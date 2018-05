Canaletto: fino al 19 agosto 2018 il Museo di Roma Palazzo Braschi celebra il grande pittore veneziano

La Roma mantiene il passo senza più esitazioni, nessun calo di concentrazione nella gara con il Chievo nonostante l’imminente sfida al Liverpool potesse “giustificarlo”.

I clivensi ora sono messi davvero male, e la scarsa combattività mostrata sabato all’Olimpico, tipica di quelle squadre “risucchiate” nel finale di campionato in una zona di classifica dalla quale parevano immuni, non depone certo positivamente per il loro futuro. Nella Roma è tornato a mostrare buone cose Schick, apparso finalmente a suo agio in coppia con Dzeko, ed anche Pellegrini sembrerebbe poter sostituire Strootman, qualora l’olandese non recuperasse per mercoledì, senza che la squadra possa risentirne, anzi…

GARA – Il Chievo prova a sorprendere all’avvio, ma il destro di Castro scheggia soltanto l’incrocio dei pali; poi la formazione di casa assume la conduzione della partita e non la molla più, senza strafare ma senza rischiare. Al 9’ Nainggolan ruba palla e centra per Schick che insacca in bello stile; al 15' Kolarov serve El Shaarawy che con un tocco morbido realizza il 2-0 che però la VAR annulla per fuorigioco. Lo stesso attaccante coglie il palo qualche minuto dopo mentre Dzeko prima ci va vicino e poi finalmente realizza il raddoppio, ormai nell’aria e scontato. Nella ripresa la storia si ripete con Dzeko che, servito da Pellegrini, è fermato da un ottimo Sorrentino (incubo dell’andata). Al 10’ Jesus blocca irregolarmente Inglese: rigore ed espulsione. Partita riaperta? No, perché Alisson para la conclusione di Inglese ed il Chievo resta sotto, anche moralmente. La Roma ne approfitta e stende definitivamente l’avversario: prima con un coast to coast di 60 metri di El Shaarawy chiuso con un bel destro a giro, poi con un tocco di fino di Dzeko da 25 metri. I padroni di casa potrebbero dilagare ma alla fine, nonostante le occasioni, è il Chievo a chiudere la gara con una rete; la realizza Inglese con un bel colpo di testa al 43’. Sugli spalti ci si gode la vittoria e si spera nella prossima impresa europea.

DI FRANCESCO - "La squadra ha dimostrato di trattare questa gara in un modo eccellente, sono molto soddisfatto. Abbiamo espresso un ottimo calcio, forse meritavamo qualche gol in più e abbiamo dimostrato di avere gamba anche in 10 contro 11. Non so se ci fosse quel rigore per loro, forse non c'era, ma ben venga questa parata di Alisson, gli darà la carica dopo i gol di Anfield. Schick? Ha dimostrato di poter giocare nel 4-3-3, anche se con caratteristiche diverse ad altri giocatori, la sostituzione dopo il rosso a Jesus era semplicemente una scelta tattica, volevo più equilibrio con due punte. Adesso dobbiamo recuperare le energie fisiche e nervose e poi dare il massimo mercoledì in campo. Il mio slogan è «Io ci credo» e lo ripeto tutti i giorni ai ragazzi, abbiamo già fatto grandi rimonte quest'anno, perché non credere di poterne fare un'altra? Io sono convinto che riusciremo a fare una grandissima prestazione, anche dal punto di vista emotivo".

ROMA-CHIEVO 4-1

MARCATORI: Schick (R) al 9', Dzeko (R) al 40' p.t.; El Shaarawy (R) al 20', Dzeko (R) al 22', Inglese (C) al 43' s.t.

ROMA (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Lo. Pellegrini (dal 34' s.t. Gonalons), De Rossi, Nainggolan; Schick (dal 15' s.t. Manolas), Dzeko (dal 39' s.t. Gerson), El Shaarawy (Lobont, Skorupski, Lu. Pellegrini, Capradossi, Under, Florenzi, J. Silva). All. Di Francesco.

CHIEVO (3-5-2): Sorrentino; Bani (dal 1' s.t. Gamberini), Radovanovic, Tomovic; Depaoli (dal 28' p.t. Jaroszynski), Castro (dal 34' s.t. Birsa), Rigoni, Hetemaj, Cacciatore; Inglese, Pucciarelli (Seculin, Confente, Dainelli, Stepinski, Cesar, Giaccherini, Gobbi, Pellissier, Bastien). All. Maran.

ARBITRO: Calvarese di Teramo.

NOTE: spettatori 38.694, incasso 1.191.515 euro. Espulso Juan Jesus all'11' s.t. per gioco scorretto in chiara occasione da rete. Ammoniti: Kolarov, Hetemaj e Birsa per gioco scorretto, Nainggolan per proteste. Angoli: 4-7. Recupero: 2' p.t., 3' s.t..