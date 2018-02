ADA - la nuova piattaforma dedicata al collezionismo, al design e ai vini di pregio

Il momento nero della Roma continua; contro la Samp i giallorossi mostrano il loro aspetto peggiore in una mezzora, la prima della partita, quasi da incubo, con Alisson sugli scudi che riesce miracolosamente a tenere imbattuta la sua porta. Poi il rigore fallito da Florenzi apre ad un secondo tempo certamente migliore ma non quanto servirebbe per conquistare i tre punti che a dieci minuti dalla fine Zapata, certo non il migliore dei suoi fino a quel momento, porta in dote al bravo, e forse sottovalutato, Giampaolo.

GARA – Ancora una volta Schick si fa male alla vigilia e Di Francesco, che avrebbe voluto schierarlo dall’inizio, è costretto a ripiegare su Under (stavolta un po’ meglio del solito), per costituire il tridente con El Shaarawy ed il precario Dzeko, ancora in bilico tra Roma e Londra. Dietro c’è Jesus al posto di Fazio. Il tecnico della Samp deve rinunciare a Quagliarella, che va in panchina, ed inserisce Caprari al fianco di Zapata; Barreto fa reparto con Torreira (che giocatore!) e Murru fa il terzino sinistro in luogo di Strinic. Come detto l’avvio è un vero incubo per la Roma, incapace di contrapporsi agli ospiti che hanno sempre la meglio in ogni zona del campo e stringono d’assedio l’area giallorossa; alla fine si contano circa 10 palle goal e 9 angoli per i doriani che restano a secco per qualche errore di troppo, specie di Zapata, e per la strepitosa prestazione dell’estremo difensore brasiliano. Perfino Nainggolan è irriconoscibile, mentre Strootman non sembra in grado di reggere la regia di una squadra che non sembra tale; Pellegrini ci prova, ma da solo non può fare miracoli. Nonostante tutto al 38’ l’occasione più clamorosa è per la Roma: Under gira in area e Bereszynski stoppa la sfera con un braccio davvero troppo largo per passare inosservato; è rigore ma Florenzi, battitore a sorpresa, si lascia irretire dallo specialista Viviano che gli respinge il tiro. La Roma si scuote e ci prova ancora con Under ed El Shaarawy ma al riposo si va sullo 0-0. I capitolini appaiono rinfrancati e pur non mostrando trame di gioco esaltanti riescono a rendersi pericolosi in diverse circostanze, con Viviano ad interpretare il ruolo che nel primo tempo era stato del suo dirimpettaio. Di Francesco ci crede e prova a cambiare modulo passando ad un offensivissimo 4-2-4 con Defrel e Perotti al posto di El Shaarawy e Pellegrini. La mossa non si rivela azzeccata perché la Roma perde equilibrio e ricomincia a ballare; al 35’ arriva così il ko firmato da Zapata, servito da Murru con un bel cross teso dal fondo sul quale Jesus, sempre insicuro, si mostra ancora una volta inadeguato. Ci sarebbe ancora il tempo per cercare il pareggio, ma ormai le forze, fisiche e mentali lasciano spazio soltanto alla disperazione in campo ed alla contestazione sugli spalti.

DI FRANCESCO - "Siamo partiti malissimo, nei primi 25 minuti non siamo mai stati in partita. Per fortuna è stato bravo Alisson, poi una volta invertiti gli esterni abbiamo fatto meglio. Nel secondo tempo non abbiamo concesso praticamente nulla alla Sampdoria se non l’occasione del gol: abbiamo creato tante situazioni favorevoli, ma non siamo riusciti a sfruttarle. Facciamo fatica a fare gol e questo ci condiziona. Come mai Florenzi rigorista? In allenamento li ha battuti benissimo e se la sentiva".

ROMA-SAMPDORIA 0-1

MARCATORE: Zapata al 35' s.t..

ROMA: Alisson; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Pellegrini (dal 25' s.t. Defrel), Strootman, Nainggolan; Under (dal 27' s.t. Perotti), Dzeko, El Shaarawy (dal 33' s.t. Antonucci) (Lobont, Skorupski, Moreno, Fazio, Emerson, Bruno Peres, De Rossi, Gerson). All. Di Francesco.

SAMPDORIA: Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Barreto, Torreira (dal 41' s.t. Capezzi), Linetty; Ramirez (dal 27' s.t. Alvarez), Caprari (dal 17' s.t. Kownacki), Zapata (Puggioni, Tozzo, Andersen, Sala, Tomic, Strinic, Regini, Verre, Quagliarella). All. Giampaolo.

ARBITRO: Banti di Livorno.

NOTE: spettatori 29.468, incasso 806.937 euro. Ammoniti: Bereszynski per comportamento non regolamentare, Kolarov e Murru per gioco scorretto, Florenzi per proteste. Angoli: 10-10. Recupero: 0' p.t., 5' s.t..