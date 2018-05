Mostra "Raffaele de Vico. Architetto e paesaggista" al Museo di Roma

Ennesima beffa; come con il Milan in semifinale di Coppa Italia, come nei quarti di finale di Europa League contro il Salisburgo, anche stavolta la Lazio vede sfumare il successo ad un passo, o forse meno, dal traguardo; ancora una volta perde lo sprint finale, alzando le braccia qualche istante prima del fatidico filo di lana; nel mese del Giro d’Italia è il paragone più calzante che ci viene in mente.

Ieri sera, in uno Stadio Olimpico gremito come mai era successo quest’anno per una gara dei biancocelesti, è avvenuto tutto ed il contrario di tutto; gioia e disperazione si sono alternate da una parte all’altra del campo e degli spalti nel breve volgere di pochi minuti, lasciando sorrisi e soddisfazione nello spicchio di curva interista e solo rammarico e rabbia sul volto dei laziali, delusi per il risultato ed amareggiati per quanto la loro squadra avrebbe meritato sul campo e si è vista oggettivamente sottrarre da troppi, esagerati e spesso incomprensibili “errori” arbitrali con o senza l’ausilio della VAR. Partite come Lazio-Fiorentina, Lazio-Torino e Milan-Lazio, solo per citarne alcune, tornano inevitabilmente a tormentare chi ha a cuore la squadra capitolina, che ha senza dubbio commesso degli errori, fallendo più volte le occasioni propizie per chiudere anzitempo il discorso qualificazione, ma al contempo si è vista togliere la possibilità di farlo proprio per quelle “sviste” che le hanno tarpato spesso le ali nei momenti decisivi della stagione; una rosa troppo corta qualitativamente ha fatto il resto quando sono venuti a mancare per squalifiche, infortuni o normale logorio (la Lazio ha disputato più di 50 partite…) i titolari più accreditati. Ora la palla passa inesorabilmente alla società: non sapremo mai come si sarebbe comportata in caso di Champions ma ora nasce l’esigenza di ricostruire un “roster” più competitivo, in grado di riprovare il salto che quest’anno nessuno le chiedeva o si aspettava potesse compiere, pur partendo dalla rinuncia già nota a DeVrij e, probabilmente, a quella dolorosissima ma forse inevitabile di Milinkovic-Savic, miglior centrocampista del torneo ed oggetto del desiderio di mezza Europa. Un portiere solido ed esperto, almeno due difensori di livello, un vice Leiva ed un sostituto di Immobile meno improbabile di Caicedo sarebbero il minimo indispensabile per credere di nuovo nell’impresa.

GARA – Formazioni ampiamente annunciate; i tecnici schierano tutti i migliori a disposizione come si confà ad una sfida del genere: Inzaghi però deve rinunciare a Parolo e Luis Alberto, con Lukaku che va solo in panchina e Immobile al centro dell’attacco seppure non al meglio. De Vrij gioca regolarmente nonostante i rumors di mercato. La Lazio sembra contratta e l’Inter ha subito un’occasione con Icardi che svirgola malamente un servizio di Perisic. Poi però i biancocelesti prendono il pallino del gioco e non lo mollano più fino al 75’… Al 7’ Immobile serve a Ramos il più facile dei palloni da scaraventare in porta ma il giovane difensore brasiliano spara quasi in curva. Due minuti dopo Milinkovic stoppa di petto ed appoggia per l’accorrente Marusic che scaglia il pallone verso Handanovic, ingannato dalla deviazione involontaria di Perisic che lo spiazza. Il vantaggio non ammorbidisce i padroni di casa che sembrano decisi a chiudere l’incontro. Al 25’ è il palo a salvare il portiere sloveno dell’Inter su un calcio di punizione a sorpresa battuto magistralmente dal solito Milinkovic. Spalletti prova a mescolare le carte passando al 4-4-2 ma il pareggio non arriva per questo bensì per una carambola fortunosa che consente a D’ambrosio, su azione da corner, di superare Strakosha con un intervento al limite (e forse oltre) del regolamento. Un attimo d’incertezza pervade l’Olimpico ma il Var Irrati(!) conferma la rete. La Lazio però è in palla ed al 41’ torna in vantaggio; Anderson recupera palla al limite della propria area ed appoggia per Lulic che trova il pertugio giusto per chiudere il triangolo con il brasiliano che trafigge Handanovic dopo 60 metri di scatto irrefrenabile. Prima dell’intervallo Milinkovic “bomba” ancora verso i pali interisti ma Handanovic chiude lo specchio da par suo. La gara sembra chiusa perché l’Inter non appare in grado di reagire; arrivano solo lancioni lunghi che non fanno paura alla difesa laziale nella quale De Vrij troneggia senza tentennamenti. Gli uomini di Inzaghi però non riescono a gestire il pallone con tranquillità e quindi la partita resta viva anche se non sembra ipotizzabile un ribaltamento del risultato. Brozovic impegna Strakosha in uscita bassa ma anche la retroguardia ospite è spesso messa in imbarazzo dalle folate laziali. Al 27’ arriva il primo brivido: Rocchi concede il rigore per un colpo di spalla di Milinkovic ma il Var stavolta rimedia. A questo punto Inzaghi preserva Immobile (ma inserisce Lukaku e non Caicedo) e poco dopo Radu lascia spazio a Bastos. Spalletti ha già inserito Eder e poi Karamoh nel tentativo, vano, di riaccendere il match. Al 32’ il rigore arriva davvero: pasticcio colossale della difesa laziale con Strakosha che sbaglia il rinvio, la sfera giunge ad Icardi, libero in area, e De Vrij, in ritardo, commette fallo. L’argentino non si emoziona, spiazza il portiere laziale, pareggia e raggiunge Immobile in testa alla classifica cannonieri con 29 reti. Non passa un minuto e Lulic, fino a quel momento tra i migliori, atterra a metà campo Brozovic rimediando il secondo giallo (il primo forse era stato troppo severo) lasciando la Lazio in inferiorità numerica. Al 36’ corner interista dopo un salvataggio di Anderson che dimostra come la Lazio sia ormai in confusione totale, e rete decisiva di Vecino che svetta su Milinkovic e manda l’Inter in Champions League. Forse da ieri in poi non si parlerà più del 5 maggio…

INZAGHI - "Sarà difficilissimo dimenticare questa partita, ma la stagione resta positiva. Siamo arrivati a un centimetro da tutto, sia in semifinale di Coppa Italia dove abbiamo perso al 15° rigore, sia in Europa League col Salisburgo, che stasera. Il rammarico è per aver sciupato tutto nelle ultime giornate, abbiamo avuto tante occasioni per chiudere prima. Stasera avremmo meritato di più, abbiamo preso due gol da calcio piazzato e uno su rigore, ma questo è il calcio. La partita di oggi nulla toglie alla stagione dei ragazzi, sarà una lezione che servirà. Troppi gol presi? Stiamo lavorando per prendere meno gol, ma lavorando in un determinato modo non potremmo segnare altrettanto. Ringrazio la nostra gente, vedere uno stadio così non accadeva dai tempi dello scudetto. Spiace non aver fatto questa ultima salita".

LAZIO - INTER 2-3

MARCATORI: 9' pt Marusic. 29'pt D'Ambrosio, 41'pt Felipe Anderson, 33'st rig. Icardi, 36'st Vecino.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Ramos, De Vrij (39'st Nani), Radu (31'st Bastos); Marusic, Murgia, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Felipe Anderson, Immobile (30'st Lukaku). A disp: Guerrieri, Vargic, Patric, Lukaku, Basta, Wallace, Caicedo, Caceres, Di Gennaro. All.Inzaghi.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio (Ranocchia al 36' s.t.); Vecino, Brozovic; Candreva (Eder al 16'st), Rafinha (Karamoh al 23'st), Perisic; Icardi. A disp.: Padelli, Berni, Lisandro, Gagliardini, Ranocchia, Borja Valero, Santon, Dalbert, Pinamonti. All. Spalletti.

ARBITRO: Rocchi.

NOTE: espulsi Lulic (L) per doppia ammonizione al 79' e Patric (L) dalla panchina per proteste. Ammoniti Brozovic (I), Miranda (I), Ramos (L), Lucas Leiva (L), D'Ambrosio (I), Strakosha (L), Vecino (I).