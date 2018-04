Canaletto: fino al 19 agosto 2018 il Museo di Roma Palazzo Braschi celebra il grande pittore veneziano

In quel di Liverpool la Roma rimedia una brutta scoppola ma grazie alle “impennate” finali di Dzeko e Perotti (su rigore), può continuare legittimamente a sperare nella qualificazione, anche se ripetere la stessa impresa riuscita contro il Barça non sarà senza dubbio facile.

Gli uomini di Klopp rispetto a quelli allenati da Valverde sono sembrati più aggressivi e forti fisicamente, hanno imposto ritmi altissimi e spesso insostenibili, ma certo tecnicamente non sono alla stessa altezza ed in difesa hanno comunque palesato imbarazzo sia nella fase iniziale, quando la Roma pareva aver approcciato meglio alla gara, sia nel concitato finale, quando forse avevano speso tutte o quasi le loro energie. I giallorossi insomma hanno “ballato” e non poco, ma i margini per un recupero, complicato ed irto di difficoltà quanto si voglia, potrebbero ancora esserci.

GARA – All’inizio, come detto, è la Roma a dare l’impressione migliore; squadra corta e compatta che riesce a pressare e spostare la palla con una certa precisione e pericolosità. La conferma del 3-4-1-2 sembra la mossa giusta da parte di Di Francesco e quando Kolarov accarezza la traversa con un fendente maldestramente deviato da Karius lo stadio trattiene il respiro temendo il peggio. Purtroppo per gli ospiti è soltanto un fuoco di paglia perché da lì a poco inizia un tambureggiante assedio da parte dei “reds” che li costringe all’interno della propria trequarti. Il più ficcante è proprio l’ex Salah, furetto imprendibile che parte da destra ma svaria poi, con esiti devastanti, su tutto il fronte offensivo “inglese”. Le occasioni cominciano a piovere senza soluzione di continuità, se ne contano addirittura dieci negli ultimi 12-13 minuti della prima frazione! Inizia Mané che spara altissimo da centro area (in perfetta solitudine), poi ci sono tre interventi di livello di Alisson, una traversa di Lovren e soprattutto le due realizzazioni del terribile Salah, che prima incastona la sfera all’incrocio dei pali con una parabola in diagonale di rara bellezza dopo aver stretto al centro dalla destra, e poi s’infila tra i centrali romanisti superando Alisson con un elegante tocco sotto. La Roma è stordita, il centrocampo non riesce ad arginare le folate della squadra di Klopp ed il 2-0 con il quale si chiude il primo tempo diventa addirittura accettabile per i giallorossi. Alla ripresa delle ostilità Di Francesco inserisce da subito Schick in luogo di Under, apparso sottotono rispetto alle sue ultime uscite. Tuttavia la situazione non migliora ed anzi al 56’ su assist del vivacissimo Salah, che parte però in fuorigioco, arriva anche la terza rete, realizzata da Mané con un semplice tocco da due passi. Poi è Firmino, nel giro di 8’, dal 61’ al 69’, a fare doppietta, prima con un tocco ravvicinato e poi con un colpo di testa. Mancano ancora 20’ al termine della gara ma ormai la sentenza, dura, inappellabile e perentoria sembra già scritta. Lo pensano anche i calciatori del Liverpool, che calano bruscamente d’intensità, e lo stesso Klopp che addirittura rinuncia al suo uomo migliore, Salah, in virtù di un risultato che pare acquisito e consolidato. Ma Dzeko non è d’accordo ed improvvisamente, all’81’, realizza la rete che rianima i compagni, spingendoli a buttare il cuore oltre l’ostacolo , rischiando il tutto per tutto: arriva così il mani di Milner che manda sul dischetto Perotti (subentrato al fantasma di Jesus); l’argentino non fallisce e lenisce una sconfitta che resta pesante ma non più apparentemente irrecuperabile come pochi minuti prima…

DI FRANCESCO – “Partita differente da quella di Barcellona, abbiamo avuto un'ottima partenza, poi abbiamo perso un po' la testa e la capacità di rimanere in gara e allora siamo andati in difficoltà. Per 50' non abbiamo fatto bene, abbiamo perso tutti i contrasti e non facevamo nemmeno i passaggi facili a 5 metri. In Champions si possono anche prendere delle sberle del genere, ci siamo troppo disuniti e non siamo stati in partita per troppo tempo. Mi auguro di vedere la squadra con un’altra determinazione al ritorno. Perdere i duelli individuali vuol dire perdere la partita. Il livello è molto alto, ci siamo giocati una semifinale di Champions. Non voglio parlare solo della difesa, tutti hanno perso dei duelli e sbagliato molto: abbiamo trasformato delle letture di gara facili, in letture difficili. Ora niente processi, abbiamo già raggiunto qualcosa di importante. E comunque chi non crede alla rimonta se ne resti a casa".

LIVERPOOL-ROMA 5-2

MARCATORI: -Salah (L) al 35' e al 45' p.t.; Mané (L) all'11', Firmino (L) al 16' e al 24', Dzeko (R) al 36', Perotti (R) su rig. al 40' s.t.

LIVERPOOL (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson; Oxlade-Chamberlain (dal 18' p.t. Wijnaldum), Henderson, Milner; Salah (dal 30' s.t. Ings), Firmino (dal 47' s.t. Klavan), Mané. (Mignolet, Clyne, Moreno, Solanke). All. Klopp.

ROMA (3-4-1-2): Alisson; Fazio, Manolas, Jesus (dal 22' s.t. Perotti); Florenzi, De Rossi (dal 22' s.t. Gonalons), Strootman, Kolarov; Nainggolan; Ünder (dal 1' s.t. Schick), Dzeko. (Skorupski, Peres, Pellegrini, El Shaarawy). All. Di Francesco.

ARBITRO: Brych (Ger).

NOTE: ammoniti Jesus (R), Alexander-Arnold (L), Lovren (L) per gioco scorretto, Henderson (L) per proteste, Fazio (R) per c.n.r. Recupero: 2’ p.t., 4’ s.t.