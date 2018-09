L’artista coreano Peter Kim al Museo Bilotti con Sull’orlo della forma

La Roma torna con un pugno di mosche da Milano e chiude una settimana, iniziata lunedì con il pareggio contro l’Atalanta, nella quale l’aspetto più positivo resta il sorteggio Champions che ha inserito la squadra giallorossa in un girone ampiamente alla sua portata con Real Madrid, CSKA Mosca e Viktoria Pilzen.

A San Siro ieri sera la beffa è arrivata ben oltre il 90° ma al di là del risultato è la prestazione della squadra a lasciare perplessità e dubbi; gli uomini di Di Francesco infatti sono apparsi ancora lontani dalla forma migliore, e questo nel periodo attuale ci potrebbe anche stare, ma soprattutto ben distanti da una precisa identità tattica, “aiutati” in questo anche dal cambio di modulo provato dal tecnico.

GARA – Gattuso conferma l’undici di Napoli con l’eccezione di Calhanoglu al posto di Borini mentre Di Francesco prova il 3-4-1-2 con Pastore trequartista e Schick vicino a Dzeko; dietro c’è Marcano nei tre centrali con Karsdorp largo a destra. I padroni di casa prendono presto il sopravvento sfruttando anche il disorientamento degli ospiti: il laterale olandese fatica a trovare la posizione ed i tempi delle chiusure ed anche i centrali sono disuniti e spaesati; Pastore finisce nelle grinfie di un ritrovato Biglia e gli avanti rossoneri spaventano spesso la retroguardia romanista. Davanti i rifornimenti per Dzeko e Schick scarseggiano ed il ceco nell’unica occasione che gli capita non impensierisce particolarmente Donnarumma. Olsen è invece bravo su Higuain, alla caccia del suo primo gol rossonero, e su Suso che calcia di sinistro dal limite dell’area. Al 40’ arriva il giusto vantaggio del Milan: azione di Bonaventura che filtra per Rodriguez, lo svizzero svicola sul lento Fazio e serve sul secondo palo Kessie, in netto anticipo su Marcano, che la mette dentro senza difficoltà. Di Francesco cerca di correre ai ripari e nella ripresa vara il 4-2-3-1 con El Shaarawy in luogo di Marcano. Dzeko sfiora subito il pari con un bel sinistro di poco a lato e fa capire che la partita da lì in poi sarà più equilibrata. Al 59’ El Shaarawy butta una palla in mezzo all’area che Calabria rinvia in maniera non certo risolutiva; arriva per primo Fazio che conclude deciso in porta e pareggia. Il Milan non ci sta e trova subito il raddoppio proprio con Higuain che però si vede strozzare in gola la gioia per la rete dall’intervento del VAR che riscontra una sua posizione di fuorigioco. All’80’ sembra fatta per la Roma che sugli sviluppi di un calcio d’angolo trova la zampata decisiva di Nzonzi; anche stavolta arriva il VAR: controllo di braccio e niente goal. Non manca molto e la stanchezza delle squadre potrebbe portare al pari ma proprio all’ultimo respiro della gara Higuain pesca Cutrone in buona posizione ed il giovane attaccante, entrato al 84’ , non si fa pregare, batte Olsen e regala i tre punti al Milan. In casa Roma la pausa arriva al momento giusto; il sofferto successo di Torino, la brutta prestazione con l’Atalanta, riscattata solo dal risultato e la sconfitta di Milano, devono far riflettere il tecnico su quale modulo adottare e su quali uomini puntare per sfruttare al meglio l’ampia rosa a sua disposizione.

DI FRANCESCO – “Regaliamo troppo agli avversari, così come accaduto contro l'Atalanta. Dobbiamo riflettere perché ho la sensazione che partiamo sempre con il freno a mano per crescere nella ripresa. Abbiamo perso per un episodio ma nell'ultimo gol c'è stata un'ingenuità. In questo momento non riusciamo a essere lucidi e manchiamo di freschezza, non solo fisica ma anche mentale. La difesa a tre? Puntavo a dare sicurezza e compattezza al reparto, evidentemente è andata male. Noi comunque dovevamo essere più bravi a sfruttare l'ampiezza e gli spazi che ci ha dato il Milan. Volevo mettere un attacco più fisico con Schick. Under preferivo metterlo durante la gara, il sistema di gioco però non ha dato i risultati sperati. Ho sbagliato la scelta".

MILAN - ROMA 2-1

MARCATORI: Kessie (M) al 40’; Fazio (R) al 14’, Cutrone (M) al 50’ s.t.

MILAN(4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Caldara, Rodriguez (dal 31’ s.t. Laxalt); Kessie, Biglia, Bonaventura (dal 39’ s.t. Cutrone); Suso, Higuain, Calhanoglu (dal 36’ s.t. Castillejo). (Reina, A. Donnarumma, Abate, Caldara, Simic, Bertolacci, Mauri, Bakayoko, Borini). All. Gattuso.

ROMA (3-4-1-2): Olsen; Fazio, Manolas, Marcano (dal 1’ s.t. El Shaarawy); Karsdorp (dal 32’ s.t. Santon), De Rossi, Nzonzi, Kolarov; Pastore (dal 23’ s.t. Cristante); Dzeko, Schick. (Fuzato, Greco, Jesus, Zaniolo, Lu. Pellegrini, Lo. Pellegrini, Coric, Kluivert, Under). All. Di Francesco.

ARBITRO: Guida (Carbone-Passeri; Chiffi). Var: Mazzoleni-Del Giovane.

NOTE – Spettatori 57.789, incasso 2.065.092,58 euro. Ammoniti: Cristante e De Rossi per gioco scorretto. Recupero: 0’ p.t.; 6’ s.t.