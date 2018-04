"I Papi di Napoleone" in mostra al Museo Napoleonico

Finisce 0-0, il quinto nella giornata di serie A più povera di reti della stagione, una partita che potremmo definire non bellissima ma che rispecchia appieno le caratteristiche del derby, specie in virtù di quelle che erano le previsioni della vigilia. E’ stato un derby “tirato”, duro senza sconfinare nella cattiveria, emozionante sugli spalti e vibrante in campo. Anche se le occasioni da rete non sono state moltissime.

Il pari forse va un po’ stretto alla Roma, che colpisce due legni nella parte finale dei due tempi, ma la Lazio non ha demeritato, anzi, mostrando di aver recuperato a tempo di record lo shock post Salisburgo. Il nulla di fatto alla fine accontenta entrambe perché i giallorossi non intaccano minimamente l’impresa di Champions e gli uomini di Inzaghi restano saldamente agganciati al treno “europeo” anche se di fatto perdono una posizione in virtù dello scontro diretto con la Roma perso nella gara di andata.

LE CURVE - Lo spettacolo delle due curve lascia senza fiato all’ingresso delle squadre in campo; in Sud alcuni dei monumenti più importanti di Roma, in penombra, fanno da sfondo al fiume Tevere che “culla” Romolo e Remo allattati dalla Lupa; la scritta sottostante dice: “una lupa i gemelli nutre… e si chiama Roma la sovrana del mondo”. Dalla parte opposta tanti cartoncini bianchi e celesti fanno da sfondo ad un enorme “1900” scritto in blu; al centro un telo riporta l’effige di un’aquila poggiata su un vecchio gagliardetto stile anni 70’-80’; la scritta sottostante è: “Ciò che nasce puro più grande vivrà”. Applausi

GARA – Lo sprint iniziale è laziale; i biancocelesti cercano subito di sbloccare la contesa ma nonostante “facciano” la partita non riescono a scalfire i guanti di Alisson che resta di fatto inoperoso. Immobile gira un po’ a vuoto e viene colto per ben otto volte al di là della linea giallorossa, molto ligia nell’applicare la tattica del fuorigioco. L’occasione più ghiotta capita a Parolo che sfrutta una clamorosa indecisione tra Jesus e Kolarov ma il suo “collo” destro finisce due spanne sopra la traversa. Ancora il centrocampista azzurro riceve al 29’ da Milinkovic (non ancora ai suoi livelli ma cresciuto parecchio rispetto alle ultime esibizioni) ma invece di stopparla con calma tenta una deviazione al volo non centrando la porta. Nell’ultimo quarto d’ora cala la Lazio e crescono i giallorossi che al 37’ confezionano l’azione più bella del primo tempo e per un’inezia non passano in vantaggio: imbucata di Nainggolan (nel frattempo avanzato da Di Francesco per assistere meglio Dzeko vista la scarsa vena di Schick) per Bruno Peres che taglia in area ed in diagonale batte Strakosha ma coglie il palo dalla parte opposta. Poco dopo Dzeko non arriva per un pelo su uno dei rari traversoni di Kolarov. Si va al riposo sullo 0-0 e con 4 ammoniti (3-1 per la Lazio) a testimonianza di una gara combattuta davvero.

La ripresa sembra la fotocopia del primo tempo; Lazio più manovriera, Roma sorniona e pronta a ripartire. Al 7’ errore di Manolas che “lancia” Immobile, ma il centravanti non è abilissimo nell’ultimo controllo e la difesa romanista recupera. Di Francesco inserisce Under per Schick nel tentativo di rivitalizzare il fronte offensivo, la contromossa di Inzaghi arriva con Lukaku per Lulic (esausto) e Luis Alberto per Anderson (che non gradisce molto…). Al 16’ Marusic tira debolmente ed Alisson blocca a terra; poco dopo Milinkovic approfitta di un errore di Peres e di esterno serve Immobile che tenta la difficile deviazione al volo ma non centra lo specchio. Al 30’ Manolas si arrende ad un dolore muscolare e subentra Florenzi con Kolarov che scala nei tre di difesa e Peres dirottato a sinistra. Ci prova Luis Alberto ma la palla finisce di poco a lato. Poi, al 35’, arriva l’episodio che potrebbe cambiare il corso della sfida: Radu trattiene per la maglia il vivace Under e rimedia il secondo giallo finendo anzitempo negli spogliatoi. Inzaghi toglie Immobile per Bastos, abbassa Marusic e si schiera con un 4-4-1 nel quale Milinkovic funge da falso nove. Nella Roma entra El Shaarawy per un più offensivo 4-2-3-1 e la partita comincia a pendere decisamente dalla parte della Roma che “fiuta” la possibilità di conquistare i tre punti. Nonostante questo è ancora Marusic a trovarsi da solo davanti ad Alisson (sempre servito da Milinkovic) ma El Shaarawy è prodigioso nel recuperare e spedire la palla in angolo rischiando l’autorete. Inizia poi lo “Dzeko show”: il bosniaco ha tre palle giocabili per chiudere il match e le sfrutta anche bene; al 45’ si vede respingere da Strakosha un bel colpo di testa su cross di Under, poi, al 46’ colpisce la traversa, sempre di testa, anticipando Bastos, ed infine, nell’azione successiva, sfiora il palo con una bellissima conclusione dal limite. Proprio all’ultimo respiro Milinkovic scorge Alisson fuori dai pali e tenta il goal impossibile con un pallonetto da 40 metri ma la palla si spegne lontana (di poco) dai pali romanisti. Finisce senza reti e non è detto, per entrambe, che sia un male…

DI FRANCESCO - “A me piace vedere un altro genere di prestazioni, ma oggi non potevo chiedere di più. C’era poca lucidità, dobbiamo ritrovarla. Per crescere davvero in quest’ambiente dobbiamo trovare la capacità di trattare tutte le partite allo stesso modo: non si poteva non considerare importante questa con la Lazio, ma è stata vissuta in modo diverso dal solito derby. Dobbiamo imparare ad avere sempre lo stesso atteggiamento, in campionato e in Champions, con le grandi e con le piccole. È stata una partita sporca, non bella, molto complicata. La Lazio è stata più determinata e molto abile a obbligarci a giocare in un certo modo e noi ci siamo mossi male, soprattutto davanti. Abbiamo affrontato una squadra aggressiva e molto fisica e le va dato il giusto merito. Quando abbiamo avuto la possibilità di aggirarli con soluzioni esterne, abbiamo avuto le nostre occasioni, soprattutto con Nainggolan dietro le punte. Il gol però non è arrivato”.

INZAGHI - "Voglio fare i complimenti ai ragazzi che sono stati bravissimi. Non era semplice ma abbiamo reagito alla grande dopo l’eliminazione dall’Europa League. Siamo sempre stati in partita e siamo stati sempre lucidi: probabilmente con un pizzico di precisione in più avremmo potuto anche vincere. Poi in dieci abbiamo sofferto un po’ ma per il resto non abbiamo concesso quasi niente a una grande Roma. Ce la siamo giocata fino alla fine nonostante la trasferta europea e nonostante abbia cambiato pochissimo. Ho fatto i complimenti alla squadra. La gara di giovedì è stata una macchia che però non deve cancellare otto mesi di grande lavoro. Abbiamo vinto la Supercoppa, siamo usciti ai rigori in semifinale di Coppa Italia e ai quarti dall’Europa League. Probabilmente nella corsa Champions siamo degli intrusi, almeno secondo i pronostici di inizio stagione, ma dopo 32 partite non è un caso. Ora siamo lì e ci giocheremo le nostre carte nel migliore dei modi e lotteremo fino alla fine".

LAZIO-ROMA 0-0

LAZIO (3-5-1-1) Strakosha; Luiz Felipe, de Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic (dal 14’ s.t. Lukaku); Felipe Anderson (dal 14’ s.t. Luis Alberto); Immobile (dal 37’ Bastos). A disp. Guerrieri, Vargic, Caceres, Wallace, Basta, Murgia, Di Gennaro, Nani, Caicedo. All. Inzaghi.

ROMA (3-4-2-1): Alisson; Fazio, Manolas (dal 29’ s.t. Florenzi), Jesus; Bruno Peres (dal 36’ s.t. El Shaarawy), Strootman, De Rossi, Kolarov; Nainggolan, Schick (dal 10’ s.t. Under); Dzeko. A disp: Skorupski, Lobont, Capradossi, Lu. Pellegrini, Silva, Lo. Pellegrini, Gonalons, Gerson, Antonucci. All. Di Francesco.

ARBITRO Mazzoleni di Bergamo

NOTE Espulso Radu (L) al 35’ s.t. Per doppia ammonizione (entrambe per gioco falloso). Ammoniti Leiva, Juan Jesus, Luiz Felipe, Strootman per gioco falloso. Tiri in porta 1-2 (un palo e una traversa). Tiri fuori 5-5. Angoli 7-2. In fuorigioco 8-1. Recuperi: 0 pt, 4’ st.