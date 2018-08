L’artista coreano Peter Kim al Museo Bilotti con Sull’orlo della forma

Sembrava tutto facile; l’Atalanta che si presenta in formazione ampiamente rimaneggiata causa turnover per il prossimo impegno in Europa League, il vantaggio dopo una manciata di secondi realizzato da Pastore con un meraviglioso colpo di tacco e la possibilità quindi di gestire al meglio il resto della partita.

Invece le cose si complicano maledettamente con il passare dei minuti perché gli ospiti non solo non accusano il contraccolpo psicologico dell’immediato svantaggio, ma cominciano a costruire gioco, inanellando calci d’angolo ed occasioni da rete a profusione, mostrando una condizione atletica superlativa e “drammaticamente” superiore a quella dei giallorossi che arrivano sempre in ritardo sul pallone, perdono sistematicamente ogni contrasto ed appaiono alla mercé degli avversari. Quando il primo tempo si chiude col vantaggio nerazzurro per 3-1 la Roma deve addirittura rallegrarsi, per quanto paradossale possa sembrare un’affermazione del genere. Nella ripresa gli uomini di Di Francesco raggiungono il pari e tentano persino di vincerla, rischiando ancora di perderla, in un finale senza esclusione di colpi, con le squadre lunghissime ed ormai completamente prive di qualunque ordine tattico. La divisione della posta al termine della gara accontenta tutti o forse nessuno: l’Atalanta si rammarica per l’occasione perduta ma si consola per la splendida prestazione fornita in un primo tempo da incorniciare, la Roma tira un sospiro di sollievo per aver acciuffato un punto con orgoglio e cuore ma si apre a tutta una serie di interrogativi di carattere tecnico e tattico, proprio nel giorno in cui viene in pratica ufficializzata la partenza, l’ennesima, di un “big” in campo e nello spogliatoio, quale l’olandese Strootman.

GARA – Di Francesco cambia la squadra rispetto a Torino: a centrocampo ci sono Cristante e Pellegrini ai lati di De Rossi, con Pastore alto a sinistra dirimpetto ad Under e Dzeko terminale offensivo. Gasperini schiera una sorta di squadra B in quanto preoccupato di preservare i suoi in vista del decisivo “spareggio” col Copenaghen: sono addirittura 8 i cambi rispetto alle ultime apparizioni. Così quando Pastore realizza il suo gran goal dopo 74” di gioco al pubblico non sembra vero poter iniziare la festa. Da li in poi invece è solo Atalanta: i ragazzi di Gasperini corrono il doppio; Castagne ed Adnan imperversano sulle fasce, Pessina e Valzania tengono in mano il centrocampo ed in avanti Pasalic, Zapata e Rigoni risultano imprendibili per i difensori giallorossi. In meno di venti minuti Castagne e due volte Rigoni “bucano” Olsen e per fortuna che c’è De Rossi a tenere in piedi la baracca contenendo il passivo in ben due circostanze. Nella ripresa la musica cambia; Di Francesco inserisce Kluivert e Nzonzi al posto degli spaesati Cristante e Pellegrini. Il francese si piazza a fianco del capitano davanti alla difesa mentre il giovane olandese va nel terzetto dei trequartisti alle spalle di Dzeko per un 4-2-3-1 senz’altro più consono alle caratteristiche degli uomini in campo di quanto lo fosse l’iniziale 4-3-3. Approfittando anche dell’inevitabile calo fisico e del normale rilassamento psicologico degli orobici, la Roma prende d’assalto la metà campo avversaria e riapre l’incontro al 15’ grazie a Florenzi che penetra centralmente palla la piede e batte Gollini con un rasoterra centrale ma forte. Quando lo stesso Florenzi, al 28’, è costretto a lasciare il campo per infortunio, il tecnico della Roma mette dentro Schick, disegnando una squadra iper offensiva. Sia pure correndo qualche rischio, il pari arriva al 37’ con Manolas che corregge in porta una punizione di Pastore. Poi avviene davvero di tutto, con capovolgimenti di fronte continui, senza però che il risultato subisca nuovi mutamenti.

DI FRANCESCO - "Devo dare merito all'Atalanta, ha una condizione fisica strepitosa al momento. Andavano al doppio di noi, che siamo un diesel. Nel primo tempo abbiamo perso le distanze, dovevo cambiarne 7-8 all'intervallo. Abbiamo dato palla al portiere 50 volte, ci mancava velocità di pensiero e stavamo subendo la partita. Ma poi ci siamo ripresi nel secondo tempo, dove abbiamo fatto cose interessanti. Mi sono arrabbiato anche dopo il 3-3, quando abbiamo rischiato inutilmente. Sembrava una partita scapoli e ammogliati, con disattenzioni enormi e contropiedi imbarazzanti".

ROMA-ATALANTA 3-3

MARCATORI al 2’ p.t. Pastore (R), al 19’ Castagne (A), al 22’ e al 38’ Rigoni (A); al 15’ s.t. Florenzi (R), al 37’ s.t. Manolas (R)

ROMA (4-3-3) Olsen; Florenzi (dal 28’ s.t. Schick), Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante (dal 1’ s.t. Nzonzi), De Rossi, Lo. Pellegrini (dal 1’ s.t. Kluivert); Under, Dzeko, Pastore.

PANCHINA Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Marcano, Karsdorp, Lu. Pellegrini, Santon, Coric, El Shaarawy.

ALLENATORE Di Francesco.

AMMONITI Nzonzi per gioco scorretto.

ATALANTA (3-4-1-2) Gollini; Mancini (dal 19’ s.t. Toloi), Djimsiti, Palomino; Castagne, Valzania (dall’8’ s.t. De Roon), Pessina (dal 6’ s.t. Hateboer), Ali Adnan; Pasalic; Rigoni, Zapata.

PANCHINA Berisha, Rossi, Masiello, Reca, Gosens, Freuler, Cornelius, Barrow, Gomez.

ALLENATORE Gasperini

AMMONITI Djimsiti e Toloi per gioco scorretto.

ARBITRO Fabbri.

NOTE spett. 41.725, paganti 18.327 per un incasso di 734.360; abbonati 23.398 per una quota di 614.095. Tiri in porta 6-5. Tiri fuori 4-5. Angoli 11-4. In fuorigioco 1-2. Recuperi: p.t. 0, s.t. 4’.