ADA - la nuova piattaforma dedicata al collezionismo, al design e ai vini di pregio

Una buona Lazio, sia pure ritoccata in più punti dal suo tecnico per esigenze di turnazione, fa suoi i tre punti a Reggio Emilia, superando il Sassuolo senza troppa fatica; alla grande prestazione di Milinkovic-Savic, condita da una splendida doppietta, ha fatto da contorno il rigore realizzato da Immobile, ormai tornato ai suoi livelli di inizio stagione e lanciato nella corsa alla “Scarpa d’Oro”.

Dall’altra parte i neroverdi hanno provato ad opporre una valida resistenza, ma ogni qualvolta sembravano poter impensierire Strakosha arrivava puntuale la stoccata laziale. Per i biancocelesti ora una settimana intensissima con gli incontri ravvicinati con Milan, Juventus e Dinamo Kiev che segneranno, in un modo o nell’altro, una traccia importante sulla loro stagione.

GARA – Bastano sette minuti alla Lazio per mettere in chiaro la situazione: discesa di Anderson sulla sinistra, palla a Milinkovic che da 25 metri scaglia un pallone imprendibile sotto la traversa della porta difesa da Consigli. Il raddoppio è opera di Immobile che trasforma un rigore, forse un po’ generoso, concesso da Manganiello, con l’ausilio della VAR, per un tocco di mano di Peluso su buona iniziativa di Murgia.

Il Sassuolo va vicino alla rete con Babacar che spreca dopo aver “scansato” il portiere laziale in contrasto aereo. Ad inizio ripresa comunque ci pensa Milinkovic a chiudere i conti con un imperioso stacco di testa su cross al bacio del solito Anderson, stavoltA dalla destra.

Poi si segnalano negativamente Berardi e Marusic che rimediano due evitabilissime espulsioni giustamente sancite dal direttore di gara.



INZAGHI - “Oggi ho visto una Lazio che voleva vincere, avevamo una partita importante. Siamo stati bravi una volta fatto il 2-0, rientrare in campo e fare il 3-0. Poi dopo la partita era finita. Risposte dalla rosa? Avendo tre partite alla settimana devo cercare di ruotare i giocatori, tutti quanti durante gli allenamenti mi fanno vedere che fanno le cose per bene. Poi di volta in volta cerco di cambiare qualcosa, ma non lascio indietro nessuno perché tutti mi danno garanzie”.

SASSUOLO-LAZIO 0-3

MARCATORI: Milinkovic-Savic (L) 7’ p.t. e 1’ s.t. , Immobile (L) su rig 31’ p.t.

SASSUOLO: Consigli; Adjapong, Acerbi, Peluso, Rogerio; Missiroli, Magnanelli (40’ st Sensi), Mazzitelli; Berardi, Babacar, Politano (25’ st Ragusa).(Pegolo, Marson, Lirola, Lemos, Dell'Orco, Duncan, Biondini, Frattesi, Cassata, Pierini, Ragusa). Allenatore: Iachini.

LAZIO: Strakosha; Wallace, Luiz Felipe, Radu; Marusic, Murgia, Leiva (15’ st Parolo), Milinkovic-Savic, Lukaku (15’ st Lulic); Felipe Anderson; Immobile (36’ st Nani). (Guerrieri, Vargic, Patric, Basta, Bastos, Caceres, De Vrij, Luis Alberto, Caicedo). Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo

NOTE: Espulsi: al 9’ st Berardi (S) per gioco scorretto, al 17’ st Marusic (L) per gioco scorretto. Ammoniti: Rogerio (S), Missiroli (S), Berardi (S), Wallace (L), Leiva (L), Lukaku (L). Recupero: 4’ pt, 4’ st