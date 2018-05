Canaletto: fino al 19 agosto 2018 il Museo di Roma Palazzo Braschi celebra il grande pittore veneziano

Lazio più forte, anche delle avversità. Stavolta non sono gli uomini in giacchetta ad ostacolare la formazione biancoceleste ma una buona dose di sfortuna che la priva di Radu (nel finale del primo tempo) e soprattutto di Immobile, il capocannoniere del campionato, dopo appena 12’ di gioco.

Ma grazie ad una prestazione di squadra e a quella superlativa di Milinkovic-Savic, i ragazzi di Inzaghi hanno comunque portato a casa tre preziosissimi punti, e lo 0-1 finale gli va pure stretto.

GARA – Murgia per l’infortunato Parolo è l’unica novità rispetto alla squadra “titolare”; Anderson resta in panchina (e le vicende della partita ce lo terranno per tutti i 90’). Da subito la Lazio prende le redini del gioco e proprio Murgia dopo qualche secondo costringe Sirigu alla prima parata della serata. Il Toro reagisce e dopo un tiro alto di Ljajic è De Silvestri ad impegnare Strakosha con un forte diagonale che il portiere albanese respinge in tuffo. Al 14’ Caicedo subentra all’infortunato Immobile e così quando, al 21’, Milinkovic è atterrato da Nkoulou, sul dischetto va Luis Alberto che però calcia debole e centrale, consentendo a Sirigu di fare una bella figura. La Lazio paga in fluidità della manovra l’assenza del suo bomber ed anche, ovviamente, in fase di conclusione, come al 33’ quando Milinkovic, Leiva e Caicedo tentennano con la palla invece di sbatterla in porta. Nella ripresa la Lazio appare più determinata mentre i granata si afflosciano, lasciando raramente la propria metà campo. Al 10’ Sirigu è superbo su Leiva ma nulla può sul corner successivo quando Milinkovic incorna di potenza e precisione su cross di Luis Alberto. E’ la rete decisiva dell’incontro. Entra Falque ma è Caicedo per due volte a sfiorare il raddoppio; prima calcia alto con un tocco sotto dopo una percussione centrale, poi si fa respingere dal portiere granata (con i piedi) una conclusione in diagonale che avrebbe meritato miglior fortuna. Nel finale, nonostante il Torino ci provi, è ancora la Lazio a sfiorare la rete con una combinazione volante tra i migliori in campo, Leiva e Milinkovic, e conclusione di poco a lato da parte del serbo.

INZAGHI - “Quella di oggi è una vittoria importante, ma non decisiva. Una partita giocata bene, ma con un po’ di precisione in più potevamo chiuderla in maniera più tranquilla. Abbiamo concesso poco e non abbiamo subito gol nelle ultime due partite. Giochiamo un ottimo calcio e per questo devo ringraziare i ragazzi per la loro disponibilità. Un plauso in particolare per Caicedo, quando ha giocato mi ha dato molto”.

TORINO-LAZIO 0-1

MARCATORI Milinkovic all’11’ s.t.

TORINO (3-4-1-2) Sirigu; Nkoulou, Burdisso, Moretti; De Silvestri, Rincon (dal 31’ s.t. Niang), Baselli, Molinaro; Ljajic; Edera (dal 17’ s.t. Iago Falque), Belotti. Panchina: V. Milinkovic, Ichazo, Bonifazi, Ferigra, Acquah, Valdifiori, Kone, Adopo. Allenatore: Mazzarri.

LAZIO (3-5-1-1) Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu (dal 1’ s.t. Caceres); Marusic, Murgia, Leiva, S. Milinkovic, Lulic; Luis Alberto (dal 33’ s.t. Lukaku); Immobile (dal 14’ p.t. Caicedo). Panchina: Guerrieri, Vargic, Bastos, Wallace, Basta, Patric, Di Gennaro, F. Anderson, Nani. Allenatore: S. Inzaghi.

ARBITRO Irrati di Pistoia

NOTE Ammoniti: Moretti e Baselli (T), Marusic (L) per g.s., Milinkovic (L) per proteste, Strakosha (L) per c.n.r.. Spettatori paganti 5.036 per un incasso di euro 109.875; abbonati 12.024 per una quota gara di euro 194.166. Tiri in porta. Tiri fuori. In fuorigioco. Angoli. Recuperi 1’ p.t., 4’ s.t.