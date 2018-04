"I Papi di Napoleone" in mostra al Museo Napoleonico

Serviva la partita perfetta: concentrazione, carica agonistica, freddezza, consapevolezza, lucidità, calore del pubblico e qualcosa d’imponderabile, una mossa a sorpresa che scompaginasse il prestabilito, il previsto, l’ineluttabile. E così è stato; la Roma migliore della stagione, forse la più bella degli ultimi 5-6 anni, ha schiantato letteralmente la “corazzata” Barça, apparsa per lunghi tratti della partita una piccola imbarcazione allo sbaraglio, travolta, scossa, sommersa e affondata dai marosi giallorossi. I protagonisti in campo hanno dato tutto e forse di più, sbagliando quasi nulla e superando a volte i loro stessi limiti; Di Francesco c’ha messo l’imponderabile, azzardando uno schieramento mai provato quest’anno, che abiurava in parte al suo credo tattico e che puntava su calciatori spesso bistrattati o perennemente in discussione come Schick e Juan Jesus, tanto per citarne un paio. Modulo di partenza 3-4-1-2 con tutte le pedine al loro posto, perfettamente a loro agio come se mai fossero state poste diversamente sulla scacchiera. E dall’altra parte Valverde non ha capito niente, non ha saputo opporre una contromossa che apparisse tale, tradito anche dai suoi migliori elementi, a cominciare da un Messi che, avesse portato un altro nome sulle spalle nessuno lo avrebbe notato…

La semifinale conquistata, davanti ad un Olimpico gremito come ai vecchi tempi, riporta la Roma ai fasti del 1984, e la circostanza che l’unica potenziale rivale certa, al momento, sia proprio il Liverpool, accende nei tifosi ed in tutto l’ambiente giallorosso, una voglia spasmodica di sognare davvero in grande, come forse neppure il più ottimista dei suoi sostenitori avrebbe mai potuto osare e sperare. Domenica ci sarà il derby per difendere comunque il terzo posto in classifica, ma da ieri sera la testa è già oltre.



GARA – Il primo lampo, che si rivelerà un tenue fuoco di paglia, è degli ospiti con Messi che serve Sergi Roberto, ma il suo tiro è reso innocuo da Alisson, che ignora ancora quanto la sua serata risulterà più tranquilla del previsto. Al 6’ l’equilibrio si spezza e comincia ad alimentarsi la speranza: De Rossi imbuca per Dzeko che si fa beffe di Jordi Alba e dell’inadeguato Umtiti e supera Ter Stegen, lento ad accennare l’uscita; 1-0 e palla al centro. Nainggolan ritrova confidenza con il suo vecchio ruolo alle spalle delle punte, crescono anche Strootman e Fazio, mentre Schick, che pure resterà a secco, sembra quello acquistato in estate per 40 milioni di euro: tonico, attento e delizioso nei tocchi. Al 14’ ed al 19’ il ceko non è preciso di testa da buona posizione, mentre al 32’ Piqué, in uno dei suoi rari momenti di lucidità, lo ferma in scivolata. Al 37’ il portiere tedesco si oppone allo straripante Dzeko, concedendo al Barcellona di tornare negli spogliatoi col passivo minimo. Nella ripresa si attende la risposta blaugrana che invece non arriverà mai, se non nei minuti finali; è ancora la Roma ad azzannare alle caviglie un avversario stanco (almeno mentalmente), che mai in questa stagione aveva conosciuto la sconfitta, e forse per questo pericolosamente adagiato sulla fallace consapevolezza di poter risolvere la “grana” in qualsiasi momento. Al 12’, in perfetta “media impresa” (“servirebbe un goal ogni mezzora” si diceva alla vigilia), la Roma raddoppia: stavolta il filtrante per Dzeko è di Nainggolan; il bosniaco difende la sfera con impeto e Piqué gli si aggrappa come un bambino che non vuole scendere dalle giostre, trascinandolo a terra a due passi dalla porta; Turpin ci pensa un bel po’, lasciando l’Olimpico con il fiato sospeso, poi, dopo aver ascoltato il giudice di porta (in Europa esistono ancora), assegna il sacrosanto rigore che De Rossi trasforma con freddezza pari alla rabbia, riscattando l’autorete dell’andata. Ora il miracolo appare possibile, il diavolo non è brutto come sembrava e la Roma sembra possedere tutte le carte in regola per annientarlo; ci provano Strootman, Nainggolan ed ancora De Rossi. L’occasione migliore è per il neo entrato El Shaarawy; quando la sua deviazione a colpo sicuro, sia pure da posizione difficile, viene respinta con un guizzo felino da Ter Stegen la folla si divide: da una parte cresce la convinzione nonostante manchino ormai soltanto 10’ alla fine, dall’altra serpeggia la sensazione che l’impresa resterà un sogno, ma che comunque la squadra meriterà gli applausi. Tre minuti dopo, al 37’, Manolas caccia i cattivi pensieri dalle teste giallorosse e Messi dalla coppa più prestigiosa: angolo di Under, altro subentrato, e testa del greco, stavolta nella porta giusta. L’Olimpico esplode, ci siamo quasi! Valverde esce dal suo torpore e tenta tardivamente di correggere l’assetto della sua squadra squinternata; entrano Dembele e Paco Alcacer: la partita diventa una corrida con Manolas, galvanizzato dalla rete, che respinge qualsiasi cosa passi dalle sue parti. Il brivido finale lo provoca proprio Dembele che cerca di beffare Alisson fuori dai pali con un pallonetto da 25 metri che i sospiri dei tifosi fanno terminare alto di un soffio. Non c’è più tempo per altro; finisce la gara e iniziano le feste, in campo, negli spogliatoi, sugli spalti, nelle strade di Roma…

DI FRANCESCO - "Noi ci credevamo veramente, nello spogliatoio ho abbracciato tutti i ragazzi ma poi gli ho detto che domenica abbiamo il derby. La nostra forza è guardare avanti, e ambire sempre a qualcosa di più. Perché non credere di arrivare in finale a Kiev? Non dobbiamo dire "come va, va", sarebbe un accontentarsi, invece noi ci vogliamo andare, questo è il nostro obiettivo. Più dell'aspetto tattico, quello che ha contato stasera è stata la mentalità, la nostra aggressività, mettere i 3 attaccanti vicini ci ha consentito di ripartire più velocemente. Quello di stasera è il giusto premio al grande lavoro che abbiamo fatto in Europa. Schick? Un grande, il nuovo sistema l'ho creato proprio per aiutarlo, è stato pericolosissimo con un paio di conclusioni e a livello tattico quasi perfetto. Adesso è giusto festeggiare. Io? Festeggerò coi miei figli e la mia famiglia a casa, poi si potrà sempre festeggiare più in là qualcosa di più importante".

ROMA-BARCELLONA 3-0

MARCATORI: Dzeko al 6' p.t.; De Rossi su rig. al 13', Manolas al 30' s.t.

ROMA (3-4-1-2): Alisson; Manolas, Fazio, Juan Jesus; Florenzi, De Rossi, Strootman, Kolarov; Nainggolan (dal 32' s.t. El Shaarawy); Dzeko, Schick (dal 28' s.t. Under) (Skorupski, Bruno Peres, Gerson, Pellegrini, Gonalons). All. Di Francesco.

BARCELLONA (4-4-2): Ter Stegen; Semedo (dal 40' s.t. Dembele), Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Sergi Roberto, Rakitic, Busquets (dal 40' s.t. Paco Alcacer), Iniesta (dal 36' s.t. André Gomes); Messi, Suarez (Cillessen, Vermaelen, Denis Suarez, Paulinho). All. Valverde.

ARBITRO: Turpin (Francia)

NOTE: spettatori 56.575, incasso 3.674.762 euro. Ammoniti: Fazio per proteste, Juan Jesus, Piqué e Messi per gioco scorretto, Suarez per comportamento non regolamentare. Angoli: . Recupero: 0‘ p.t., 4‘ s.t..