Canaletto: fino al 19 agosto 2018 il Museo di Roma Palazzo Braschi celebra il grande pittore veneziano

L’occasione era ghiottissima ma la Lazio non è riuscita a sfruttarla; una vittoria a Crotone avrebbe portato i biancocelesti direttamente in Champions senza passare dalla forca caudina dell’ultima sfida casalinga con l’Inter, che a quel punto sarebbe diventata soltanto una “passerella”, poco più di un’amichevole di fine stagione.

Invece il pari calabrese, oltretutto in rimonta dopo il vantaggio iniziale di Lulic su rigore, impone un ultimo sforzo agli uomini di Inzaghi, un ultimo strappo dopo una corsa davvero lunga e pesante durata più di 50 partite tra campionato e coppe e resa ancor più faticosa dagli infortuni e dai numerosi ostacoli “esterni” che ne hanno spesso frenato lo slancio. Non ultimo il caso De Vrij con il difensore olandese, quest’anno quasi sempre tra i migliori ed anche autore di 6 reti, che l’anno prossimo giocherà proprio in maglia nerazzurra e sta quindi creando problemi di opportunità (schierarlo o no?) al tecnico ed al suo staff. Sperando nel pieno recupero di Immobile, e forse di Parolo, servirà comunque una squadra concentrata al massimo, determinata e “cattiva” perché l’Inter, improvvisamente tornata in corsa dopo l’inopinato ko interno con il Sassuolo, ha comunque le carte in regola per creare problemi alla Lazio, specie se il suo goleador Icardi, Perisic e l’ex Candreva incontrassero una delle loro giornate di grazia…

GARA – Con il rientro di Radu, Inzaghi lascia fuori Caceres preferendogli Wallace ed esclude Marusic a beneficio di Basta; per il resto è la stessa formazione che ha impattato con l’Atalanta. L’inizio è promettente: la Lazio appare concentrata e già al 17’ è in vantaggio grazie a Lulic che prima si guadagna un rigore con un’azione insistita sulla sinistra e poi lo realizza nonostante Cordaz ci arrivi quasi. Anziché provare a chiuderla subito però i biancocelesti allentano il ritmo ed i calabresi, dopo un attimo di smarrimento, prendono coraggio cominciando ad assaltare la metà campo ospite; Murgia e Radu rimediano due ammonizioni evitabilissime e proprio il centrocampista al 29’ entra “morbido” sulla trequarti lasciando spazio a Martella che scodella a centro area dove Simy, sfruttando il piazzamento errato della retroguardia laziale, anticipa nettamente Radu e di testa batte Strakosha. Il Crotone allora prova ad insistere ma è la Lazio, tornata in se stessa, che sfiora la rete in tre occasioni: su Milinkovic è bravissimo Cordaz, ma al 39’ è Caicedo a sbagliare quando, a tu per tu con il portiere avversario, tenta come a Torino un difficile pallonetto invece di allargare il tiro in diagonale, consentendo all’ex interista di respingere la conclusione; nel finale Leiva calcia di pochissimo a lato. Nella ripresa Caicedo aggiusta la mira ma il suo colpo di testa si stampa sulla traversa; Zenga cerca di scuotere i suoi con l’ingresso di Stoian e la mossa riesce perché al 16’ i padroni di casa completano la rimonta e passano in vantaggio: punizione di Barberis, schieramento “a presepe” della difesa laziale e Ceccherini insacca colpendo sporco; colpevole anche Strakosha che accenna soltanto all’uscita per poi rinculare inutilmente tra i pali. Nella Lazio entra anche Nanì (sempre più il fantasma di se stesso) ma la manovra biancoceleste resta lenta, prevedibile ed inefficace. Il Crotone quasi la chiude al 35’ quando De Vrij respinge sulla linea una conclusione a botta sicura di Rohden. Al 39’ per fortuna ci pensa Milinkovic con una prodezza (stop elegante e tiro immediato) a realizzare il pareggio e due minuti dopo per poco non regala alla Lazio il sospirato vantaggio quando di testa, quasi a colpo sicuro, la mette di poco fuori. Il 2-2 non serve a nessuno, ma non si schioda più fino al termine.

INZAGHI - "C'è un po' di sconforto per questo risultato, era una grandissima occasione, ma probabilmente era il destino che dovessimo giocarci la Champions con l'Inter. La squadra sta bene, tra sette giorni davanti ai nostri tifosi - che saranno tantissimi - daremo tutto per regalare loro questa qualificazione strameritata. Dovremo essere coraggiosi come siamo stati tutto l’anno. Abbiamo fatto tantissimi punti ma non sono bastati, dovremo cercare di farne un altro. Per De Vrij sarà una settimana normale, si preparerà per giocare e poi con molta serenità sceglierò la formazione: domenica scioglierò il dubbio se schierarlo oppure no. È un grande professionista, anche oggi è stato bravissimo e sono stato molto contento di averlo allenato”.

CROTONE-LAZIO 2-2

MARCATORI Lulic (rigore) al 17’ p.t., Simy al 29’p.t.; Ceccherini al 16’ s.t., Milinkovic-Savic al 39’ s.t.

CROTONE (4-3-3) Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Capuano, Martella; Rohden, Barberis (dal 44’ s.t. Ricci), Mandragora; Faraoni (dal 14’ s.t. Stoian), Simy, Nalini (dal 29’ s.t. Trotta). A disp. Festa, Ajeti, Pavlovic, Simic, Crociata, Diaby, Zanellato, Izco, Tumminello. All. Zenga

LAZIO (3-5-2) Strakosha; Wallace, de Vrij, Radu (dal 10’ s.t. Caceres); Basta (dal 20’ s.t. Nani), Murgia (dal 10’ s.t. Patric), Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Felipe Anderson, Caicedo. A disp. Guerrieri, Vargic, Bastos, Marusic, Crecco, Di Gennaro, Neto. All. Inzaghi

ARBITRO Mazzoleni di Bergamo

NOTE Ammoniti Radu, Murgia, Nalini, Nani. Angoli: 9-2 per la Lazio. Recupero: 2’; 4’.