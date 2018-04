Canaletto: fino al 19 agosto 2018 il Museo di Roma Palazzo Braschi celebra il grande pittore veneziano

Il rischio di sottovalutare l’impegno in vista della sfida al Liverpool di martedì sera c’era tutto ma la Roma stavolta dimostra maturità e concentrazione, archiviando senza neppure soffrire troppo la trasferta di Ferrara con un secco 0-3 che lascia poco spazio all’immaginazione. I giallorossi hanno fatto quello che dovevano, lanciando un chiaro messaggio ai loro rivali: noi ci siamo nonostante la Champions!

GARA – Di Francesco mette a riposo Dzeko e Kolarov (nemmeno convocato), rilanciando titolare Schick; Gonalons comanda il centrocampo mentre dietro a sinistra va Silva, al suo esordio in maglia giallorossa. Semplici manda in campo la formazione migliore possibile con Paloschi ed Antenucci riferimenti d’attacco. In avvio la Roma appare un po’ rallentata ma i padroni di casa non sanno approfittarne. All’11’ ci prova con scarsa fortuna Lazzari ed un minuto dopo quando Fazio interviene con veemenza su Antenucci in molti pensano al rigore che però Tagliavento (con l’apporto silente del VAR?) non concede. La Spal si ferma lì mentre la squadra ospite cresce con il passare dei minuti, prende in mano il centrocampo e sfrutta gli inserimenti di Nainggolan per rendersi sempre più pericolosa. Al 22’ El Shaarawy, evidentemente in cerca di una maglia per Anfield, conclude a lato, poi, al 23’ è Meret a negargli la gioia del goal. Al 33’ la Roma passa: Pellegrini ruba palla e centra per Strootman, anticipato maldestramente da Vicari che buca il proprio portiere. Poi, al 46’ è ancora El Shaarawy a trovare pronto Meret. Alla fine della prima frazione il computo delle conclusioni in porta è di 10-1 per la Roma e la cosa fa infuriare alquanto Di Francesco che vorrebbe maggior concretezza in area di rigore. Nella ripresa ci si aspetterebbe la reazione dei ferraresi, magari contando sul famoso “calo di concentrazione” dei giallorossi, ma al 7’ gli stessi mettono il risultato al sicuro con Nainggolan che dal limite, in diagonale, trafigge Meret. Poco dopo Alisson è pronto su Paloschi e lo stesso fa il portiere spallino su El Shaarawy, sfortunato nelle conclusioni. Al 15’ arriva il primo goal in A di Schick che di testa, ancora su assist di Pellegrini, rompe finalmente l’incantesimo. C’è ancora il tempo per un paio di tentativi di Paloschi e Antenucci e per l’ennesimo palo della stagione giallorossa (ovviamente lo coglie El Shaarawy), poi tutti a casa: la Spal a meditare sulle sue paure, la Roma a sognare grandi conquiste.

DI FRANCESCO - "Oggi i ragazzi mi sono piaciuti tantissimo. Siamo stati molto bravi ad interpretare la partita, contro una squadra che in casa spesso ha messo in difficoltà anche squadre più blasonate. La prestazione dei miei mi ha soddisfatto molto fin da subito. Siamo cresciuti nella mentalità, perché non era facile isolarci dal contesto in cui viviamo adesso per preparare al meglio questa partita: questo è il cambio di passo che la squadra deve avere nel preparare le gare".

SPAL-ROMA 0-3

MARCATORE Al 33' p.t. autogol Vicari; al 7' s.t. Nainggolan, al 15' s.t. Schick.

SPAL (3-5-2) Meret (dal 34' s.t. Gomis); Cionek, Vicari (dal 38' Grassi), Felipe; Lazzari, Everton Luiz, Schiattarella (dal 1' s.t. Simic), Kurtic, Mattiello; Antenucci, Paloschi. (Marchegiani, Vaisanen, Salamon, Drame', Schiavon, Vitale, Viviani, Bonazzoli, Floccari). All.: Semplici.

ROMA (4-3-2-1) Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Silva; Pellegrini (dal 33' s.t. Gerson), Gonalons, Strootman (dal 22' s.t. Under); Nainggolan (dal 28' s.t. Perotti), El Shaarawy; Schick. (Skorupski, Lobont, Juan Jesus, Capradossi, Florenzi, Lu. Pellegrini, De Rossi, Dzeko, Antonucci). All.: Di Francesco.

ARBITRO Tagliavento di Terni.

NOTE Ammoniti: Vicari, Strootman, Everton Luiz, Schiattarella, Grassi. Angoli: 3-2 per la Roma. Recupero: 3'; 3'.