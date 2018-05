Canaletto: fino al 19 agosto 2018 il Museo di Roma Palazzo Braschi celebra il grande pittore veneziano

Stavolta lo “scatto di reni” non è riuscito alla Lazio, fermata all’Olimpico da una splendida Atalanta, apparsa certamente in migliori condizioni fisico-atletiche e meritevole ben oltre il punto raccolto. Che il migliore in campo in assoluto risulti alla fine il portiere biancoceleste Strakosha la dice lunga sull’andamento di una partita che poteva davvero finir male per i padroni di casa.

Il pareggio dovrebbe consentire comunque agli uomini di Inzaghi, salvo crolli non preventivabili o clamorose goleade altrui (leggasi Inter-Sassuolo di sabato prossimo), di presentarsi allo scontro diretto dell’ultima giornata contro i nerazzurri con la possibilità di giocare su due risultati, anche qualora a Crotone non riuscissero a strappare i tre punti ad una formazione in piena lotta per la salvezza. Certo la condizione fisica mostrata nell’ultima mezzora, e la probabilissima assenza nelle ultime due gare di alcuni elementi cardine della squadra (oltre ad Immobile, Parolo e Radu si è fermato anche Luis Alberto), non lasciano dormire sonni tranquilli ai tifosi ed a tutto l’ambiente, anche in virtù dei più recenti arrivi in volata, che soltanto una volta l’hanno vista strappare il biglietto per l’Europa più nobile (a scapito del Napoli). Ma arrivati a questo punto i capitolini dovranno davvero dare oltre il massimo per raggiungere un obbiettivo inizialmente insperato ma poi assolutamente meritato sul campo al netto degli enormi torti arbitrali subiti.

GARA – Inzaghi inserisce Caceres per Radu e Caicedo per Immobile mentre il “Gasp” risponde con la conferma del giovane folletto Barrow al centro di un attacco tutto scatti ed agilità. Palomino sostituisce lo squalificato Caldara. L’inizio è scioccante per i padroni di casa che già dopo 2’ si ritrovano sotto: grande incertezza sulla trequarti fra tre laziali che lasciano il pallone a De Roon, pronto a servire in verticale proprio Barrow che senza emozione ed esitazione supera Strakosha. La Lazio sembra in catalessi ed al 9’ Gomez colpisce il palo a portiere battuto. Faticosamente i capitolini risalgono la china e trovano il pari al primo tentativo: apertura di Milinkovic per Luis Alberto che da destra centra per l’accorrente Caicedo, libero di appoggiare in porta da due passi. Lo stesso ecuadoriano è bravo ad anticipare tutti di testa al 28’ ma la palla sorvola di poco la traversa. Al 37’ cade un’altra tegola su Inzaghi; Luis Alberto è costretto ad uscire (stagione chiusa?) per un disturbo all’inguine ed entra Anderson. Dopo un paio di scaramucce da entrambe le parti le squadre vanno al riposo sull’1-1. Ad inizio ripresa la Lazio spara le sue ultime cartucce tentando di passare in vantaggio per poter poi amministrare le scarse forze residue ma i tentativi di Anderson e De Vrij non hanno fortuna. Le squadre si allungano moltissimo e negli spazi la freschezza orobica si fa preferire, così Strakosha inizia gli straordinari opponendosi ad una conclusione di Freuler. Ci prova Leiva ma Palomino respinge; poi anche Caicedo s’arrende, ed Inzaghi sposta Milinkovic come “falso nove”. Al 38’ Bastos è miracoloso su Gosens e poi è ancora Strakosha ad impedire a Gomez di realizzare il vantaggio. La Lazio è sulle gambe e gli ospiti provano fino all’ultimo a far loro i tre punti. De Vrij salva sulla linea e poi Palomino sfiora ancora il goal di testa. Il fischio finale coincide con un sospiro di sollievo da parte del numeroso pubblico accorso all’Olimpico; certo le attese erano altre ma a volte bisogna sapersi accontentare…

INZAGHI – “In chiave Champions questo risultato cambia poco, anche se avremmo voluto vincere. Abbiamo incontrato una squadra molto forte, in forma e che ai punti forse avrebbe meritato qualcosa in più del pareggio. È forse l’unica squadra che ci ha davvero messo in difficoltà in casa nostra. Il nostro sogno continua, sapevamo che ce la saremmo dovuta giocare fino all’ultimo e così faremo. Questi ragazzi vanno ringraziati per quello che stanno facendo, sono alla 53esima partita stagionale e lotteranno fino all’ultimo per entrare in Champions”.

LAZIO-ATALANTA 1-1

MARCATORI: 2' Barrow, 24' Caicedo.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha, Caceres, De Vrij, Luiz Felipe (11' st Bastos), Marusic, Murgia, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic, Luis Alberto (37' pt Felipe Anderson), Caicedo (24' st Lukaku). (23 Guerrieri, 55 Vargic, 13 Wallace, 8 Basta, 4 Patric, 11 Crecco, 88 Di Gennaro, 7 Nani). All.: Inzaghi.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha, Toloi, Palomino, Masiello, Castagne (26' st Hateboer), De Roon, Freuler, Gosens, Cristante, Gomez, Barrow (7' st Ilicic). (31 Rossi, 91 Gollini, 28 Mancini, 51 Bolis, 78 Del Prato, 32 Haas, 9 Cornelius). All.: Gasperini.

Arbitro: Banti di Livorno.

NOTE: Angoli: 9-6 per l'Atalanta. Recupero: 2' e 3' Ammoniti: Luiz Felipe, Masiello, Murgia e Toloi per gioco scorretto, Milinkovic Savic per comportamento non regolamentare Var: 0 Spettatori: 40.000.