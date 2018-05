Canaletto: fino al 19 agosto 2018 il Museo di Roma Palazzo Braschi celebra il grande pittore veneziano

E’ finita con due tifoserie in festa; da una parte la rappresentanza inglese che esultava per l’accesso in finale (contro il Real Madrid), dall’altra gli oltre 60.000 romanisti che ringraziavano comunque la squadra per averci provato, per le emozioni vissute in una cavalcata a volte esaltante, una vera e propria favola seppure senza il lieto fine.

A dire la verità, complice la rete a freddo di Mané dopo 9’, la qualificazione non è sembrata mai davvero in bilico, però alcuni episodi nell’area del Liverpool nella ripresa, interpretati tutti a sfavore della Roma dal sestetto arbitrale (senza VAR che incredibilmente in Europa non viene utilizzata!), hanno lasciato più di un rammarico, condendo di rabbia una gara che in campo non è stata mai cattiva e sugli spalti ha rappresentato una vera festa dello sport, nonostante le premesse e quanto successo all’andata poco fuori Anfield avessero allertato le forze dell’ordine.

GARA – La Roma, che Di Francesco schiera come da previsioni con un 4-3-3 che vede Pellegrini al posto dell’infortunato Strootman e con la coppia Schick-El Shaarawy a supporto del bomber Dzeko, approccia bene alla sfida e si fa da subito pressante, “alitando” dalle parti di Karius che mostra da subito la volontà di allentare la pressione con le classiche perdite di tempo. I Reds sono una fionda elastica, pronta a distendersi ad ogni minima possibilità ed al 9’ è Nainggolan, sbagliando un semplice appoggio, a fornirgliene una: Firmino parte e serve Mané che fredda Alisson e gela l’Olimpico. Il colpo è pesante e la Roma barcolla ma riesce a restare in piedi; El Shaarawy, forse il migliore dei suoi, è attivissimo ed al 15’ rimette in mezzo un pallone che sembrava perso innescando una carambola che termina con l’autorete di Milner che vale il pareggio. Come all’inizio ai giallorossi servono ancora tre goals… Gli ospiti però reggono senza troppi patemi ed al 25’ tornano in vantaggio, smontando le voglie romaniste: errore di Dzeko che di testa, nel tentativo di allontanare, serve Wijnaldum che appoggia in porta, sempre col capo, da due passi. Poi il “faraone” ci prova ancora con un tiro a giro che, deviato dallo stesso Milner, coglie il palo alla sinistra di Karius. Le squadre sono innaturalmente lunghe ma i ritmi non sono altissimi ed il Liverpool se ne giova, arrivando al riposo col comodo vantaggio. Alla ripresa delle ostilità Karius è in ritardo su Dzeko e lo atterra, ma un fuorigioco millimetrico e molto molto dubbio annullano l’episodio. Il bosniaco però non ci sta ed al 52’ ribadisce in rete un destro del solito El Shaarawy respinto dal portiere tedesco. Alla Roma servono ancora i soliti tre goals, stavolta per guadagnarsi i supplementari da giocare nella bolgia “amica”, ed il tempo in teoria ci sarebbe; cresce l’incitamento della folla e la squadra ci prova, con un più attivo Under al posto di un Pellegrini non proprio in serata. Il “turchetto” va subito vicino alla rete ma la sua deviazione volante è troppo centrale e Karius la blocca. Poco dopo tornano protagonisti l’arbitro Skomina ed i suoi compari che non vedono, o comunque non puniscono, un evidente mani di Alexander-Arnold (il peggiore in campo in assoluto), su colpo acrobatico di El Shaarawy che un goal l’avrebbe proprio meritato. Col passare dei minuti la pressione romanista fatalmente cala proporzionalmente alle possibilità di qualificazione e gli uomini di Klopp amministrano il vantaggio senza forzare ma senza mai abbandonare l’idea della rete; Alisson però è attento, con le mani e con i piedi. Nei minuti finali la Roma vuole perlomeno regalare una vittoria ai propri tifosi e ci riesce grazie ad una doppietta di Nainggolan che prima insacca un bolide di destro in diagonale da 25 metri e poi, in pieno recupero, realizza il penalty concesso per un fallo di mano (stavolta discutibile) di Lovren. Il 4-2 finale accende ancora di più i rimpianti ma lascia anche la voglia di riprovarci presto, magari con più attenzione e convinzione, sin dalla prossima stagione.

DI FRANCESCO - "Io non penso a protestare con l'arbitro o ad alzare la voce in Europa, questo spetta alla società. Io sono arrabbiato e rammaricato perché la mia squadra ci doveva credere di più, come ci credevo io: nell'intervallo ho detto che come ne avevamo fatti tre al Barcellona, potevamo farne quattro al Liverpool e le occasioni avute l’hanno dimostrato. Quando si passa attraverso gli errori non ci sono rimpianti: non dimentichiamo che ero alla prima esperienza in Champions, e che la Roma non è abituata a questi match. Abbiamo fatto tanto anche se potevamo fare di più. Detto questo, penso che i ragazzi abbiano fatto qualcosa di straordinario, e vi assicuro che non è facile: dopo essere andati al riposo sull'1-2 regalando due gol, nel secondo tempo siamo riusciti a fare una partita quasi perfetta, segnando tre gol e bloccando gli attaccanti del Liverpool. Sono rammaricato perché, alla luce di quanto visto stasera, abbiamo compromesso le cose nella partita di andata. Abbiamo commesso errori ad Anfield e ne abbiamo commessi altri questa sera: in questo torneo i dettagli fanno la differenza e noi ci porteremo dietro i nostri errori per farne tesoro e proseguire in questo cammino di crescita".

ROMA-LIVERPOOL 4-2

MARCATORI al 9' Mané (L), al 15' autogol di Milner (R), al 25' p.t. Wijnaldum (L); al 7' Dzeko (R), al 41' e al 49' s.t. su rigore Nainggolan (R).

ROMA Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi (dal 24' s.t. Gonalons), Pellegrini (dall'8' s.t. Under); Schick, Dzeko, El Shaarawy (dal 30' s.t. Antonucci). (Skorupski, Juan Jesus, Bruno Peres, Gerson). All. Di Francesco.

LIVERPOOL Karius; Alexander-Arnold (dal 47' s.t. Clyne), Lovren, van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino (dal 42' s.t. Solanke), Mané (dal 38' s.t. Klavan). (Mignolet, Moreno, Woodburn, Ings). All. Klopp.

ARBITRO Skomina (Slo).

NOTE Spettatori 61.889, incasso 5.545.187 euro. Ammoniti Lovren, Robertson, Solanke e Florenzi per gioco scorretto, Manolas per c.n.r.. Recupero: 1’ p.t.; 3’ s.t. Liverpool qualificato alla finale di Champions.