"I Papi di Napoleone" in mostra al Museo Napoleonico

Pur compressa tra le due sfide con il Barcellona, la gara contro la Fiorentina rappresentava per la Roma un appuntamento importante, e da non fallire, per mantenere la terza posizione in solitaria in attesa del derby di domenica prossima.

Invece i giallorossi non solo non hanno superato i viola (alla sesta vittoria consecutiva!) ma sono addirittura usciti sconfitti dall’Olimpico al termine di una gara certamente sfortunata (tre legni colpiti) ma altrettanto certamente non ben giocata; la sensazione, al di là della “distrazione” blaugrana è quella che la compagine di Di Francesco abbia perso un po’ di compattezza, pagando oltre misura la forma non proprio eccellente di alcuni elementi cardine della squadra, a partire da Nainggolan, capitano di giornata, rientrato in campo dal primo minuto dopo l’infortunio di Bologna che lo aveva tenuto fuori al Camp Nou.

GARA – Privo degli infortunati Perotti ed Under, Di Francesco rinuncia a Florenzi, De Rossi e Kolarov rilanciando dall’inizio il deludente Gonalons, Juan Jesus e Peres. Davanti si rivede Defrel a spalleggiare Dzeko insieme al faraone El Shaarawy. Anche Pioli deve fare i conti con assenze importanti (Badelj e Chiesa) ed affianca Eysseric a Saponara alle spalle dell’unica punta Simeone. La Roma non ha nemmeno il tempo di organizzare i suoi attacchi che già è costretta a rincorrere i viola che passano al primo tentativo: centro di Saponara dal fondo e Benassi insacca d’interno. I giallorossi, sia pure in modo non proprio organizzato ed armonico, si riversano nella metà campo avversaria e Dzeko, “omaggiato” da Sportiello, spolvera il palo alla sinistra del portiere ospite; lo stesso bosniaco pecca d’egoismo qualche minuto più tardi e spara addosso a Sportiello, bravissimo, qualche minuto prima, su una sassata di Strrotman. La Fiorentina si difende con ordine, serra gli spazi e cerca di sfruttare al massimo le poche occasioni che riesce a crearsi; al 39’ Fazio perde palla in fase di rilancio e ne approfitta Simeone che prende d’infilata Manolas, resiste al ritorno “fisico” di Peres e batte Alisson per uno 0-2 certamente troppo pesante per quanto visto in campo. Nella ripresa l’inconcludente Defrel lascia il posto a Schick ed il ceco al 10’ serve a Nainggolan la palla giusta per accorciare le distanze ma il belga calcia debolmente sul portiere in uscita. Dzeko sembra incontenibile ma per un verso o per l’altro non riesce ad essere decisivo, fallendo almeno tre occasioni da rete. Entrano anche Florenzi e Kolarov per aumentare la pressione giallorossa mentre gli ospiti si limitano a difendere senza affacciarsi mai dalle parti del portiere romanista. Che la partita sia ormai segnata si capisce quando prima Schick e poi Fazio concludono di testa nel giro di un minuto ma in entrambi i casi la sfera colpisce la traversa con Sportiello comunque apparentemente ben piazzato. Nei minuti finali la buona volontà dei padroni di casa è pari alla confusione ed il risultato non cambia più.

DI FRANCESCO – “La Fiorentina ha pensato molto di più a difendersi, ma tutto quello che abbiamo costruito non è bastato: abbiamo tirato 20 volte contro tre. Quando recuperi una palla sui 25 metri e non concretizzi è un demerito ma lavori con i concetti giusti. Ne abbiamo cambiati cinque? Certi giocatori non possono fare sempre 90 minuti. Kolarov doveva tirare il fiato, non cerchiamo cose che non esistono. Si parla troppo del risultato, io faccio il tecnico e dico che la Roma meritava di più. Brava la Fiorentina a concretizzare. Ci prendiamo la sconfitta e andiamo a casa".

ROMA-FIORENTINA 0–2

MARCATORI: Benassi al 7’, Simeone al 39’ p.t.;

ROMA (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Manolas (dal 13’ s.t. Kolarov), Fazio, Juan Jesus; Nainggolan, Gonalons, Strootman (dal 23’ s.t. Florenzi); Defrel (dal 1’ s.t. Schick), Dzeko, El Shaarawy (Lobont, Skorupski, Pellegrini, Capradossi, De Rossi, Gerson, J. Silva). Allenatore: Di Fracesco.

FIORENTINA (4-3-2-1): Laurini, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Dabo; Eysseric (dal 14’ s.t. Gil Dias), Saponara (dal 25’ s.t. Milenkovic); Simeone (dal 44’ s.t. Falcinelli) (Cerofolini, Dragowski, Olivera, Cristoforo, Sottil, Lo Faso, Hristov, Gaspar): All. Pioli.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna.

NOTE: spettatori 41.728, incasso 1.259.336 euro. Ammoniti: Hugo, Laurini ed El Shaarawy per gioco scorretto, Dzeko per simulazione, Juan Jesus per comportamento non regolamentare, Bruno Peres per proteste. Angoli: 9-1. Recupero: 0‘ p.t., 5‘ s.t..