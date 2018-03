ADA - la nuova piattaforma dedicata al collezionismo, al design e ai vini di pregio

Periodo nero per la Lazio che nelle ultime settimane ha vissuto poche gioie e tanti dolori; non del tutto meritati per la verità, specie il ko interno con la Juve e l’eliminazione in Coppa Italia contro il Milan, ma sta di fatto che nei tre matches disputati all’Olimpico i biancocelesti hanno raccolto soltanto le briciole ed ora si trovano a dover rincorrere i loro obiettivi, non più vicini od apparentemente raggiungibili come alcuni giorni fa.

Il campionato è ancora tutto da giocare, ma in Europa League giovedì sarà un “dentro-fuori” davvero al cardiopalma, nel gelo di Kiev. Per passare alla Lazio servirà vincere (più probabile di un pareggio con almeno 3 reti...) ma soprattutto servirà ritrovare il meglio di sé, quella scioltezza nel gioco, quella determinazione, quella convinzione, che sono mancate negli scontri recenti, in primis contro gli ucraini, buona formazione ma decisamente alla portata degli uomini di Inzaghi.

GARA – Il tecnico laziale rinuncia quasi completamente al turnover dimostrando di dare grande importanza alla gara ma anche, forse, di non fidarsi del tutto delle sue seconde linee, in effetti non sempre all’altezza dei titolari, benché stanchi ed un pochino appannati. Milinkovic gira spesso a vuoto, sbaglia molti stop e passaggi, e la manovra dei biancocelesti, già non proprio fluida, ne risente alquanto; Leiva, insostituibile, fatica a reggere il ritmo degli ospiti che non sono fenomeni ma corrono molto e sono bene organizzati dal tecnico Khatskevich., abile a costruire un muro quasi invalicabile in un pimo tempo non certo esaltante. La Lazio ha costantemente in mano il pallino del gioco ma di occasioni vere se ne contano pochine: tiro fuori di un soffio di Anderson (il migliore dei suoi) al 14’, salvataggio di Burda che anticipa Immobile su cross di Lukaku (unico spunto di rilievo del belga) al 25’, e poi tutta una serie di azioni che nascono bene ma si concludono con un nulla di fatto. L’inizio della ripresa è da incubo: la Lazio appare improvvisamente svuotata e la Dinamo, che fino a quel momento aveva messo raramente il becco dalle parti di Strakosha, al 7’ passa addirittura in vantaggio con Tsygankov che, lasciato colpevolmente solo a due passi dal portiere albanese, realizza addirittura di tacco dopo aver ciccato il controllo del pallone. Servono solo 2’ alla formazione di casa per pareggiare: spunto pregevole di Anderson ed assist al bacio per Immobile che non sbaglia e fredda Boyko. La partita si fa interessante; la Lazio è arrembante e gli ospiti non disdegnano le ripartenze, uscendo dal loro guscio. Al 17’ i biancocelesti, in completo blu notte, passano in vantaggio accendendo gli entusiasmi della folla: assist di Milinkovic per Anderson che in diagonale realizza il goal. Sembra passato il peggio e poco dopo Anderson potrebbe “chiudere” l’incontro ma, invece di servire Immobile, prova la conclusione personale, fallendola. Al 22’ Strakosha salva il risultato su Pivaric. Dopo i cambi (nella Lazio entrano Parolo e Patric per Murgia e Basta, nella Dinamo c’è Moraes al posto di Shaparenko), arriva il pari che complica la qualificazione ai romani: proprio Moares con un gran tiro da fuori area brucia Strakosha, sfruttando la libertà concessagli da una difesa laziale più che distratta. Inzaghi cambia modulo e passa al 4-3-3 con Nani in luogo di Wallace, ma non ottiene gli esiti sperati… Unico, grandissimo brivido proprio allo scoccare dell’ultimo minuto di recupero: spizzata di Milinkovic e diagonale morbido di Immobile che scavalca il portiere e “bacia” il palo alla sua sinistra, tornando in campo e lasciando inalterato il risultato e le angosce del popolo laziale.

INZAGHI - "Con il 3-2 il ritorno sarebbe stato completamente diverso, ora per andare ai quarti serve vincere la partita. Il palo? Che rimpianti! La squadra ha giocato bene ma nel secondo tempo dovevamo difendere meglio sul primo gol. E dopo il 2-1 sono mancate le zampate per il 3-1 e loro hanno trovato l'eurogol del pari. Nelle ultime partite avevamo giocato da squadra anche dietro, sempre corti e attenti. Stavolta nel secondo tempo siamo stati troppo disattenti. Milinkovic-Savic? È un generoso, anche se ha sbagliato alcune scelte nel finale. Quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. È un periodo in cui giochiamo bene ma non raccogliamo quanto meritiamo. Significa che bisogna dare ancora di più, a partire dalla partita di domenica con il Cagliari".

LAZIO-DINAMO KIEV 2-2

MARCATORI: 7' st Tsygankov (D), 9' st Immobile (L), 17' st Felipe Anderson (L), 34' st Moraes (D).

LAZIO: Strakosha; Wallace (40' st Nani), de Vrij, Radu; Basta (29' st Patric), Murgia (29' st Parolo), Leiva, Milinkovic, Lukaku; Felipe Anderson; Immobile. (Guerrieri, Bastos, Luis Alberto, Caicedo) All. Inzaghi.

DINAMO KIEV: Boyko; Kedziora, Burda, Kadar, Pivaric; Shaparenko (22' st Moraes), Buialsky; Tsygankov, Garmash, Morozyuk; Besedin. (Rudko, Shepeliev, Gonzalez, Khacheridi, Mykolenko, Alibekov) All. Khatskevich.

ARBITRO: Kruzlyak (Slovacchia).

NOTE: Ammoniti Pivaric (D), Murgia (L), Kadar (D), Garmash (D), Milinkovic (L), Lukaku (L), Boyko (D). Espulsi: Garmash (D)