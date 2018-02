ADA - la nuova piattaforma dedicata al collezionismo, al design e ai vini di pregio

Niente da fare; il tabù Milan in campionato continua: la Lazio non riesce ad espugnare il Meazza vestito di rossonero dal settembre del 1989 ed anche ieri sera non c’è stato verso di spezzare la tradizione, ed anzi i biancocelesti, pur meritandolo ampiamente, non sono riusciti a strappare nemmeno un punto, rimediando così la quarta sconfitta in campionato (la prima lontana dall’Olimpico) e trovandosi di nuovo, a fine partita, a doversi rammaricare e recriminare per l’ennesimo errore arbitrale subito; stavolta è Irrati a non vedere il mani di Cutrone in occasione del primo vantaggio rossonero, ed i suoi collaboratori, in campo ed al VAR, non lo aiutano, facendo “occhi” da mercante.

GARA – Gattuso resta senza Kalinic a poche ore dal match ed opta per Cutrone centravanti con Calhanoglu e Suso a sostegno; dietro giocano Calabria a destra ed Antonelli, alla prima da titolare, sulla corsia opposta; Inzaghi, che non recupera Immobile, risolve il ballottaggio Anderson-Nanì schierando a sorpresa Caicedo terminale offensivo e dietro conferma Bastos alla destra di De Vrij lasciando ancora in panchina il rinforzo Caceres. Il Milan entra prima e meglio in partita; gli uomini di Gattuso arrivano quasi sempre in anticipo sulle palle contese e si fanno pericolosi soprattutto con Calhanoglu che imperversa sulla sinistra mettendo in grave difficoltà Marusic ed il solito Bastos che continua ad alternare prodigiosi recuperi a clamorosi svarioni. Dopo una bella parata di Strakosha sul turco, al 15’ la Lazio capitola: punizione dalla sinistra di Calhanoglu e deviazione vincente a centro area di Cutrone, completamente dimenticato proprio da Bastos. A velocità normale sembra davvero una bella prodezza del giovane rossonero che però, visto al rallentatore, non tocca mai la palla con la testa, indirizzandola in fondo al sacco con un abile (volontario?) colpo di avambraccio. I laziali non reclamano, arbitri ed assistenti non vedono ed il Milan è sopra. La Lazio non si perde d’animo, anzi esce finalmente dal guscio e dopo 5’ perviene al pari: Leiva fa la cosa migliore della sua non brillantissima gara, e “filtra” per Marusic che sterza da destra verso il centro beffando Antonelli ed infilando Donnarumma. I diavoli accusano il colpo, gli ospiti capiscono di poter forzare la mano e per poco non raddoppiano con Luis Alberto che da 25 metri scuote la traversa con un fendente che avrebbe meritato miglior sorte. Proprio in chiusura di tempo arriva invece il ko rossonero: cross di Calabria (forse il migliore in campo) e testa vincente di Bonaventura che sfrutta l’ennesima dormita della retroguardia biancoceleste. Il secondo tempo ha caratteristiche diverse: la Lazio tiene praticamente sempre il pallino del gioco, lasciando ai padroni di casa soltanto qualche ripartenza mai veramente pericolosa; i biancocelesti invece, specie dopo l’ingresso di Anderson che rileva Lucas Leiva, si fanno vedere spesso dalle parti di Donnarumma, bravissimo a respingere un colpo di testa di Milinkovic, il portiere rossonero è graziato da Lulic, che da due passi non riesce a realizzare il tap in, ed infine è salvato da un provvidenziale Romagnoli ancora su conclusione di Milinkovic. Finisce così con il Milan a festeggiare la terza vittoria consecutiva (e la prima contro una big) e la Lazio a rimuginare sugli errori, suoi e delle giacchette nere…

INZAGHI - "Incredibile. Io non me ne ero accorto, ma la VAR dovrebbe servire proprio per risolvere certi casi! Il primo gol era da annullare. Ci spiegheranno anche questa. Mi spiace perché ci hanno fermato nuovamente. Una punizione deviata con il braccio: da non credere. A fine gara l'ho chiesto anche a Cutrone e mi ha detto di aver fatto gol di spalla, ma è giusto così e lui non ha colpe. Si è trattato di un errore grave. Per l'ennesima volta ci è andata male. Il grande rammarico è aver fermato la nostra striscia positiva. Siamo stati solo sfortunati, tra pali e parate di Donnarumma. Ora andiamo avanti e riprendiamo a vincere".

MILAN-LAZIO 2-1

MARCATORI: Cutrone (M) al 15', Marusic (L) al 20', Bonaventura (M) al 45' p.t.

MILAN: G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Antonelli (dal 26' s.t. Abate); Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso (dal 36' s.t. Borini), Cutrone (dal 26' s.t. Silva), Calhanoglu. (Gabriel, A. Donnarumma, Kalinic, Borini, Locatelli, Musacchio, Zapata, Montolivo, Paletta). All. Gattuso

LAZIO: Strakosha; Bastos, De Vrij (dal 29' s.t. Luiz Felipe), Radu; Marusic (dal 38' s.t. Nani), Parolo, Leiva (dal 7' s.t. Anderson), Milinkovic, Lulic; Luis Alberto; Caicedo. (Guerrieri, Vargic, Basta, Caceres, Wallace, Patric, Lukaku, Murgia, Jordao). All. Inzaghi

ARBITRO: Irrati di Pistoia.

NOTE: Ammoniti Radu, Marusic, Milinkovic, Lulic, Antonelli, Bastos, Abate e Parolo