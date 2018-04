Rock in Roma 2018: Jeff Beck sarà il protagonista della line up di giugno

La Lazio torna alla vittoria dopo tre giornate e lo fa rifilando un sonante 6-2 al malcapitato Benevento, già vittima all’andata di un’analoga goleada; al di là dei numeri però, la partita è stata per i biancocelesti molto più complicata del previsto, tanto che dopo un’ora di gioco, e con l’avversario ridotto in 10 per la precoce espulsione di Puggioni, i padroni di casa erano addirittura sotto per 1-2! Il largo successo finale rinfranca gli uomini di Inzaghi in vista di uno sprint Champions che si annuncia tutt’altro che semplice e del quarto di finale con il Salisburgo che rappresenterà un ostacolo comunque arduo da superare.

GARA – Il tecnico laziale deve rinunciare a diversi titolari ma preferisce non cambiare modulo; Bastos torna nel terzetto arretrato, Marusic e Patric fungono da esterni con Luis Alberto sulla linea di Parolo e Leiva e Anderson a rifinire per Immobile. De Zerbi, anch’egli privo di alcune pedine, rilancia Costa in difesa e punta sulla voglia di riscatto di Cataldi e Lombardi, ancora di proprietà della Lazio. Proprio l’esterno viterbese procura il primo brivido ai tifosi laziali con un diagonale al 2’ che finisce fuori di un soffio. Al 7’ sembra arrivare la svolta decisiva dell’incontro: imbucata di Leiva per Immobile che beffa il tentativo di fuorigioco degli avversari e cerca di scavalcare Puggioni con un pallonetto; il portiere riesce ad intercettare la sfera ma è già fuori dalla sua area e quindi viene espulso. Quando al 19’ lo stesso Immobile, stavolta servito da Anderson, realizza il vantaggio, ci si aspetta una gara in discesa e senza intoppi. Ma il Benevento non è di questo avviso e la Lazio forse ne sottovaluta la capacità di vendere cara la pelle. Così al 23’ è proprio Cataldi, su punizione, a beffare il non incolpevole Strakosha per l’1-1 che permane fino al riposo nonostante i tentativi di Leiva, Immobile, Anderson e perfino Patric. Ad inizio ripresa Inzaghi inserisce Caicedo per l’incerto Bastos arretrando Marusic e allargando Felipe Anderson sulla destra. Inizialmente gli esiti sono disastrosi perché, al 7’, i giallorossi passano addirittura in vantaggio: fuga a perdifiato sull’out di destra di Lombradi che supera Patric e serve Guilherme che batte Strakosha prendendolo in controtempo! La Lazio ovviamente si riversa nella metà campo avversaria ed al 15’ trova il pareggio grazie ad un gioiellino di Luis Alberto che serve Caicedo con un colpo sotto, il gigante d’ebano è bravo a controllare il pallone e battere Brignoli con un diagonale felpato e preciso. Poco dopo l’attaccante ecuadoregno ci riprova, ma stavolta il portiere campano riesce a deviare in angolo. Al 21’ la Lazio passa in vantaggio grazie a de Vrij che incorna alla perfezione un angolo del solito Luis Alberto. Ormai la partita è cambiata, gli ospiti non ce la fanno più a reggere l’impatto in inferiorità numerica e lo svantaggio li demoralizza al punto che Brignoli sbaglia completamente un rinvio servendo Immobile che lo supera per il 4-2 che certifica anche la centesima rete stagionale per la compagine biancoceleste. Al 38’ anche Lucas Leiva timbra il cartellino con una conclusione a parabola dai 25 metri. Chiude Luis Alberto dal dischetto (rigore procurato da Nanì). Tutto è bene quel che finisce bene, ma certo la sofferenza è stata superiore a qualsiasi aspettativa…

INZAGHI - "Era importante la gara di oggi, la squadra è rimasta lucida e ha cercato di mettere a posto la partita fino alla fine. Stato di forma? Ci aspetta un bel tour de force, dovrò essere bravo a scegliere gli uomini giusti ma siamo abituati, abbiamo voluto a tutti i costi la semifinale di Coppa Italia, persa al quindicesimo rigore. Abbiamo voluto superare il turno europeo. Tifo Milan nel derby milanese? Lo guarderò perché sarà una grande partita".

LAZIO-BENEVENTO 6-2

MARCATORI: Immobile (L) al 19', Cataldi (B) al 21', Guilherme (B) al 7' s.t., Caicedo (L) al 15' s.t., De Vrij (L) al 21' s.t., Immobile (L) al 23' s.t., Lucas Leiva (L) al 38' s.t., Luis Alberto (L, rig.) al 46' s.t.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha, Bastos (dal 1' s.t. Caicedo), De Vrij, Luiz Felipe, Marusic, Parolo (dal 29' s.t. Milinkovic-Savic), Lucas Leiva, Luis Alberto, Patric, Felipe Anderson, Immobile (dal 29' s.t. Nani). A disp. Guerrieri, Vargic, Caceres, Basta, Di Gennaro, Murgia. Allenatore: S. Inzaghi.

BENEVENTO (5-3-2): Puggioni, Lombardi, Djimsiti, Costa, Tosca, Letizia (dal 20' s.t. Venuti), Cataldi, Sandro, Djuricic (dal 28' s.t. Del Pinto), Iemmello (dal 10' p.t. Brignoli), Guilherme. A disp. Rutjens, Billong, Gyamfi, Volpicelli, D'Alessandro, Sanogo, Brignola, Coda. Allenatore: De Zerbi.

ARBITRO: Calvarese di Teramo

NOTE: Espulso Puggioni al 7' per aver interrotto una chiara occasione da gol con un fallo di mano. Ammoniti: Letizia, Brignoli, Sandro, Costa.