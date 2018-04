Canaletto: fino al 19 agosto 2018 il Museo di Roma Palazzo Braschi celebra il grande pittore veneziano

La Lazio tiene il passo della Roma, e mantiene il punto di vantaggio sull’Inter, liberandosi della Sampdoria grazie ad una prestazione gagliarda e senza evidenti sbavature; risultato mai davvero in discussione, squadra compatta e determinata al punto giusto, grande capacità di produrre occasioni e per una volta perfino in grado di mantenere inviolata la propria porta. Altre tre gare difficili, perché tutte contro formazioni ancora in lizza per qualcosa, e poi il campionato si chiuderà con lo scontro diretto con i nerazzurri, e la speranza è quella di arrivarci almeno con l’attuale vantaggio.

GARA – Rispetto a Firenze Inzaghi recupera Radu, Lulic e Parolo, schierando Anderson dietro ad Immobile stante la squalifica di Luis Alberto. Dietro Caceres scalza Ramos. Giampaolo fa partire Quagliarella dalla panchina dando fiducia alla coppia Caprari-Zapata. Le squadre sono ancora in fase di studio quando Parolo alza nuovamente bandiera bianca per problemi muscolari; al suo posto entra Lukaku con conseguente slittamento di Lulic sulla mediana. Dal 20’ in poi comincia un vero assedio dei biancocelesti nei confronti del fortino doriano, difeso alla grande da un Viviano in splendida forma. Al 29’ tuttavia è Barreto ad impegnare seriamente Strakosha con un forte ed angolato tiro dalla distanza. E’ l’ultima possibilità della Samp nel primo tempo; poi l’incessante e tambureggiante attacco laziale produce i suoi frutti: al 32’ Radu centra per Milinkovic (oggi in versione deluxe) che insacca di testa spezzando l’equilibrio numerico del match. Leiva può raddoppiare un minuto dopo ma Ferrari respinge; poi Viviano è superlativo su Anderson ed Immobile e sventa anche un diagonale potente di Marusic. Nulla può però al 42’ su De Vrij, che lo batte di testa su corner di Anderson. Sesta rete in campionato per il difensore olandese. Soltanto il duplice fischio di Orsato (ce ne fossero di arbitri così…) salva gli ospiti da ulteriori capitolazioni. Nella ripresa la musica è identica; la Lazio continua ad imperversare e la Samp si difende come può, affacciandosi timidamente nell’area biancoceleste con Zapata che allarga troppo il suo diagonale. Immobile, Caceres ed Anderson minacciano ancora Viviano che al 40’ subisce la terza rete: Marusic imbecca Milinkovic che dal fondo invita Immobile a sigillare l’incontro; il bomber non sbaglia e si ripete 3’ più tardi quando Nanì, subentrato ad Anderson, gli serve la palla del definitivo 4-0. Ora, finalmente, Inzaghi avrà una settimana per preparare la prossima sfida: dopo Firenze, ad un girone di distanza i biancocelesti cercheranno di presentare il conto per i torti subiti anche al Torino. Intanto sugli spalti, i 40.00 presenti cantano festanti…

INZAGHI - "Sono stati bravissimi i ragazzi, non era semplice contro un buonissimo avversario. Abbiamo perso Parolo ma Lulic ha fatto la mezzala nel migliore dei modi. Abbiamo vinto una partita importante meritandola davanti a un grande pubblico. Lazio-Inter decisiva? Ci aspettano quattro partite che non saranno semplici, abbiamo fatto due ottime gare contro Fiorentina e Samp, ora c'è il Torino e cercheremo di fare il massimo. La Roma avrà partite difficili come l'Inter: dovremo cercare di fare le cose fatte bene sperando di lasciarne dietro qualcuno".

LAZIO-SAMPDORIA4-0

MARCATORI: pt 32' Milinkovic 32' pt, 43' De Vrij 43' pt; Immobile al 40' e 43' st

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha, Caceres, De Vrij, Radu, Marusic, Parolo sv (19' st Lukaku), Leiva (42' st Di Gennaro sv), Milinkovic, Lulic, Felipe Anderson (34' st Nani 6.5), Immobile. (23 Guerrieri, 55 Vargic, 15 Bastos, 27 Ramos, 13 Wallace, 11 Crecco, 8 Basta, 66 Jordao, 20 Caicedo). All: Inzaghi

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano, Bereszynski, Andersen, Ferrari, Strinic, Barreto, Torreira, Praet, Ramirez (21' st Linetty), Caprari (8' st Kownacki), Zapata (15' st Quagliarella). (72 Belec, 92 Tozzo, 26 Silvestre, 19 Regini, 7 Sala, 28 Capezzi, 41 Verre, 11 Alvarez). All: Giampaolo.

ARBITRO: Orsato di Schio

NOTE Angoli: 8-4 per la Lazio. Recupero: 1' e 0'. Ammoniti: Leiva, Praet e Torreira per gioco falloso. Spettatori: 40.000. Var: 0