic-Savic (L); Ajeti, Budimir (C).