Rock in Roma 2018: Jeff Beck sarà il protagonista della line up di giugno

Non inizia al meglio la settimana che porterà i giallorossi a sfidare il Barça, mercoledì sera, in una gara dall’esito apparentemente scontato ma che la Roma cercherà di mantenere incerto quanto basta per potersi giocare qualche chance nel match di ritorno, in un Olimpico che già da giorni registra il tutto esaurito.

A Bologna Di Francesco, privo di Under, sceglie di far riposare Dzeko concedendo l’ennesima possibilità al fin qui asfittico Schick; per il resto formazione titolare, a dimostrazione dell’importanza della partita considerando le sfide più agevoli delle rivali, impegnate in casa con le ultime due damigelle della classifica.

GARA – I capitolini sembrano in palla e cominciano bene impegnando subito l’esordiente Santurro, terzo portiere felsineo, con le conclusioni di Schick e De Rossi tra il 6’ ed il 7’ minuto. Il Bologna affronta la gara come se giocasse in trasferta, lasciando alla Roma il compito di fare gioco e schierandosi a protezione delle propria area; Di Francesco jr. , preferito a Destro, e Verdi tentano di assistere Palacio con ripartenze ficcanti e veloci che in qualche circostanza mettono in ambasce la retroguardia romanista. Al 17’ l’uscita di Nainggolan per un problema muscolare suona come un segnale sinistro ed infatti, appena un minuto dopo, i padroni di casa vanno in vantaggio con Pulgar che da 20 metri infila Alisson con un tiro preciso e angolato, approfittando di un rimpallo favorevole dopo un batti e ribatti che fa arrabbiare i giocatori romanisti perché Poli tocca chiaramente la sfera con la mano; un tocco che Irrati (ed il VAR Tagliavento) giudica evidentemente involontario. La Roma non ci sta e si butta all’assalto della porta di Santurro ma manca di precisione e di un pizzico di fortuna; l’occasione più ghiotta è per Strootman, che da due passi, a porta vuota, non riesce a fare di meglio che cogliere il palo. In contropiede Palacio avrebbe la palla buona per il raddoppio, ma gli anni passano per tutti ed il centravanti argentino non è abbastanza lucido, sbaglia il controllo e consente ad Allison di anticiparlo. Ad inizio ripresa Di Francesco innesta il 4-2-3-1 “alzando” Gerson e spostando Perotti nel ruolo di trequartista, ma la mossa non sembra produrre effetti perché i suoi calciatori sembrano abulici, come se fossero consapevoli che tanto, prima o poi, il pari arriverà… Per spezzare il pericoloso andazzo ci vuole il solito Dzeko che entra al posto di uno spentissimo El Shaarawy; la Roma si riaccende e comincia a premere con maggiore veemenza e determinazione. Al 31’ gli sforzi capitolini sono premiati: Perotti entra prepotentemente in area avversaria e centra per l’attaccante bosniaco, bravissimo a precedere Helander e realizzare il punto del pareggio. A questo punto il Bologna tira completamente i remi in barca mentre la Roma prova a vincerla ma Defrel e Perotti sprecano, lasciando invariato il risultato. Per il Bologna un punto insperato, per la Roma un rammarico in più.

DI FRANCESCO – “Nainggolan? Deve parlargli più il medico che io, ma per la mia esperienza uscire in quel modo lì con un problema a un flessore non è una cosa positiva. Il pari ci va stretto, secondo me abbiamo creato tanto, contro una squadra che si è difesa a oltranza. Abbiamo preso gol al primo tiro, poi abbiamo avuto le nostre occasioni con Defrel, Perotti ed El Shaarawy. Viviamo di giudizi, avessi vinto al 90' con gol di Defrel avrei fatto la mossa vincente...Abbiamo perso due punti per strada, ma l'analisi mia è diversa. Non sono soddisfatto, ma non lo sarei neanche se avessimo vinto".

BOLOGNA-ROMA 1-1

MARCATORI: Pulgar (B) al 18' pt; Dzeko (R) al 31' s.t.

BOLOGNA (4-3-3): Santurro; Torosidis (dal 32' s.t. Mbaye), De Maio, Helander, Masina; Poli, Pulgar, Donsah; Verdi (dal 45' s.t. Krejci), Palacio, Di Francesco (dal 26' s.t. Orsolini). A disp. Ravaglia, Romagnoli, Gonzalez, Keita, Nagy, Crisetig, Falletti, Destro, Avenatti. All. Roberto Donadoni.

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Strootman (dal 30' s.t. Defrel), De Rossi, Nainggolan (dal 17' p.t. Gerson); El Shaarawy (dal 16' s.t. Dzeko), Schick, Perotti. A disp. Skorupski, Lobont, Capradossi, Silva, Lu. Pellegrini, Peres, Jesus, Gonalons. All. Eusebio Di Francesco .

ARBITRO: Irrati di Pistoia

NOTE: Ammoniti: Santurro per comportamento non regolamentare, De Rossi e Pulgar per gioco scorretto, Palacio per proteste