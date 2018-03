Rock in Roma 2018: Jeff Beck sarà il protagonista della line up di giugno

Una prodezza straordinaria di Immobile, che realizza una rete con un colpo di tacco di manciniana memoria, consente alla Lazio di racimolare almeno un punto al termine, anzi oltre, di una gara non giocata particolarmente bene e che poteva davvero costare cara alla formazione di Inzaghi, ormai da qualche settimana in crisi, se non altro dal punto di vista dei risultati.

Il punto consente almeno di mantenere il quarto posto, con alle viste due gare sulla carta “abbordabili” con Bologna e Benevento da giocare all’Olimpico, ma solo dopo il ritorno di Coppa con la Dinamo Kiev…

GARA – Luis Alberto titolare, con Anderson e Milinkovic in panchina per la Lazio, che tiene quasi costantemente il pallino del gioco ma incide pochissimo, concedendo a Cragno parecchi momenti di tranquillità; dall’altra parte Lopez bada a non prenderle, i suoi uomini coprono bene gli spazi e fanno intravedere pericolosità nelle ripartenze sia pure soltanto accennate. Al 26’ l’equilibrio si spezza: Miangue sembra Cabrini nel 1978, scappa ad un Basta imbarazzante e crossa per Han che colpisce in mezzo all’area a colpo sicuro surclassando Radu; Strakosha compie un mezzo miracolo ma la palla, deviata dall’albanese e dalla traversa, “sbatte” in faccia a Pavoletti e finisce in rete. A questo punto la Lazio allunga il passo, e trova il pari dopo 10’ con Ceppitelli che per anticipare Lucas Leiva infila la propria porta su velenoso traversone di un Luis Alberto molto in ombra. Qualche minuto prima era andato in onda l’ennesimo capitolo della saga Var-Lazio, con Immobile che reclamava un rigore per un doppio contatto con Barella e Ceppitelli che Guida decideva non essere nemmeno degno di una “guardata” nel monitor. La ripresa ricalca l’andazzo della prima frazione con i biancocelesti a scorazzare il pallone da una parte all’altra del campo senza trovare le giuste verticalizzazioni ed il Cagliari a fare muro e punzecchiare di tanto in tanto. Al 73’ Luiz Felipe copre il pallone per impedire l’intervento di Pavoletti e stavolta Guida, che in primis lascia proseguire l’azione, si sofferma almeno per due minuti davanti al video e concede il rigore che Barella trasforma con freddezza da veterano. I romani si rifanno sotto e la palla buona capita sul piede di Nani che manda in curva un pallone splendidamente confezionato da Anderson. Il brasiliano, che non riusciamo a concepire in panchina in questa fase della stagione, calcia troppo debolmente in porta qualche istante dopo, ma poi, all’ultimo minuto di recupero, serve un’altra palla dolce ad Immobile che da posizione quasi impossibile impatta con il tacco e trova l’incrocio, eguagliando, con 34 reti stagionali, il record di Giorgio Chinaglia.

INZAGHI - "Così la corsa diventa dura per la Champions. A causa della Var siamo stati danneggiati di nuovo, è stata usata male. Sul rigore di Immobile nel primo tempo con un corretto uso della Var la partita si sarebbe indirizzata a nostro favore. Oggi nel primo tempo, rigore netto per noi e nessuno ha usato la Var, mentre sul rigore del Cagliari, che è indiscutibile, viene interrotto il gioco in movimento. Questo ci fa pensare male ma andiamo avanti".

CAGLIARI-LAZIO 2-2

RETI: Pavoletti (C) al 25', autorete di Ceppitelli (C) al 35', Barella (C) su rigore al 73', Immobile (L) al 95'.

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno; Castan, Romagna, Ceppitelli; Miangue, Barella (dal 45' st Dessena), Ionita (dal 22' st Deiola), Padoin, Faragò; Han (dal 36' st Farias); Pavoletti. A disp: Rafael, Crosta, Andreolli, Caligara, Ceter Valencia, Pisacane, Cossu, Giannetti. All: Lopez.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Ramos, De Vrij (dal 32' st Nani), Radu; Basta, Parolo (dal 20' st Felipe Anderson), Lucas Leiva, Lulic, Lukaku (dal 19' st Milinkovic-Savic); Luis Alberto; Immobile. A disp: Vargic, Guerrieri, Wallace, Patric, Bastos, Murgia, Jordao, Di Gennaro, Caicedo. All: Inzaghi.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata.

NOTE: Ammoniti Immobile (L), Lulic (L), Lucas Leiva (L), Ionita (C), Deiola (C), Radu (L).