"I Papi di Napoleone" in mostra al Museo Napoleonico

Un incubo! La Lazio si butta via in meno di un quarto d’ora, subendo addirittura tre reti nel giro di quattro, terribili, minuti. Un crollo incredibile e per certi versi impensabile non soltanto alla vigilia ma anche nel corso della gara, condotta su ritmi compassati, senza rischiare praticamente nulla per lunghi tratti, fino al subitaneo pareggio dei padroni di casa dopo il vantaggio siglato da Immobile, ieri sera bravissimo e lesto a scavalcare la linea difensiva avversaria ma non proprio precisissimo sotto rete.

Da quel momento la partita cambiava e la difesa laziale, apparsa quasi granitica ed insuperabile, cominciava a sfaldarsi, a sgretolarsi come fosse eretta sulla sabbia, senza che una sostituzione, una “cattiveria”, una “moina” per perdere tempo, consentisse ai biancocelesti di riattaccare la spina e riaccendere una luce che si era ormai inesorabilmente spenta. Un’eliminazione simile oltretutto rischia di abbattere anche moralmente il gruppo, chiamato domenica sera ad affrontare il derby in condizioni psicofisiche francamente impensabili rispetto a pochissimi giorni fa, prima che le clamorose rimonte europee, ribaltassero ogni pronostico.

GARA – Il primo tempo scorre veloce senza intoppi e paure; il Salisburgo sembra perfino troppo docile, tiene la palla e cerca di portarsi in avanti ma pare non avere la giusta determinazione, la carica agonistica, la necessaria spavalderia per tentare la rimonta; la Lazio controlla con calma ed anzi si rende pericolosa in almeno due circostanze con la propria punta di diamante, che prima cicca di sinistro un pallone scucchiaiato da Milinkovic e poi spara su Walke, che si salva di piede, dopo un pregevole colpo di tacco di un ispirato Luis Alberto. La squadra della Red Bull si vede solo con un tiro di alleggerimento di Hwanga che Strakosha doma a terra senza problemi. Alla ripresa delle ostilità il canovaccio non cambia di una virgola; i biancocelesti controllano e colpiscono in contropiede, sempre con lanci “ficcanti” a superare i difensori e con Immobile abile a presentarsi davanti al portiere. Nel primo caso, su lancio di Ramos, il centravanti tenta di scavalcarlo ma il pallonetto è troppo basso e Walke intercetta; nel secondo invece, servito da Luis Alberto, Immobile fredda l’estremo difensore austriaco con una conclusione che s’infila all’incrocio dei pali per il vantaggio che potrebbe chiudere gara e qualificazione. Ma la Lazio non finisce ancora di festeggiare che si ritrova già sul pareggio: Dabbur arriva facilmente ai confini dell’area laziale e complice una deviazione di Ramos trafigge Strakosha. Inzaghi prova ad innervare forze fresche con Lukaku e Anderson in luogo di Basta (con Lulic che trasloca a destra) e Milinkovic. Schlager scuote il palo alla sinistra del portiere laziale ma la compagine di Inzaghi non percepisce il pericolo imminente, anzi al 26’ Luis Alberto avrebbe sul destro la palla del raddoppio dopo una discesa irresistibile di Anderson che crea superiorità numerica (tre contro uno); il brasiliano sceglie di riporre la sua fiducia nello spagnolo anziché in Immobile, ma il fantasista “platinato” sbaglia completamente il tiro, agevolando clamorosamente la “bloccata” di Walke. Sul ribaltamento di fronte il Salisburgo trova un buco clamoroso sulla sinistra dello schieramento laziale (Luis Alberto è davanti e Lukaku non difende come Lulic) così che Haidara può calciare dai 25 metri senza alcuna opposizione, superando un incertissimo Strakosha, lento, troppo lento,nello scendere a terra sulla sua destra. Il Salisburgo imperversa, la Lazio non c’è più; altra azione e altro goal: stavolta è il coreano Whang a prendere d’infilata un irriconoscibile De Vrij mentre Radu, in scivolata, devia ancora una volta nella propria porta. Alla Lazio, più di 100 goals in stagione, ne servirebbe uno per passare il turno ma a segnare sono ancora gli austriaci: azione d’angolo e Lainer, in perfetta solitudine sul secondo palo, insacca di testa in tuffo. Per i padroni di casa è il tripudio, per i capitolini l’Apocalisse! Inzaghi butta dentro perfino Nanì, come sempre spaesato e senza mordente, al posto di uno stremato Lucas Leiva (forse l’unico a strappare la sufficienza nel marasma collettivo), ma ormai non c’è più tempo, non c’è più forza, non ci sono più idee. La Lazio si ferma, scende ingloriosamente dal tram europeo, dopo una corsa avvincente, a tratti bellissima, che aveva fatto sperare addirittura in qualcosa di veramente importante; ora non è il momento di gettare tutto alle ortiche, ma è chiaro che un attento esame di coscienza da parte di tecnico, squadra e società s’impone nel modo più assoluto se si vorrà proseguire nei prossimi anni un cammino di crescita iniziato nella scorsa stagione.

INZAGHI – “Dopo essere stati in vantaggio c'è stato il nostro black out, che non ci voleva. In quel momento avevamo la qualificazione in pugno. E purtroppo c'è tanta amarezza. Ma domenica abbiamo subito una grande chance per rialzarci e ripartire. Nel calcio queste serate ci stanno, ci servirà da lezione. Spiace non aver regalato una semifinale che era lì a un passo. Ma in Europa nessuno ti regala niente, e il Salisburgo ha meritato la qualificazione. La differenza l'hanno fatto i nostri errori davanti, dovevamo essere più forti, avevamo tutte le qualità per passare il turno. Dobbiamo ripartire da questa partita".

SALISBURGO-LAZIO 4-1

MARCATORI al 10' s.t. Immobile (L), al 12' s.t. Dabbur (S), al 27' s.t. Haidara (S), al 29' s.t. Hwang (S), al 31' s.t. Lainer (S)

SALISBURGO (4-3-3) Walke; Lainer, Ramalho, Caleta Car, Ulmer; Haidara, Schlager, Berisha; Yabo (dal 39' s.t. Minamino), Hwang (dal 34' s.t. Gulbrandsen), Dabbur. (Stankovic, Pongracic, Wolf, Farkas, Mwepu). All.: Rose.

LAZIO (3-5-2) Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Basta (dal 15' s.t. Lukaku), Parolo, Leiva, Milinkovic (dal 24' s.t. Felipe Anderson5), Lulic; Luis Alberto, Immobile. (Guerrieri, Caceres, Murgia, Nani, Caicedo). All.: S.Inzaghi.

ARBITRO Skomina (Slovenia).

NOTE Angoli: 8-3 per il Salisburgo. Ammoniti: Ulmer, Leiva, Luiz Felipe per gioco falloso; Milinkovic per proteste; Walke e Ramalho per comportamento non regolamentare. Recupero: 0' e 4'. Spettatori: 30.000.