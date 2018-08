L’artista coreano Peter Kim al Museo Bilotti con Sull’orlo della forma

Che fosse un inizio in salita lo si sapeva dal giorno del sorteggio dei calendari, ma ritrovare la Lazio in fondo alla classifica con zero punti dopo due gare fa comunque una certa impressione; allo Stadium bianconero gli uomini di Inzaghi hanno alzato il minutaggio rispetto alla gara contro il Napoli, restando competitivi per una settantina di minuti, ma l’impressione di poterla “sfangare” la compagine biancoceleste non l’ha data praticamente mai, se non nelle primissime battute dell’incontro.

Ora con il Frosinone servirà un cambio di marcia netto, una vittoria limpida, senza troppa sofferenza, che ridia un po’ di morale ad un gruppo che deve ritrovare prima di tutto la convinzione nei propri mezzi.

GARA – Rispetto alla prima giornata Inzaghi perde per infortunio Luiz Felipe, che sceglie di sostituire con Wallace, e recupera Lucas Leiva e Lulic, impiegati rispettivamente in luogo di Badelj e Caceres; per il resto è la solita squadra che ormai abbiamo mandato a memoria; Allegri invece lascia fuori Dybala ed affianca Mandzukic a Cristiano Ronaldo; fuori anche Douglas Costa a beneficio di Bernardeschi, decisivo contro il Chievo. La prima mezzora è piuttosto equilibrata; la Lazio gioca benino anche se punge poco, la Juve controlla e si fa viva di tanto in tanto dalle parti di Strakosha che comunque non deve compiere parate memorabili. Szczesny è pronto su una buona conclusione di Lulic al 10’ e su quella di Marusic al 16’; Khedira colpisce il palo al 18’ ed un minuto dopo è bravo il portiere laziale a sventare su Bernardeschi. Poi al 30’ la svolta: azione manovrata della Juventus e Pjanic, appostato sulla lunetta dell’area di rigore, è lesto a concludere in porta di prima intenzione su ribattuta di Wallace, autore comunque di una buona prestazione. La palla filtra in mezzo ad una selva di gambe e s’insacca alla sinistra di Strakosha che non riesce ad arrivarci per l’1-0 che decide la prima frazione. La prima scossa della ripresa arriva al 58’ quando Luis Alberto approfitta di un errore di Matuidi e mette di poco fuori con un bel destro a giro. I tecnici cercano di trovare nuove soluzioni: nella Juve c’è Douglas Costa per Bernardeschi, spentosi dopo un bell’avvio, nella Lazio Badelj e Correa entrano per Parolo e Luis Alberto, entrambi non certo autori di prestazioni esaltanti. Al 70’ lo squillo di Ronaldo che con una sassata dal limite mette duramente alla prova i riflessi di Strakosha che nell’occasione supera l’esame. Gli ospiti depongono, stanchi, l’ascia di guerra ed i pluricampioni d’Italia chiudono la pratica: iniziativa vincente di Cancelo sulla destra e traversone basso che libera Ronaldo davanti alla porta vuota ma il portoghese inciampa sul pallone servendo involontariamente un assist a Mandzukic che, liberissimo sul secondo palo, appoggia indisturbato in fondo al sacco. A questo punto Inzaghi risparmia anche Milinkovic, ancora in ombra, e fa esordire Durmisi, senza che la mossa susciti alcun sussulto; nel finale la Lazio prova ad attaccare ma non riesce a farsi pericolosa, nonostante Correa dia buoni segnali di vitalità e la partita si spegne con il doppio vantaggio bianconero.

INZAGHI - "Non sono soddisfatto, abbiamo l’obbligo di fare di più; con Napoli e Juve abbiamo fatto due partite discrete, ma con queste squadre non basta. Siamo stati leggeri, sbagliando tanti passaggi. È vero che i bianconeri sono passati in vantaggio con un gran gol, ma non sono contento. Dobbiamo salire di condizione. L’auspicio è che tutti possano crescere per muovere la classifica".

JUVENTUS-LAZIO 2-0

MARCATORI: 30’ pt Pjanic; 30’ st Mandzukic

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira (dal 39’ st Bentancur), Pjanic (dal 24’ st Emre Can), Matuidi; Bernardeschi (dal 15’ st Douglas Costa), Mandzukic, Ronaldo. (Perin, Pinsoglio, Benatia, Barzagli, Rugani, Cuadrado, Dybala). All. Allegri

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo (dal 19’st Badelj), Lucas Leiva, Milinkovic-Savic (dal 34’ st Durmisi), Lulic; Luis Alberto (dal 19’ st Correa); Immobile. (Proto, Guerrieri, Basta, Rossi, Bastos, Caicedo, Caceres, Cataldi, Murgia). All. Inzaghi

ARBITRO: Irrati

NOTE: Spettatori 40.173, incasso di 2.704.132 euro. Ammoniti Alex Sandro (J), Parolo (L), Milinkovic-Savic (L), Douglas Costa (J) ed Emre Can (J) . Recuperi 2’ pt, 3’st