ADA - la nuova piattaforma dedicata al collezionismo, al design e ai vini di pregio

Finalmente una vittoria e finalmente Under! Il giovane attaccante turco, che già nella grigia prestazione della Roma contro la Samp aveva mostrato qualche colpo, è riuscito a sbloccarsi e con il suo goal, realizzato dopo appena 45 secondi di gioco, a dare tre punti ultra pesanti alla formazione di Di Francesco, bisognosa come non mai di un segnale positivo necessario per tirarsi fuori da una situazione che cominciava a diventare pesante; ora l’Inter è solo ad un punto e la Lazio a due (ma con una partita in meno); quindi tutto è ancora possibile.

GARA – De Rossi e Gonalons non recuperano ed il tecnico giallorosso opta per una modifica al suo modulo “standard”, avanzando di qualche metro Nainggolan (quasi in “versione Spalletti”) ed accentrando davanti alla difesa la coppia Pellegrini-Strootman; Pecchia non sta messo meglio in quanto ad assenze, ed in attacco, con Pazzini volato in Spagna ed il forfait di Kean e Cerci, è costretto a varare la coppia Matos-Petkovic. Nemmeno il tempo di sistemarsi sulle tribune e la Roma è già sopra: spunto personale di Under che da destra si accentra e scaglia un bel sinistro sul primo palo prendendo in castagna Nicolas. Giusti e meritati festeggiamenti per il turco che realizza la sua prima rete in Italia. I padroni di casa provano ad imbastire una reazione ma peccano di qualità in ogni reparto e la Roma ha gioco facile andando a sfiorare il raddoppio in diverse occasioni, sprecate per scarsa determinazione e mancanza di precisione. Il solo Dzeko, comunque rinfrancato dalla fine del mercato, ci va vicino addirittura cinque volte (!); per il Verona è Matos ad impegnare Alisson al 16’, mentre al 33’ conclude sul fondo. Nella ripresa non sembra cambiare nulla; Roma in controllo ed Hellas in confusione, nonostante la buona volontà ed un più aggressivo 4-3-3. Al 7’ Pellegrini rischia di compromettere tutto facendosi espellere per un fallo a metà campo sull’attivissimo Matos. Ma nonostante la superiorità numerica per i gialloblù non è proprio giornata ed i tentativi di Petkovic, Romulo e Matos finiscono sempre lontani dalla porta di Alisson; più pericolosa ancora la Roma con Dzeko, che però spara addosso a Nicolas, e Strootman, che proprio nel finale non riesce ad essere letale davanti al portiere avversario. Finisce con i tifosi di casa a protestare contro la società, rea di aver condotto un mercato di riparazione inadeguato alle attese, ed i giallorossi a festeggiare per una boccata d’ossigeno che rilancia un po’ le ambizioni; per il bel gioco ci sarà tempo…

DI FRANCESCO – “Oggi abbiamo vinto meritatamente, ma non si può soffrire così fino alla fine. Comunque era importante vincere. L'errore fa parte dell'idea di gioco, quando non si hanno sicurezze si può fare qualche errore di troppo. Volevamo forzare troppo le giocate. Abbiamo creato moltissime occasioni. Siamo rimasti in dieci senza aver subito veramente tiri in porta, la sofferenza è relativa. Il fatto che vinciamo 1-0 o perdiamo di misura sta a significare che c'è equilibrio. Serve cattiveria, sto qui a dire sempre le stesse cose".

VERONA-ROMA 0-1

MARCATORE Under al 1' p.t.

VERONA (4-4-2) Nicolas; A. Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Romulo, Valoti (dal 22' s.t. Calvano), Buchel (dal 43' s.t. Souprayen), Aarons (dal 26' s.t. Lee); Matos, Petkovic. (Silvestri, Coppola, Danzi, Boldor, Bearzotti, F. Zuculini). All. Pecchia.

ROMA (4-2-3-1) Alisson; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Pellegrini, Strootman; Under (dal 25' s.t. Gerson), Nainggolan, El Shaarawy (dal 33' s.t. Perotti); Dzeko (dal 44' s.t. Defrel). (Lobont, Skorupski, Capradossi, Juan Jesus, Peres). All. Di Francesco.

ARBITRO Fabbri di Ravenna.

NOTE Espulsi l'allenatore Pecchia (V) al 6' s.t. per proteste e Pellegrini (R) al 7' per gioco scorretto; Ammoniti Caracciolo (V), Nainggolan (R), Fares (V), Buchel (V)