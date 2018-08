L’artista coreano Peter Kim al Museo Bilotti con Sull’orlo della forma

Un film già visto; sabato sera all’Olimpico è andato in onda il remake di alcune delle partite della scorsa stagione, purtroppo per la Lazio tra le più importanti e decisive: biancocelesti brillanti che passano in vantaggio, flessione fisica e mentale, rimonta degli avversari e sconfitta condita da rimpianto e rammarico.

Le attenuanti, ora come allora, non mancano (assenze pesanti, uomini fondamentali fuori condizione, condotta arbitrale non proprio irreprensibile, palo finale che nega il pareggio) ma la squadra di Inzaghi è sembrata davvero troppo simile a quella del campionato passato, nel bene e nel male, per far pensare ad un episodio isolato legato alla contingenza della prima giornata, ed il fatto che alla prossima si dovrà affrontare la Juventus a Torino, con discrete possibilità, scongiuri a parte, di restare al palo dopo due turni, pone un serio interrogativo sulle reali e concrete capacità del gruppo di reagire ad una depressione serpeggiante che incombe, dal nostro punto di vista, dalla “maledetta” serata del 20 maggio scorso. La mancata partenza di Milinkovic inoltre, eccellente dal punto di vista tecnico, potrebbe poi rivelarsi un boomerang qualora il ragazzo, sedotto ed abbandonato (almeno mediaticamente) da qualche big europea non riuscisse a calarsi nuovamente nella “realtà Lazio” con la giusta determinazione e concentrazione, anche perché la società ha operato sul mercato con la consueta attenzione e parsimonia, (e si spera anche con la solita lungimiranza ) ma senza dare quello slancio, quel “senso di svolta” che un acquisto al di sopra delle linee, magari sforando per una volta i propri rispettabilissimi e per certi versi condivisibili parametri, avrebbe potuto o probabilmente dovuto dare per scuotere l’ambiente laziale nel suo complesso, dai tifosi ai giocatori stessi. Il gruppo inoltre andava rinnovato e rinforzato di più, specie in quei reparti dove maggiormente aveva mostrato lacune nella passata stagione e cioè la difesa, dove gli innesti dovevano essere almeno un paio e non il solo Acerbi, ed in attacco dove Immobile resta l’unico e solo punto di riferimento. Questo non significa che la Lazio non possa essere in grado di ripetersi e di battersi dunque fino alla fine per un piazzamento di prestigio, ma tale ipotesi ci sembra al momento legata alla realizzazione positiva di troppe variabili…

GARA – Si affrontano le due squadre che, fra le cosiddette grandi, hanno cambiato di meno ed infatti il Napoli presenta il solo Karnezis al posto di Pepe Reina alle spalle della stessa formazione dello scorso anno; la novità di rilievo è Milik che Ancelotti sceglie come punta centrale lasciando Mertens in panchina; Inzaghi, che deve fare a meno per squalifica di Leiva e Lulic, fa esordire Badelj in cabina di regia e Acerbi nel terzetto difensivo mentre sulla fascia sinistra preferisce adattare Caceres piuttosto che lanciare Durmisi, evidentemente ancora non ritenuto pronto. La Lazio inizia decisamente bene; è sciolta, si muove con naturalezza ed approfitta di un Napoli in affanno. Il vantaggio arriva al 25’ quando Immobile, lanciato da Acerbi, beffa con un colpo di tacco tre difensori partenopei, si libera per il tiro e trafigge il portiere avversario con una conclusione imparabile. Luis Alberto (molto in ombra al pari si Milinkovic), va vicino al raddoppio qualche minuto dopo ma pian piano gli ospiti si equilibrano, crescono anche in convinzione e cominciano a prendere campo, anche perché Badelj, perno del gioco laziale e recuperatore di palloni nella prima mezz’ora, cede fisicamente e non riesce più a fare filtro. Gli ultimi dieci minuti della prima frazione sono un assalto al fortino laziale che crolla due volte; nella prima occasione il VAR interviene annullando giustamente per fallo di Koulibaly su Radu, il tap-in di Milik che però si ripete proprio in chiusura su assist di Callejon e manda le squadre al riposo sull’1-1. Alla ripresa delle ostilità, con Bastos in luogo dell’infortunato Luiz Felipe, il Napoli non molla l’osso e la Lazio soffre; al 14’ arriva il goal decisivo: cross di Hysaj, tocco di Allan che taglia fuori l’intera difesa biancoceleste e colpo al volo di Insigne che piazza il pallone a giro sotto la traversa in maniera imparabile per Strakosha. A questo punto il ritmo della partita fatalmente cala, il Napoli controlla senza disdegnare qualche contropiede pericoloso mentre la Lazio, ridisegnata dal tecnico con Correa in luogo di Badelj, Luis Alberto arretrato e difesa a quattro, riprende quota e nel finale sfiora il pareggio con Acerbi che di testa centra il palo su corner dello stesso Luis Alberto. Finisce con la vittoria degli ospiti, meritata per come gli azzurri hanno saputo condurre la gara e reagire all’iniziale svantaggio e con la Lazio a meditare sui soliti errori.

INZAGHI - "A parere mio non abbiamo meritiamo la sconfitta. Sono bastati 10 minuti nel finale del primo tempo per rovinare tutto. Abbiamo rifiatato dopo 35 minuti interpretati nel migliore dei modi, senza un intervento del nostro portiere, e abbiamo subito gol. In partite di questo tipo non è permesso avere cali di concentrazione. Nel finale ci è mancato quel pizzico di fortuna sulla traversa di Acerbi. Dobbiamo accettare e crescere di condizione, anche se la squadra mi è piaciuta. Mi dispiace per la gente che è venuta oggi all'Olimpico, ma avremo modo di riscattarci”.

LAZIO-NAPOLI 1-2

MARCATORI Immobile (L) al 25', Milik al 47' p.t.; Insigne (N) al 14' s.t.

LAZIO (3-5-1-1) Strakosha; Luiz Felipe (dal 1' s.t. Bastos), Acerbi, Radu; Marusic, Parolo (dal 44' s.t. Cataldi), Badelj (dal 23' s.t. Correa), Milinkovic, Caceres; Luis Alberto; Immobile. (Guerrieri, Proto, Wallace, Basta, Durmisi, Jordao, Murgia, Caicedo, Rossi). All. S. Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3) Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik (dal 25' s.t. Diawara), Zielinski (dal 40' s.t. Rog); Callejon, Milik, Insigne (dal 31' s.t. Mertens). (Ospina, Marfella, Maksimovic, Chiriches, Malcuit, Luperto, F. Ruiz, Ounas, Verdi). All. Ancelotti.

ARBITRO Banti.

NOTE nessun ammonito o espulso.